Kinh thành Huế, phố cổ Hội An bị lũ nhấn chìm

Các tuyến đường Phan Chu Trinh, Hai Bà Trưng, cách sông Hoài khoảng 500 m, nơi tập trung nhiều hàng quán và điểm check in, vẫn ngập sâu khoảng một mét. Du khách tại khu vực này đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Một số cơ sở lưu trú hỗ trợ khách thay đổi lịch trình, sắp xếp xe di chuyển đến các điểm du lịch khác như Đà Lạt, Quảng Bình từ chiều hôm trước, hỗ trợ ăn uống cho những người ở lại trong thời gian mưa lũ. Ảnh: Người Hội An.