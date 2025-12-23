Kinh tế Mỹ tăng trưởng vượt dự báo

GDP Mỹ quý III tăng tới 4,3%, cao hơn quý II và mạnh hơn dự báo của các nhà kinh tế học.

Ngày 23/12, Bộ Thương mại Mỹ thông báo GDP nước này tăng 4,3% trong quý III (đã hiệu chỉnh theo cơ sở năm).

Trong đó, tiêu dùng tăng 3,5% quý trước - cao hơn so với 2,5% quý II. Đây vẫn là lực đẩy chính cho kinh tế Mỹ. Phần lớn sức tăng tiêu dùng đến từ việc người dân đổ xô mua xe điện trước khi ưu đãi thuế hết hiệu lực ngày 30/9. Tháng 10 và 11, doanh số bán xe đã chậm lại.

Người dân mua đồ trang trí Giáng sinh tại một khu chợ mùa lễ hội ở New York ngày 16/11. Ảnh: Reuters

Dù vậy, báo cáo quý III được coi là đã lỗi thời, do bị trì hoãn công bố vì chính phủ Mỹ đóng cửa 43 ngày. Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) ước tính việc chính phủ đóng cửa có thể khiến GDP quý IV của nước này giảm 1-2%. Phần lớn mức giảm sẽ được khôi phục, nhưng 7-14 tỷ USD có thể mất vĩnh viễn.

Bên cạnh đó, bức tranh tiêu dùng của Mỹ vẫn trái chiều. Các cuộc khảo sát cho thấy tiêu dùng được dẫn dắt bởi nhóm hộ gia đình thu nhập cao, nhờ thị trường chứng khoán tăng điểm. Trái lại, người tiêu dùng thuộc nhóm thu nhập thấp và trung bình vẫn chật vật với chi phí sinh hoạt tăng do thuế nhập khẩu. Các nhà kinh tế học gọi đây là nền kinh tế hình chữ K.

Hiện tượng này cũng tồn tại trong nhóm doanh nghiệp. Trong khi các tập đoàn lớn vẫn chống chịu tốt với thuế nhập khẩu và đầu tư mạnh vào trí tuệ nhân tạo, công ty nhỏ lại gặp khó.

Các nhà kinh tế học cho rằng chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây ra cuộc khủng hoảng chi trả, khiến tỷ lệ ủng hộ ông giảm sút. Các gia đình còn đang đối mặt với khả năng tiền điện tăng cao do sự phát triển nhanh của AI và trung tâm dữ liệu điện toán đám mây kéo nhu cầu năng lượng tăng vọt.

Dù vậy, trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho rằng "thuế nhập khẩu đã giúp Mỹ ghi nhận các số liệu kinh tế tuyệt vời". Ông dự báo tình hình "sẽ ngày càng tốt hơn", một lần nữa khẳng định Mỹ "không lạm phát".

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tháng này giảm lãi suất lần thứ 3 liên tiếp, đưa lãi suất tham chiếu tại Mỹ về 3,5-3,75%. Tuy nhiên, cơ quan này cảnh báo lãi suất cho vay khó có thể giảm thêm trong ngắn hạn, do họ cần chờ thêm diễn biến lạm phát và thị trường lao động.

Hà Thu (theo Reuters)