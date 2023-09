Kinh tế Ukraine tăng trưởng gần 20%

GDP quý II của Ukraine tăng 19,5% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng trưởng quý cao nhất mà nước này từng ghi nhận.

Số liệu do Cơ quan Thống kê Nhà nước Ukraine mới công bố. Tăng trưởng quý II cao là do mức nền so sánh thấp của quý cùng kỳ 2022, thời điểm hoạt động kinh tế nước này sụt giảm mạnh sau xung đột với Nga.

Theo đó, quý II năm ngoái, GDP của nước này đã giảm mạnh 37,2%. Nửa cuối 2022, kinh tế Ukraine giảm tổng cộng khoảng 30%. Đà giảm vẫn duy trì đến 3 tháng đầu năm nay, với GDP giảm 10% trong quý I.

Nhân viên làm việc tại một bưu cục của Nova Poshta tại Kiev. Ảnh: WSJ

Ngoài ra, GDP Ukraine còn được thúc đẩy bởi sự gia tăng mạnh mẽ của tiêu dùng nội địa. Olena Bilan, Kinh tế trưởng tại ngân hàng đầu tư Dragon Capital có trụ sở tại Kiev, nói rằng người dân đã dần quen với cuộc chiến. "Cuộc sống vẫn tiếp diễn, và giữa những rắc rối thì người ta muốn tận hưởng bằng cách mua hàng hoặc đi nghỉ mát", ông nói.

Ngân hàng Quốc gia Ukraine dự kiến nền kinh tế sẽ tăng trưởng 2,9% năm nay. Dự báo này sẽ được sửa đổi vào tháng 10. Đánh giá triển vọng kinh tế rất quan trọng trong nghĩa vụ thanh toán các khoản vay đảm bảo GDP (GDP warrant). Đây là công cụ tài chính mà một quốc gia phát hành để huy động vốn từ các nhà đầu tư hoặc chủ nợ quốc tế, gắn liền với các điều kiện diễn biến GDP.

Kiev phải thanh toán khoản nợ nếu Ukraine tăng trưởng vượt 3%. Hiện chính quyền nước này đang tìm cách giải quyết nợ quốc tế vào năm 2024, sau thời gian tạm hoãn hai năm, được áp dụng vào tháng 8/2022 do xung đột quân sự.

Thứ trưởng Bộ Kinh tế Ukraine Nadiia Bihun cho biết nước này có chiến lược kích thích các ngành công nghiệp giá trị gia tăng cao, chủ yếu là các doanh nghiệp chế biến để phát triển kinh tế. "Chúng tôi đang nỗ lực tăng tỷ trọng ngành chế biến từ 10% hiện nay lên ít nhất 20% trong cơ cấu GDP", bà Bihun nói.

Phiên An (theo RT, Ukrinform)