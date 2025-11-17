Kinh tế Nhật Bản lần đầu tăng trưởng âm trong 6 quý

GDP Nhật Bản giảm 1,8% trong quý III, do lĩnh vực xuất khẩu chịu tác động từ thuế của Mỹ, số liệu của chính phủ nước này cho biết.

So với quý trước, GDP quý III của Nhật Bản giảm 0,4%. Nếu hiệu chỉnh theo cơ sở năm, tăng trưởng kinh tế nước này giảm 1,8%. Cả hai số liệu đều tốt hơn dự báo. Dù vậy, đây là lần đầu tiên trong 6 quý, kinh tế Nhật Bản tăng trưởng âm.

Tiêu dùng - đóng góp hơn nửa GDP Nhật Bản - tăng 0,1% so với quý trước đó. Tốc độ này thấp hơn mức tăng 0,4% của quý II, cho thấy giá thực phẩm cao khiến người dân lưỡng lự chi tiêu.

Đầu tư của doanh nghiệp tăng 1% quý III. Chi tiêu công tăng 0,5%. Trong khi đó, xuất khẩu giảm 1,2%. Xuất khẩu của Nhật Bản từng giảm 4 tháng liên tục, sau đó mới tăng lại trong tháng 9.

Khách hàng bên ngoài một hiệu thuốc tại Tokyo (Nhật Bản). Ảnh: Reuters

Trong quý II, số liệu sơ bộ cho thấy nền kinh tế này tăng trưởng 2,3%. Nguyên nhân là làn sóng xuất khẩu sớm sang Mỹ khi việc đàm phán thương mại của hai nước kéo dài.

Hồi tháng 9, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế 15% cho gần như toàn bộ hàng Nhật Bản vào Mỹ. Mức này giảm từ 27,5% trước đó với xe hơi và 25% với hầu hết hàng hóa khác.

Các nhà phân tích hiện quan tâm đến việc liệu nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới có thể sớm vượt qua tác động từ thuế nhập khẩu hay không. Số liệu hôm nay được công bố trong bối cảnh chính phủ của tân Thủ tướng Sanae Takaichi soạn thảo gói kích thích nhằm hỗ trợ các hộ gia đình khi chi phí sinh hoạt tăng. Các cố vấn thân cận của bà có thể dẫn lý do GDP giảm mạnh để đưa ra các biện pháp kích thích mạnh tay hơn. Họ cũng có thể kêu gọi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) nâng lãi suất chậm lại để hỗ trợ nền kinh tế.

Hà Thu (theo Reuters, CNBC)