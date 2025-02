Kinh tế tốt, chồng không phụ việc nhà, có nên sinh con thứ hai?

Dù tài chính rất ổn nhưng sức khỏe tôi khá yếu, hay ốm vặt, chồng sẽ không phụ tôi chăm con hay làm bất cứ việc gì.

Tôi 33 tuổi, chồng 37 tuổi, con trai 4 tuổi. Lý do tôi muốn sinh con thứ hai là do bản thân thực sự rất thích có thêm con để được yêu thương, chăm sóc con. Con trai tôi rất thích có em, có buổi tối đi ngủ con khóc cả nửa tiếng để đòi mẹ sinh em bé, vì con nói muốn có em chơi cùng. Vợ chồng tôi vui vẻ, hạnh phúc, thời gian rảnh nhiều, kinh tế dư giả từ việc cho thuê nhà. Tổng tài sản hơn 30 tỷ đồng do vợ chồng làm ra và đầu tư có lời, hiện chồng vẫn làm việc tại nhà, tôi ở nhà nội trợ, chăm sóc con trai.

Lý do tôi phân vân là sức khỏe khá yếu, hay đau ốm vặt mặc dù tiêm cúm mùa hàng năm và chăm tập thể dục. Chồng tôi tính tình rất ổn, hiền lành, nhường nhịn, tôn trọng, quan tâm vợ con nhưng kiểu có thêm con cũng được, không có cũng không sao, tùy tôi quyết định. Có điều chắc chắn anh sẽ không phụ tôi chăm con hay làm bất cứ việc nhà nào. Với con đầu, cũng chủ yếu tôi lo chứ không có sự giúp đỡ của chồng và ông bà nội ngoại. Hơn nữa anh đang bận làm việc dù không áp lực về thời gian và tiền bạc.

Nếu sinh, chắc tôi cũng phải thuê người vì không thể nhờ mẹ đẻ. Bà thuộc típ người không thích chăm cháu, hay than phiền mệt mỏi. Trong lần sinh đầu, tôi sinh mổ được ngày rưỡi đã tự đứng dậy chăm con, chỉ nhờ bà cơm nước và vào ngủ buổi tối ở bệnh viện cho có người này người kia để yên tâm. Hai tháng sau sinh tôi vẫn ở chung và bị stress vì mẹ rất nhiều.

Giờ tôi ra riêng lâu rồi, hàng tháng vẫn gửi tiền sinh hoạt hỗ trợ nội ngoại hai bên, mối quan hệ đã bình thường trở lại nhưng việc nhờ vả ông bà khi đi sinh và ở cữ là không thể. Đúng là vợ chồng tôi có tiền và tính sẽ thuê người nhưng tôi không chắc về việc có thể tìm được người trung thực, hiền lành mặc dù chẳng yêu cầu gì khó khăn, chỉ cần họ qua loa việc nhà, có cơm ăn là được, vợ chồng tôi đều rất dễ. Mong được nghe thêm ý kiến của anh chị để có cái nhìn đa chiều hơn về vấn đề của mình. Tôi xin cảm ơn.

Hoa Hồng