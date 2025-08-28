Kinh tế Mỹ tăng trưởng vượt dự kiến

GDP Mỹ quý II tăng 3,3% so với cùng kỳ 2024, cao hơn ước tính ban đầu của Bộ Thương mại Mỹ.

Bản cập nhật các chỉ số kinh tế của do Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố cho biết GDP nước này tăng 3,3% trong quý II, cao hơn ước tính ban đầu hồi tháng 7 là 3% và dự báo Dow Jones ở mức 3,1%.

Ba tháng đầu năm, nền kinh tế Mỹ suy giảm 0,5% do nhập khẩu tăng vọt. Ngược lại, quý vừa qua, nhập khẩu quay đầu giảm 29,8%, góp phần nâng tăng trưởng thêm hơn 5 điểm phần trăm.

Trong các động lực chính, tiêu dùng và đầu tư tư nhân quý II mạnh hơn ước tính ban đầu. Chi tiêu tiêu dùng - chiếm khoảng 70% GDP, tăng 1,6% so với cùng kỳ, tuy khiêm tốn nhưng vẫn cao hơn tính toán ban đầu là 1,4% và quý I với 0,5%.

"Điều tích cực là tiêu dùng thực tế cao hơn so với ước tính trước đó. Người Mỹ vẫn tiếp tục chi tiêu bất chấp thuế quan và sự bất ổn, dù với tốc độ chậm hơn những năm trước", Heather Long, chuyên gia kinh tế trưởng tại Navy Federal Credit Union nhận định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 29/7. Ảnh: AP

Đầu tư tư nhân được điều chỉnh tăng song vẫn giảm 13,8%, mức hạ mạnh nhất kể từ quý II/2020 - thời điểm đỉnh dịch Covid-19. Chi tiêu và đầu tư của chính phủ liên bang giảm 4,7%, tiếp nối mức giảm 4,6% trong quý I.

Tính chung nửa đầu năm, nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng trưởng khoảng 2,1%. Vào quý III, GDP nước này có thể tăng trưởng 2,2%, theo chỉ báo GDPNow của Cục Dự trữ liên bang chi nhánh Atlanta.

Bộ Lao động Mỹ cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm 5.000, xuống còn 229.000 trong tuần kết thúc vào ngày 23/8. Bà Heather Long đánh giá thị trường lao động bền bỉ đang "giúp người dân tự tin hơn trong chi tiêu cho các nhu cầu cơ bản và những khoản mua sắm nhỏ".

Tuy nhiên, bà dự đoán nền kinh tế sẽ tiếp tục ở "chế độ chậm lại, với chi tiêu và tăng trưởng quanh mức 1,5% khi tác động của thuế quan ngày càng rõ ràng hơn với người tiêu dùng Mỹ".

Đầu tháng 8, chính phủ báo cáo số lượng việc làm tăng trung bình 35.000 mỗi tháng trong ba tháng qua, so với 123.000 việc làm trong cùng kỳ năm 2024. Các chuyên gia cho rằng, các dữ liệu này cho thấy thị trường lao động đang mắc kẹt trong tình trạng "không tuyển dụng, không sa thải" giữa bối cảnh chính sách thương mại bảo hộ của Tổng thống Donald Trump, vốn đã nâng mức thuế nhập khẩu trung bình của quốc gia lên cao nhất trong một thế kỷ.

Phiên An (theo AP, Reuters)