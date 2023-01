Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 3% năm 2022

Nền kinh tế lớn nhì thế giới tăng trưởng vượt dự báo năm ngoái, nhưng vẫn không đạt mục tiêu 5,5% của giới chức.

Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc sáng nay công bố số liệu cho thấy GDP nước này tăng 3% năm 2022. Tốc độ này cao hơn dự báo trong khảo sát của Reuters với các nhà kinh tế học là 2,8%.

Dù vậy, Trung Quốc không đạt mục tiêu tăng trưởng do giới chức nước này đặt ra hồi tháng 3/2022 là 5,5%. Năm ngoái, GDP nước này tăng 8,4%, hồi phục mạnh so với chỉ 2,2% năm 2020.

Doanh số bán lẻ cả năm giảm 0,2%. Số liệu này tháng 12 chỉ giảm 1,8%, thấp hơn nhiều so với dự báo là giảm 8,6%. Doanh số hàng dệt may, mỹ phẩm và trang sức đều giảm. Ngược lại, doanh số bán thuốc lại tăng gần 40% tháng trước so với cùng kỳ năm trước đó.

Năm 2022, Thượng Hải phong tỏa gần 2 tháng để kiểm soát Covid-19. Chính sách chống dịch ngặt nghèo của Trung Quốc đã kiềm chế hoạt động kinh doanh và du lịch trên khắp nước này.

Giới chức chỉ mới nới lỏng các biện pháp trên từ đầu tháng trước. Dù số người Trung Quốc lên kế hoạch du lịch Tết Nguyên đán này tăng vọt, giới phân tích cho rằng niềm tin tiêu dùng phải mất vài tháng nữa mới hồi phục.

Sản lượng công nghiệp năm ngoái tăng 3,6%. Đầu tư vào tài sản cố định tăng 5,1%, nhỉnh hơn dự báo. Ngược lại, đầu tư vào bất động sản giảm 10% trong năm ngoái.

"Nền tảng phục hồi kinh tế trong nước không vững chắc, do tình hình bên ngoài vẫn phức tạp và nghiêm trọng. Trong khi đó, các sức ép trong nước vẫn tồn tại, ví dụ nhu cầu suy giảm và nguồn cung co lại", Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc đánh giá.

Các động lực tăng trưởng của Trung Quốc hiện vẫn yếu. Bất động sản đang trì trệ, bất chấp việc giới chức nới lỏng hạn chế về tài chính cho các hãng địa ốc và người mua nhà. Xuất khẩu cũng bắt đầu giảm từ tháng 10 – lần đầu tiên kể từ tháng 5/2020. Các nhà kinh tế học dự báo nhu cầu hàng Trung Quốc vẫn sẽ giảm do kinh tế Mỹ và châu Âu đi xuống.

Hà Thu (theo CNBC)