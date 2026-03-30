Kiosk thông minh giúp làm thủ tục hành chính dưới 5 phút

UBND tỉnh Thanh Hóa thí điểm mô hình kiosk thông minh, giúp người dân nộp hồ sơ, nhận bản sao điện tử chỉ trong vài phút nhờ tích hợp AI và dữ liệu liên thông.

Ngày 30/3, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) ra mắt mô hình thí điểm kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử, hướng tới rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trải nghiệm làm thủ tục hành chính trên kiosk thông minh. Ảnh: Lê Hoàng

Theo lãnh đạo Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa, với mô hình này, người dân có thể trực tiếp thao tác tại kiosk để quét giấy tờ bản gốc. Hệ thống sử dụng công nghệ nhận dạng và trí tuệ nhân tạo để tự động kiểm tra tính hợp lệ, xác thực thông tin và chuyển hồ sơ cho cán bộ xử lý. Toàn bộ quy trình cấp bản sao điện tử hợp pháp chỉ mất khoảng 3-5 phút, thay vì khoảng 15 phút như trước.

Điểm đáng chú ý là hệ thống có khả năng liên thông với dữ liệu của Bộ Công an, cho phép thực hiện đồng thời nhiều thủ tục trên một giao diện như đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi. Các thủ tục phổ biến như cấp phiếu lý lịch tư pháp, đổi giấy phép lái xe cũng được tích hợp, giúp đơn giản hóa quy trình.

Ngoài ra, người dân có thể gửi ảnh thẻ trực tiếp từ điện thoại, nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công quốc gia ngay tại chỗ và nhận kết quả qua email, mã QR hoặc ứng dụng điện tử, giảm đáng kể thời gian và chi phí đi lại.

Hệ thống cũng tự động hóa nhiều khâu trong quy trình chứng thực, có khả năng cảnh báo khi người dùng nộp sai giấy tờ. Đối với cán bộ, kiosk hỗ trợ hướng dẫn, tra cứu hồ sơ, giúp nâng hiệu suất làm việc lên 3-5 lần và tập trung vào các nhiệm vụ chuyên môn.

Theo ông Nguyễn Tuấn Hòa, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa, hiện nay nhiều địa phương đang chịu áp lực lớn do lượng hồ sơ tăng cao trong khi hạ tầng công nghệ còn hạn chế. Việc đưa kiosk thông minh vào vận hành được kỳ vọng giúp người dân tiếp cận dịch vụ công nhanh hơn, giảm phụ thuộc vào hồ sơ giấy.

Mô hình được triển khai thí điểm từ ngày 31/3 tại 10 đơn vị, gồm Bộ phận một cửa Công an tỉnh và 9 trung tâm phục vụ hành chính công tại các xã, phường là Hạc Thành, Hàm Rồng, Đông Sơn, Đông Quang, Đông Tiến, Sầm Sơn, Triệu Sơn, Hoằng Hóa và Kim Tân.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm đề nghị các đơn vị tiếp tục hoàn thiện hệ thống trên cơ sở phản hồi của người dân, bảo đảm vận hành ổn định, an toàn và tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu.

Sau giai đoạn thí điểm, Thanh Hóa dự kiến mở rộng mô hình tới 166 xã, phường, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, đồng thời đặt mục tiêu đến năm 2030 nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về chính quyền số.

Lê Hoàng