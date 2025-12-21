Kinh thành Huế nhếch nhác do nhà dân chưa hạ giải

Thực hiện dự án “Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế”, từ năm 2019, thành phố Huế đã giải tỏa, di dời các hộ dân sinh sống trong khu vực di tích đến khu tái định cư Hương Sơ. Theo kế hoạch, khoảng 4.915 hộ được di dời, với tổng kinh phí hơn 1.890 tỷ đồng.
Ở giai đoạn một, hơn 2.000 hộ dân tại các khu vực Thượng Thành và Eo Bầu đã bàn giao mặt bằng, trả lại không gian cho di tích. Tuy nhiên, tại Eo Bầu và nhiều điểm thuộc giai đoạn hai, việc di dời vẫn chưa hoàn tất, khiến một số khu vực di tích còn nhếch nhác.
Dù công tác giải tỏa được triển khai từ năm 2019, đến nay khu vực di tích Eo Bầu vẫn còn nhiều hộ dân chưa di dời, cỏ cây mọc um tùm. Nhiều căn nhà trong phạm vi di tích đã tháo dỡ phần mái từ lâu nhưng chưa hoàn tất hạ giải để bàn giao mặt bằng.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư khu vực 1, các khu vực Thượng Thành, Eo Bầu, Hộ Thành Hào, Tuyến Phòng Lộ và Trấn Bình Đài đã được bố trí dọn dẹp mặt bằng với kinh phí 35,5 tỷ đồng, thuộc gói đầu tư 54 tỷ đồng. Đến nay, 1.682 thửa đất đã bàn giao, đạt 75,3%; còn 551 thửa chưa hoàn tất. Riêng Eo Bầu vẫn còn 41 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng; Ban đã ban hành 27 quyết định cưỡng chế và dự kiến thực hiện trong tháng 12 sau khi Phú Xuân kiện toàn tổ chức.
Ông Nguyễn Văn Thành, 65 tuổi, là một trong 41 hộ dân sinh sống ở Eo Bầu chưa chịu di dời, bàn giao mặt bằng. Ông cho biết do chưa thống nhất phương án đền bù nên ông chưa bàn giao căn nhà rộng hơn 160 m2.
Một căn nhà ở khu vực Eo Bầu nằm trên đường Xuân 68, chủ nhà tháo nóc bàn giao từ lâu song chưa hạ giải, dọn dẹp mặt bằng - trở thành nơi đổ rác của người dân xung quanh.
Thuộc giai đoạn 2 của dự án (2022-2025), khu vực di tích Đàn Xã Tắc tại phường Phú Xuân có hơn 1.000 hộ dân phải di dời, với kinh phí 213 tỷ đồng. Ba năm qua, nhiều hộ đã tháo nóc, bàn giao nhà cho Ban Quản lý dự án đầu tư khu vực 1.
Theo sử sách, Đàn Xã Tắc được xây dựng vào tháng 4/1806, thời vua Gia Long, để tế thần đất và thần ngũ cốc. Khi dựng đàn, triều Nguyễn huy động đất sạch từ nhiều địa phương để đắp nền, xung quanh trồng cây mù u.
Vợ chồng anh Đặng Hữu Vũ Hoàng cùng ba con nhỏ sinh sống trong một căn nhà tập thể tại khu vực Đàn Xã Tắc. Anh Hoàng cho biết đến nay gia đình chưa được bồi thường, cấp đất theo diện hộ phụ nên phải ở tạm trong căn nhà cũ của bố mẹ. Tận dụng những ngôi nhà bỏ hoang sau khi các hộ khác đã di dời, anh chăn nuôi gà để cải thiện thu nhập.
Những căn nhà tháo nóc di dời nằm xen kẽ với nhà dân chưa di dời ở khu vực Đàn Xã Tắc.
Tại khu vực đường Đinh Tiên Hoàng, ven hồ Tịnh Tâm, vẫn còn nhiều hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Một số căn nhà đã tháo dỡ phần mái, di dời đồ đạc nhưng chưa hoàn tất hạ giải. Theo kế hoạch, 210 hộ dân quanh hồ Tịnh Tâm sẽ được di dời, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 80 tỷ đồng.
Ban Quản lý dự án đầu tư khu vực 1 cho biết, hạng mục dọn dẹp mặt bằng tại các khu vực hồ Học Hải, hồ Tịnh Tâm, Đàn Xã Tắc, Khâm Thiên Giám, Xiển Võ Từ, Lục Bộ và Thượng Thư Đường Bộ Công đã được lập dự toán, chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Võ Thạnh