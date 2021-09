KiotViet gọi vốn thành công 45 triệu USD

Rót 45 triệu USD, quỹ đầu tư quốc tế KKR vừa trở thành nhà đầu tư chính vào KiotViet trong vòng Series B.

Nêu lý do quyết định đầu tư, ông Ashish Shastry, Đồng Tổng giám đốc Quỹ đầu tư tư nhân châu Á Thái Bình Dương, Tổng giám đốc KKR Đông Nam Á, cho rằng KiotViet có "tiềm năng tăng trưởng vượt bậc".

"Đây là khoản đầu tư thứ sáu của chúng tôi tại thị trường Việt Nam và là khoản đầu tư đầu tiên được thực hiện thông qua chiến lược công nghệ tăng trưởng của KKR tại Đông Nam Á", vị này nói.

Ông Trần Nguyên Hạo, Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành KiotViet, cho biết với kinh nghiệm dày dặn, mạng lưới toàn cầu cùng chuyên môn sâu rộng, KKR sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho KiotViet trong chặng đường phát triển tới.

KiotViet ra đời năm 2014, là công ty con của công ty phần mềm Citigo. Startup này cung cấp toàn bộ phần mềm giải pháp quản lý cho doanh nghiệp bao gồm các dịch vụ như POS (Point-Of-Sale –quản lý bán hàng), quản trị hàng tồn kho, CRM (Customer Relationship Management –quản lý khách hàng) và quản lý nhân viên cho hơn 110.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt nam.

Ông Hạo cho biết công ty cũng đã và đang mở rộng hệ sinh thái sản phẩm bao gồm cung cấp dịch vụ kết nối với nhà cung cấp và tích hợp với các đơn vị vận chuyển thứ ba cho các khách hàng, đồng thời có kế hoạch tận dụng nền tảng của mình để cung cấp các giải pháp dịch vụ tài chính như thanh toán và cho vay.

Trước khi có sự tham gia của KKR, KiotViet đã đón nhận các nhà đầu tư như Quỹ đầu tư mạo hiểm Jungle Ventures, Công ty CVM, Ngân hàng Kasikorn (Thái Lan). Ông David Gowdey, Giám đốc điều Hành Jungle Ventures, cho biết quỹ này đầu tư vào KiotViet năm 2019, đặc biệt ấn tượng bởi quá trình tăng trưởng từ một doanh nghiệp phần mềm cơ bản trở thành một nền tảng hoàn thiện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ như hiện nay.

Nguồn vốn mới bổ sung lần này sẽ giúp KiotViet mở rộng thêm nhiều dịch vụ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thành phần đóng góp chính vào GDP trên toàn khu vực Đông Nam Á.

KKR là công ty đầu tư niêm yết trên sàn New York, cung cấp các giải pháp quản lý tài sản, thị trường vốn và giải pháp bảo hiểm. KKR tài trợ các quỹ đầu tư vào cổ phần tư nhân, tín dụng và bất động sản, có các đối tác chiến lược quản lý các quỹ phòng hộ. Các công ty bảo hiểm trực thuộc KKR cung cấp các sản phẩm hưu trí, nhân thọ và tái bảo hiểm dưới sự quản lý của tập đoàn The Global Atlantic Financial Group.

"Khoản đầu tư của KKR vào KiotViet phù hợp với một trong những định hướng chính là hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc số hoá vận hành và tiếp cận với các sản phẩm tài chính thông qua công nghệ", ông Louis Casey, Giám đốc phụ trách mảng Công nghệ tăng trưởng, KKR Đông Nam Á, cho biết thêm.

Viễn Thông