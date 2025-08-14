Kinh tế Nga tăng trưởng chậm lại

Tốc độ tăng trưởng GDP của Nga đã giảm vài quý liên tiếp, hiện còn hơn 1% trong quý II.

Ngày 13/8, Cơ quan Thống kê Liên bang Nga (Rosstat) thông báo GDP nước này tăng 1,1% trong quý II so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu này cho thấy kinh tế Nga đang dần giảm tốc. Trước đó, tăng trưởng quý I của nước này đạt 1,4%, còn quý IV/2024 là 4,5%.

Theo Rosstat, hoạt động của một số ngành ghi nhận tăng trưởng trong quý II, như sản xuất, xây dựng, bán lẻ, nông nghiệp và dịch vụ ăn uống công cộng. Ngược lại, bán buôn, khai khoáng lại đi xuống.

Bên trong một khu chợ thực phẩm tại Saint Petersburg (Nga). Ảnh: Reuters

Chi tiêu cho quân sự đã giúp kinh tế Nga tăng trưởng trở lại, sau khi giảm năm 2022 vì các lệnh trừng phạt sau xung đột tại Ukraine. Theo Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev, nước này đang chịu khoảng 30.000 lệnh trừng phạt từ phương Tây. Năm ngoái, nền kinh tế này tăng trưởng 4,1%.

Tuy nhiên năm nay, một số quan chức đã lên tiếng cảnh báo về nền kinh tế. Tại diễn đàn kinh tế St. Petersburg hồi tháng 6, Bộ trưởng Kinh tế Nga Maxim Reshetnikov nói rằng các chỉ số kinh tế cho thấy xu hướng chững lại. "Dựa trên cảm nhận thực tế của doanh nghiệp và các chỉ báo hiện tại, tôi cho rằng chúng ta đang ở bên bờ vực suy thoái", ông phát biểu.

Chi tiêu quốc phòng tăng mạnh khiến lạm phát lên cao, hiện quanh 9%. Ngân hàng Trung ương Nga vì thế phải nâng lãi suất. Năm ngoái, lãi suất được nâng lên 21% và từ tháng 7 được hạ xuống 18%. Lãi suất cao gây sức ép lên triển vọng tăng trưởng kinh tế.

Ngân hàng Trung ương Nga dự báo GDP năm nay có thể chỉ tăng 1-2%. Bộ Kinh tế Nga cũng cho biết sẽ điều chỉnh dự báo 2,5% hiện tại.

Cuối tháng 7, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế cho các nước mới nổi và đang phát triển, từ 3,7% lên 4,1% năm nay. Tuy nhiên, họ lại hạ dự báo với Nga, từ 1,5% trước đó về 0,9%.

Dù vậy, Tổng thống Nga Vladimir Putin phủ nhận thông tin chiến sự đang tàn phá nền kinh tế. Ông cho biết mức nợ thấp và độ đa dạng về kinh tế vẫn là các tín hiệu tích cực với quốc gia này.

Hà Thu (theo Reuters, TASS)