Kinh thành Huế, phố cổ Hội An bị lũ nhấn chìm

Hai ngày qua, lũ từ thượng nguồn sông Hương đổ về cùng mưa lớn cục bộ đã gây ngập kinh thành Huế, khiến nhiều di tích chìm sâu 2 m. Sau khi đạt đỉnh vào đêm qua, lũ sông Hương xuống chậm, hiện khu vực kinh thành vẫn ngập hơn 1 mét.
Kỳ Đài nằm trên trục chính của kinh thành Huế cùng các công trình như Phu Vân Lâu, Nghênh Lương Đình bị cô lập bởi nước lũ sáng, 28/10.
Khu vực trước Ngọ Môn mực nước tầm 1,5 m. Mưa lớn gây ngập úng cầu Trung Đạo đi qua hồ Thái Dịch trước điện Thái Hòa.
Trưa 27/10, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế quyết định tạm ngưng đón khách để đảm bảo an toàn và triển khai các biện pháp bảo vệ di tích, kiểm tra, gia cố công trình sau mưa lũ.
Khu vực quanh Hoàng thành Huế ngập hơn nửa mét, nhiều tuyến đường lân cận như Lê Huân, Đặng Thái Thân ngập sâu 1-1,5 m.
Nước tràn qua hệ thống hộ thành hào khiến nhiều công trình bên trong bị ngập. Trong ảnh là Thế Miếu, nằm ở góc tây nam Hoàng thành Huế, nơi thờ 10 vị vua triều Nguyễn.
Các khách sạn, nhà hàng, cầu đi bộ gỗ lim gần khu vực cồn Dã Viên đều bị nước lũ nhấn chìm. Từ đêm 26/10, nhiều khách sạn quanh khu vực đã huy động phương tiện di chuyển khách đến nơi tránh trú an toàn.
Một phần khuôn viên khách sạn Azerai La Residence nằm bên bờ sông Hương ngập trong nước. Công trình được xây dựng năm 1930, trên diện tích hơn 2,5 ha chạy dọc bờ sông Hương.
Tại Hội An, mưa lớn từ chiều qua khiến mực nước sông Hoài vượt báo động hai gần 0,5 m. Sáng 28/10, mưa giảm nhưng nước rút chậm. Tuyến đường đi bộ ven sông - khu vực sầm uất nhất phố cổ hiện ngập sâu trong nước.
Các tuyến đường Phan Chu Trinh, Hai Bà Trưng, cách sông Hoài khoảng 500 m, nơi tập trung nhiều hàng quán và điểm check in, vẫn ngập sâu khoảng một mét. Du khách tại khu vực này đã được sơ tán đến nơi an toàn.
Một số cơ sở lưu trú hỗ trợ khách thay đổi lịch trình, sắp xếp xe di chuyển đến các điểm du lịch khác như Đà Lạt, Quảng Bình từ chiều hôm trước, hỗ trợ ăn uống cho những người ở lại trong thời gian mưa lũ. Ảnh: Người Hội An.
Nước bủa vây khắp phố cổ Hội An. Hiện mọi hoạt động của người dân và du khách đều phải dùng thuyền di chuyển. Nhiều khách chủ động ở lại thay vì đổi lịch trình, trải qua cảm giác ''sống trong lụt".
Ảnh hưởng của không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới và gió đông, mưa lớn ở miền Trung bắt đầu từ đêm 23/10, nhưng dồn dập từ đêm 25/10 đến hôm nay. Trong đó lượng mưa từ tối 24/10 đến sáng nay ở Huế phổ biến 500-700 mm, có nơi trên 1.000 mm như: Đỉnh Bạch Mã 2.785 mm, Khe Tre 1.484 mm, Hương Sơn 1.270 mm. Tại Đà Nẵng, mưa ở Phước Thành 903 mm, Phước Chánh 879 mm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, miền Trung tiếp tục mưa đến hết tháng 10. Dự báo từ nay đến sáng 29/10, nam Quảng Trị - Đà Nẵng, đông Quảng Ngãi mưa phổ biến 200-400 mm, cục bộ trên 700 mm.
Tuấn Anh - Bích Phương
Ảnh: Võ Thạnh