Kinh tế Singapore tăng 14,3% trong quý II

Đây là mức tăng trưởng mạnh nhất trong 11 năm, sau khi nước này phục hồi từ lần suy giảm sâu vào cùng kỳ 2020 do Covid-19.

Kết quả ước tính này của Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore nhỉnh hơn mức dự báo 14,2% của các nhà phân tích trong cuộc thăm dò trước đó từ Reuters.

"Tăng trưởng mạnh mẽ phần lớn là do mức cơ sở thấp trong quý II/2020, khi GDP giảm 13,3% do các biện pháp dừng hoạt động được thực hiện từ ngày 7/4 đến ngày 1/6/2020", Bộ này cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư (14/7).

Nhưng so với quý I, GDP Singapore giảm 2%. Về mặt tuyệt đối, tổng sản phẩm quốc nội trong quý vừa qua vẫn thấp hơn 0,9% so với quý II/2019, tức trước khi có dịch. Quý vừa qua, sản xuất hàng hóa tăng 22,2% so với một năm trước, nhưng giảm 2,5% so với quý I. Trong khi đó, dịch vụ tăng 9,8% so với cùng kỳ, nhưng cũng giảm 1% so với quý đầu năm.

Singapore đã chứng kiến sự bùng phát của các ca Covid-19 trong năm nay, khiến chính phủ phải thắt chặt các biện pháp giãn cách xã hội vào đầu tháng 5. Nhà chức trách bắt đầu nới lỏng dần những hạn chế vào tháng trước, khi số lượng các ca nhiễm giảm bớt.

Kể từ đầu năm ngoái, Singapore đã xác nhận hơn 62.700 trường hợp nhiễm -19 và 36 trường hợp tử vong tính đến thứ Ba (13/7), theo dữ liệu của Bộ Y tế nước này. Đây cũng là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới. Theo tính toán của CNBC, hơn 70% dân số khoảng 5,69 triệu người đã được tiêm ít nhất một liều vaccine Covid-19 và hơn 41% đã được tiêm chủng đầy đủ 2 liều.

Phiên An (theo CNBC)