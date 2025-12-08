Kinh tế trải nghiệm tạo lực đẩy không gian sống hàng hiệu

Kinh tế trải nghiệm chú trọng sự gắn bó của người dùng với thương hiệu, được đánh giá là yếu tố thúc đẩy phát triển của phân khúc bất động sản hàng hiệu.

Thuật ngữ "nền kinh tế trải nghiệm" được Joseph Pine và James Gilmore đề cập trong cuốn The Experience Economy từ thập niên 1990. Thuật ngữ nhấn mạnh tư duy "khách hàng càng dành nhiều thời gian với thương hiệu, họ càng chi tiêu nhiều hơn". Xu hướng này trở thành nền tảng cho chiến lược của nhiều doanh nghiệp toàn cầu.

Tại Việt Nam, sự bùng nổ của xu hướng này được thể hiện qua hành vi tiêu dùng như xếp hàng chờ mua iPhone, săn giày Nike phiên bản giới hạn, chọn lưu trú tại các thương hiệu khách sạn cao cấp như Four Seasons hay Park Hyatt. Các doanh nghiệp tạo lợi thế cạnh tranh bằng cảm xúc, trải nghiệm và phong cách sống - thay vì chỉ bán sản phẩm vật lý.

Cư dân trải nghiệm không gian sống. Ảnh: Masterise Homes

Khách hàng gắn bó hơn, doanh nghiệp có mô hình kinh doanh bền vững hơn. Ngược lại, mỗi sản phẩm cũng phản ánh cá tính của người sở hữu, đóng vai trò định danh phong cách sống.

Trong lĩnh vực bất động sản, kinh tế trải nghiệm không còn mang tính lý thuyết. Những dự án cao cấp ngày nay được thiết kế như một trải nghiệm sống với dịch vụ, tiện ích, vận hành và cảm xúc cộng đồng được tích hợp trong cùng hệ sinh thái.

Tại hội thảo "Kinh tế Lifestyle - Động lực tăng trưởng mới của TP HCM", bà Thi Anh Đào, Giám đốc Marketing Masterise Group, cho biết người tiêu dùng ngày nay ra quyết định dựa trên "những khoảnh khắc chất lượng" trong đời sống. Trải nghiệm được chia nhỏ thành nhiều điểm chạm trong ngày, làm thay đổi kỳ vọng với mọi loại hình sản phẩm, đặc biệt là nơi ở.

Dịch vụ tiền sảnh 5 sao tại Lumière Riverside. Ảnh: Masterise Homes

Xu hướng này cũng là động lực để Masterise Homes, cùng Savills Hotels, tổ chức Branded Living Summit 2025 - diễn đàn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam về kinh tế trải nghiệm và branded living (không gian sống hàng hiệu). Tại đây, các chuyên gia nhận định không gian sống hàng hiệu hiện nay không còn mang tính "trưng bày" mà phải tích hợp tinh thần thương hiệu, tiêu chuẩn thiết kế và dịch vụ để tạo trải nghiệm sống nhất quán.

Masterise Homes theo đuổi chiến lược branded living ở nhiều phân khúc. Ở Masteri Collection, dự án hướng đến cộng đồng cư dân trẻ thành đạt, ưu tiên tính kết nối và nhịp sống hiện đại. Mỗi dự án được phát triển với tư duy hiệu quả - thông minh - kết nối, tập trung tối ưu không gian và tiện ích.

Lumière Series lại định vị ở phân khúc hạng sang, ứng dụng triết lý Biophilic với mặt đứng phủ xanh, lõi thông gió, hệ tiện ích tập trung vào tái tạo - phục hồi. Nhóm khách hàng mục tiêu là cộng đồng tinh anh đề cao sự cân bằng thân - tâm - trí.

Cư dân thư giãn, kết nối tại The Global City. Ảnh: Masterise Home

Với phân khúc siêu sang, các dự án hợp tác quốc tế như Grand Marina, Saigon hay The Ritz-Carlton Residences, Hanoi giúp Masterise Homes chứng minh năng lực đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu. Những dự án này cũng là bước đi chiến lược đưa không gian sống hàng hiệu đến gần hơn với nhiều nhóm khách hàng, trong bối cảnh tầng lớp trung - thượng lưu trong nước đang tăng mạnh.

Đại diện nhà phát triển cho biết từ các dự án hợp tác quốc tế đến Masteri Collection hay Lumière Series, chiến lược của đơn vị nhất quán, nhằm mang chất lượng hàng hiệu hiện diện ở nhiều phân khúc, đảm bảo khách hàng từ người mua nhà lần đầu đến nhà đầu tư cao cấp, đều sở hữu trải nghiệm sống "được may đo". Tư duy branded living được thể hiện xuyên suốt từ kiến trúc, cảnh quan, tiện ích đến vận hành và cộng đồng cư dân.

Đơn vị cho rằng sự kết hợp giữa kinh tế trải nghiệm và bất động sản hàng hiệu tạo ra lợi thế dài hạn. Theo đó, dự án xây dựng cộng đồng cư dân cùng hệ tiêu chuẩn, còn tài sản được hưởng lợi từ thương hiệu, chất lượng vận hành và sức hút phong cách sống.

Trong bối cảnh hành vi tiêu dùng chuyển mạnh sang "trải nghiệm hóa", phân khúc bất động sản hàng hiệu được dự báo tiếp tục là điểm sáng của thị trường trong nhiều năm tới.

Hoài Phương