Kinh thành Huế nhếch nhác do nhà dân chưa hạ giải

Thực hiện dự án “Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế”, từ năm 2019, thành phố Huế đã giải tỏa, di dời các hộ dân sinh sống trong khu vực di tích đến khu tái định cư Hương Sơ. Theo kế hoạch, khoảng 4.915 hộ được di dời, với tổng kinh phí hơn 1.890 tỷ đồng.

Ở giai đoạn một, hơn 2.000 hộ dân tại các khu vực Thượng Thành và Eo Bầu đã bàn giao mặt bằng, trả lại không gian cho di tích. Tuy nhiên, tại Eo Bầu và nhiều điểm thuộc giai đoạn hai, việc di dời vẫn chưa hoàn tất, khiến một số khu vực di tích còn nhếch nhác.