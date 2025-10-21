Kira Art - không gian sáng tạo nghệ thuật cho gia đình

Kira Art là trung tâm mỹ thuật sáng tạo, định vị trở thành nơi nơi kết nối trẻ em, phụ huynh và người lớn yêu nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu vừa học vừa thư giãn.

Trung tâm áp dụng triết lý giáo dục "đặt học sinh làm trung tâm". Theo đó, trẻ tham gia các lớp nghệ thuật tại đây không bị gò ép vào khuôn mẫu, thay vào đó, được khuyến khích tự do thử nghiệm, lựa chọn chất liệu, màu sắc và cách thể hiện cảm xúc của mình.

"Ở Kira Art, chúng tôi có các chương trình mỹ thuật và thủ công được thiết kế linh hoạt để phù hợp với từng nhóm tuổi, giúp trẻ phát triển tối đa tiềm năng nghệ thuật", đại diện trung tâm nói.

Tại đây, các lớp vẽ cho trẻ từ 3 đến 16 tuổi dạy cách làm quen với màu sắc, nuôi dưỡng óc tưởng tượng và tạo nền tảng thẩm mỹ. Trung tâm cũng khuyến khích trẻ khám phá đa dạng chất liệu như đất nặn, giấy, gỗ, vải,... qua các khóa học thủ công tỉ mỉ.

Học viên lớp học vẽ tại Kira Art. Ảnh: Kira Art

Ở Kira Art, các khóa học sẽ được phân theo từng cấp độ, với lớp Khám phá (dành cho trẻ từ 3 đến 9 tuổi) và lớp Nền tảng (dành cho trẻ từ 10 đến 16 tuổi) dựa nhu cầu, trình độ của từng cá nhân.

"Chúng tôi tin mọi trẻ em Việt Nam đều xứng đáng được học cách diễn đạt bản thân và thấu hiểu người khác thông qua mỹ thuật. Mỗi giờ học là một hành trình khám phá, giúp trẻ tự tin hơn, tăng khả năng giải quyết vấn đề một cách sáng tạo", đại diện đơn vị chia sẻ.

Kira Art có lớp học dành cho người lớn, phụ huynh. Ảnh: Kira Art

Bên cạnh đó, Kira Art mở các lớp học đặc biệt theo dự án và workshop định kỳ. Với các lớp dự án, học viên có thể tạo nên sản phẩm mang dấu ấn cá nhân với mô hình nhà, tiểu cảnh hoặc sách tranh. Workshop tại đây được tổ chức dành cho bé và gia đình, để phụ huynh có thể đồng hành cùng con tạo ra những món quà, đồ trang trí hoặc đồ thủ công đơn giản dễ làm.

Không chỉ tập trung vào trẻ em, Kira còn mở các lớp học cho người lớn. Người có nhu cầu luyện thi khối V, H hoặc chỉ muốn tìm một hoạt động thư giãn sau giờ làm việc đều có thể tìm được lớp học phù hợp ở Kira.

Kira Art - không gian sáng tạo nghệ thuật cho gia đình Các lớp học tại Kira Art. Video: Kira Art

Ngoài ra, để đảm bảo chất lượng lớp học, Kira Art tuyển chọn và đào tạo đội ngũ giáo viên theo tiêu chí: tận tâm, nhiều kinh nghiệm, am hiểu tâm lý trẻ nhỏ và có khả năng truyền cảm hứng.

Nhật Lệ