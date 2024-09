'Kính vạn hoa' bản điện ảnh gợi ký ức thập niên 2000

Phim điện ảnh "Kính vạn hoa" - chuyển thể truyện ăn khách của Nguyễn Nhật Ánh - tung first-look gợi ký ức những năm 2000.

Ngày 23/9, êkíp giới thiệu video hình ảnh đầu tiên về phim, hé lộ dàn nhân vật chính. Bộ ba Quý Ròm (Ngọc Trai), Hạnh (Anh Đào), Tiểu Long (Vũ Long) - lúc này đã trưởng thành, lập gia đình - gặp lại nhau tại trường Tự Do sau 20 năm. Sau khi nhóm bạn mở một chiếc hộp cũ, bên trong có bài kiểm tra môn văn, khung cảnh chuyển sang thời điểm năm 2004.

First-look 'Kính vạn hoa' bản điện ảnh First-look phim điện ảnh "Kính vạn hoa". Video: Galaxy

Dàn vai chính bản điện ảnh xuất hiện, tham gia chuyến đi về một miền quê mùa hè. Các nhân vật cùng bạn bè nướng cá bên bờ suối, tắm kênh, hòa mình vào không khí hội làng.

Đạo diễn Võ Thanh Hòa chưa tiết lộ kịch bản cụ thể, cho biết phim mang màu sắc thanh xuân, hướng tới thông điệp tình bạn. Các gương mặt bản truyền hình không chỉ đóng vai trò cameo (khách mời) mà còn có nhiều "đất" diễn, đồng hành cùng các diễn viên bản mới. "Chúng tôi mong tái hiện cảm xúc chân thật, hồn nhiên của tuổi học sinh để khán giả tìm thấy một phần bản thân trong phim", anh nói.

Thời gian qua, dự án điện ảnh Kính vạn hoa gây chú ý với đông đảo fan bản truyền hình và truyện gốc. Đạo diễn thực hiện bộ phim trên tinh thần độc lập, mang hơi thở thời đại hơn so với bản cũ. Trong quá trình lên kịch bản, Võ Thanh Hòa gặp Nguyễn Nhật Ánh để hiểu hơn về tác phẩm. Tôn trọng đơn vị làm phim, nhà văn không can thiệp vào ý tưởng cũng như quá trình quay.

Các diễn viên được tuyển chọn sau nửa năm tổ chức casting, đều chưa từng đóng phim. Phương Duyên (vai Hạnh) là sinh viên Đại học Văn Lang (TP HCM), từng lọt vào top 45 The Voice Kids 2013. Hùng Anh (vai Quý Ròm) hiện là học sinh lớp 11, THPT Đinh Thiện Lý (TP HCM). Nhật Linh - sinh viên Đại học Kinh tế TP HCM - được đạo diễn chọn vào vai Tiểu Long nhờ khả năng võ thuật với đai đen Karatedo.

Hùng Anh (trái) - vai Quý Ròm bản điện ảnh và Ngọc Trai - bản truyền hình. Ảnh: Thanh Huyền

Kính vạn hoa là truyện dài nhiều tập được Nguyễn Nhật Ánh sáng tác thập niên 1990-2000. Bộ truyện gồm 54 tập truyện, xoay quanh những chuyện vui buồn trong giới học trò, những trò nghịch ngợm, bài học cuộc sống ý nghĩa. Truyện gồm ba nhân vật: Quý Ròm - thần đồng các môn Toán, Lý và Hóa của trường Tự Do, Tiểu Long - nam sinh huyền đai đệ nhị đẳng Taekwondo, tính hào hiệp, Hạnh - "bộ óc điện tử" của nhóm, ham đọc sách, tính dịu dàng, kiên nhẫn.

Năm 2004, bản truyền hình do đạo diễn Nguyễn Minh Chung, Đỗ Phú Hải chuyển thể lên sóng, tạo cơn sốt với khán giả nhiều thế hệ. Các diễn viên Ngọc Trai, Anh Đào, Vũ Long sau đó trở thành những gương mặt được yêu thích, nhiều đạo diễn săn đón.

Sách Nguyễn Nhật Ánh từng nhiều lần được chuyển thể lên màn ảnh. Năm 1994, phim Áo trắng sân trường được ra mắt, do Lê Dân đạo diễn, dựa trên truyện Nữ sinh. Phim điện ảnh Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh do Victor Vũ đạo diễn, ra rạp vào năm 2015. Tác phẩm Mắt biếc của Nguyễn Nhật Ánh cũng được đạo diễn này chuyển thể lên màn ảnh cuối năm 2019, đạt doanh thu 180 tỷ đồng. Ngày xưa có một chuyện tình - do đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh thực hiện - dự kiến ra mắt tháng 11 năm nay.

Mai Nhật