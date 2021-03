Kinh tế Trung Quốc tiếp tục sôi động

Hoạt động kinh tế tại Trung Quốc tăng mạnh trong hai tháng đầu năm 2021, nhưng tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức cao.

Dữ liệu kinh tế do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc mới công bố cho thấy sản xuất công nghiệp, tiêu dùng, đầu tư và doanh số bán nhà nước này trong hai tháng đầu năm 2021 đều tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, so với cùng kỳ 2020, sản lượng công nghiệp tăng 35,1%, doanh số bán lẻ tăng 33,8%. Cả hai chỉ số đều đạt kỳ vọng của các nhà kinh tế.

Bên cạnh đó, doanh số bán nhà tăng 143,5%, đầu tư bất động sản tính theo giá trị cũng tăng 38,3% so với cùng kỳ. Đầu tư vào tài sản cố định tăng 35%, dù các nhà kinh tế dự đoán mức tăng trưởng cao hơn, đặc biệt là đầu tư vào sản xuất.

Nhìn chung, các chỉ số cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tiếp tục tăng trưởng trong những tháng đầu năm 2021, dù có phần chậm lại so với cuối năm ngoái, khi đợt bùng phát Covid-19 mới xuất hiện.

Bên trong một nhà máy sản xuất của Trung Quốc. Ảnh: Zuma Press.

Các quan chức thống kê Trung Quốc lưu ý rằng, hoạt động kinh tế nước này hai tháng qua đã cao hơn hai tháng đầu năm 2019, thời điểm trước khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới chịu ảnh hưởng bởi đại dịch.

Năm nay, Bắc Kinh đặt mục tiêu tăng trưởng tương đối khiêm tốn là 6%, để có cơ hội nới lỏng các biện pháp kích thích và kiềm chế nợ. Nhiều nhà kinh tế cho rằng, nền kinh tế Trung Quốc có thể tăng trưởng 8% hoặc hơn năm nay, ngay cả khi thắt chặt các chính sách tài khóa và tiền tệ.

Hoạt động sản xuất tại nhà máy tiếp tục được thúc đẩy bởi nhu cầu bên ngoài mạnh mẽ và các chính sách khuyến khích người lao động đón Tết Nguyên đán tại nơi làm việc, thay vì về quê. Những chính sách đó có tác dụng kép, giúp ngăn ngừa dịch bệnh và thúc đẩy sản xuất. Một cuộc khảo sát với 5.000 nhà máy của Cục Thống kê Trung Quốc cho thấy hơn một nửa đơn vị được hỏi cho biết khoảng 90% công nhân của họ ăn Tết tại chỗ.

Đầu tháng này, Trung Quốc báo cáo xuất khẩu tăng hơn 60% trong hai tháng đầu năm 2021 so với một năm trước đó, cao hơn đáng kể so với kỳ vọng của thị trường.

Tuy nhiên, những hạn chế đi lại trong vài tháng gần đây và những lo ngại về sức khỏe đã khiến các quy tắc di chuyển được thắt chặt lại, tác động đến tiêu dùng bán lẻ tại nhà hàng và cửa hàng.

Cùng với đó, tình trạng thất nghiệp tăng cũng có thể làm chậm đà phát triển của Trung Quốc, khi tiến gần mức trần mà giới chức nước này đặt ra. Tỷ lệ thất nghiệp tại thành thị đã tăng lên 5,5% vào tháng 2, từ 5,4% của tháng 1 và 5,2% của tháng 12. Năm ngoái, Bắc Kinh đặt mục tiêu tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị là 6,0% hoặc thấp hơn.

Ning Zhang - nhà kinh tế học tại UBS, cho rằng lượng người thất nghiệp tăng vào đầu năm do người lao động về quê ăn Tết và nhu cầu lao động giảm trong kỳ nghỉ lễ. Do đó, tỷ lệ này có thể giảm vào cuối năm nay.

Một thách thức khác là Trung Quốc vừa đón đợt tốt nghiệp quy mô lớn nhất lịch sử vào năm ngoái, với 9,1 triệu sinh viên ra trường và tham gia vào lực lượng lao động. Đây sẽ là một phép thử khác cho nền kinh tế lớn nhì thế giới.

