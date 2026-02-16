Kinh tế Nhật Bản thoát suy thoái

Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng 0,1% trong quý IV/2025 so với quý trước đó, vừa đủ để tránh được một cuộc suy thoái kỹ thuật.

Dù đảo ngược so với đà giảm 0,7% của quý III/2025, mức tăng trưởng của kinh tế Nhật Bản vẫn thấp hơn dự báo của các chuyên gia. Một nền kinh tế bị coi suy thoái kỹ thuật khi có hai quý đi xuống liên tiếp.

GDP hiệu chỉnh theo cơ sở năm của Nhật Bản tăng 0,2%, thấp hơn đáng kể so với mức kỳ vọng 1,6%. Trước đó, trong quý III/2025, chỉ số này giảm 2,3%. Theo dữ liệu từ Văn phòng Nội các Nhật Bản, tiêu dùng tư nhân là động lực chính thúc đẩy mức tăng trưởng khiêm tốn này, giúp bù đắp cho sự sụt giảm của xuất khẩu và chi tiêu công.

Hồi tháng 1, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2026 lên mức 0,9%, thay vì 0,7% như trước đó.

BOJ kỳ vọng nền kinh tế sẽ mở rộng vừa phải khi các quốc gia khác dần hồi phục. Cơ quan này cũng nhận thấy "vòng tuần hoàn tích cực" giữa giá cả và tiền lương, nhờ sự hỗ trợ từ các biện pháp kinh tế của Chính phủ và các điều kiện tài chính nới lỏng.

Khách hàng bên ngoài một hiệu thuốc tại Tokyo (Nhật Bản). Ảnh: Reuters

Dữ liệu về kinh tế được công bố trong bối cảnh Nhật Bản đang đàm phán với Mỹ – đối tác thương mại lớn thứ hai – về cam kết đầu tư trị giá 550 tỷ USD trong khuôn khổ thỏa thuận thương mại song phương. Đài NHK hôm thứ Sáu đưa tin, hai bên hiện vẫn chưa đạt được đồng thuận về các dự án đầu tiên của gói đầu tư này.

Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Ryosei Akazawa kỳ vọng danh mục dự án hợp tác sẽ sớm được hoàn tất trước cuộc gặp giữa Thủ tướng Sanae Takaichi và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước đó, ông Trump đã công bố cuộc gặp với bà Takaichi ngay sát kỳ bầu cử Hạ viện ngày 8/2 – nơi bà Takaichi đã dẫn dắt đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền giành chiến thắng áp đảo.

Sau thắng lợi, Thủ tướng Takaichi khẳng định sẽ hỗ trợ tăng trưởng bằng cách thúc đẩy đầu tư thông qua chính sách tài khóa "chủ động", dù chưa đưa ra lộ trình chi tiết. Trước đó, bà từng cam kết tạm dừng thuế thực phẩm trong hai năm và nâng ngân sách quốc phòng lên mức 2% GDP.

Bruce Kirk, Giám đốc điều hành kiêm Chiến lược gia trưởng về chứng khoán Nhật Bản tại Goldman Sachs, nhận định quốc phòng sẽ là động lực lớn tiếp theo giúp thị trường chứng khoán nước này bứt phá. Chuyên gia này kỳ vọng cuộc gặp sắp tới giữa bà Takaichi và ông Trump sẽ tạo ra "một loạt thông báo hợp tác" giữa các doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực như công nghiệp hóa, tự động hóa nhà máy và đóng tàu.

Trước thềm bầu cử, bà Takaichi đã công bố mức ngân sách kỷ lục 122.000 tỷ yen cho năm tài chính bắt đầu từ tháng 4 tới. Đây là năm thứ hai liên tiếp Nhật Bản chi tiêu kỷ lục nhằm hỗ trợ các hộ gia đình trước áp lực chi phí sinh hoạt.

Về lạm phát, chỉ số này tại Nhật Bản đã giảm mạnh xuống còn 2,1% vào tháng 1, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2022. Dù vậy, giá cả tại đây vẫn nằm trên mức mục tiêu 2% của BOJ trong suốt 45 tháng liên tiếp.

Trọng Hiếu (Theo CNBC)