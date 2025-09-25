Kinh tế Mỹ tăng trưởng nhanh hơn dự kiến

GDP Mỹ quý II tăng 3,8% so với cùng kỳ 2024, cao hơn ước tính trước đó là 3,3%, theo Cục Phân tích Kinh tế (BEA) thuộc Bộ Thương mại.

Theo dữ liệu cập nhật được BEA công bố ngày 25/9, tốc độ tăng trưởng 3,8% của GDP Mỹ quý II cao hơn ước tính gần nhất và dự báo của các nhà kinh tế do Reuters khảo sát, cùng ở mức 3,3%.

Động lực tăng trưởng đến từ nhập khẩu giảm 29,3%. Đồng thời, tính toán mới cho thấy chi tiêu tiêu dùng tăng với tốc độ 2,5%, cao hơn mức 0,6% hồi quý I và cao hơn đáng kể so với công bố trước đó là 1,6%.

"Người tiêu dùng Mỹ mạnh mẽ hơn nhiều so với dự đoán, ngay cả khi thị trường chứng khoán lao dốc và bất ổn thương mại gia tăng", Heather Long, chuyên gia kinh tế trưởng tại Navy Federal Credit Union, nhận định.

Tuy nhiên, đầu tư tư nhân giảm, với đầu tư nhà ở sụt 5,1%. Chi tiêu và đầu tư của chính phủ liên bang quý II cũng thu hẹp 5,3%, sau khi giảm 5,6% hồi quý I. BEA đồng thời điều chỉnh tăng trưởng GDP quý I từ giảm 0,5% lên 0,6%.

Các nhân viên giao dịch tại Sàn chứng khoán New York ngày 25/7. Ảnh: Reuters

Tính chung, GDP Mỹ nửa đầu năm tăng 1,6% và chi tiêu tiêu dùng mở rộng 1,5%. Theo Stephen Stanley, chuyên gia kinh tế trưởng tại Santander, kết quả này "không cao nhưng tốt hơn nhiều so với dự đoán ban đầu".

Theo Reuters, số liệu GDP quý I và quý II khả năng chưa phản ánh đúng sức khỏe nền kinh tế, do biến động mạnh từ nhập khẩu. Giới chuyên gia dự báo nửa cuối năm sẽ kém sôi động vì bất ổn từ chính sách thương mại, khiến tăng trưởng cả năm ở mức khoảng 1,5%.

Từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã áp thuế nhập khẩu hai con số lên hàng nhập từ hầu hết quốc gia, đồng thời đánh thuế thép, nhôm và ôtô. Ông xem thuế quan là công cụ bảo vệ ngành công nghiệp Mỹ, mang sản xuất về nước và hỗ trợ bù đắp chi phí gói cắt giảm thuế lớn trong "Đạo luật To đẹp".

Tuy nhiên, một số nhà kinh tế cho rằng thuế quan sẽ gây hại cho nền kinh tế, làm tăng chi phí, áp lực lạm phát và nhu cầu lao động. Giai đoạn 2021-2023, Mỹ tạo thêm trung bình 400.000 việc làm mỗi tháng khi nền kinh tế phục hồi sau Covid. Sau đó, tuyển dụng chững lại do bất ổn chính sách thương mại và 1 lần tăng lãi suất của Cục dự trữ liên bang (Fed) trong 2022 và 2023.

Các điều chỉnh gần đây của Bộ Lao động cho thấy nền kinh tế Mỹ chỉ tạo ra trung bình dưới 71.000 việc làm mới mỗi tháng trong quý I. Từ tháng 3 đến nay, con số này còn kém hơn, trung bình 53.000 việc làm mỗi tháng.

Nhằm hỗ trợ thị trường lao động, Fed tuần trước đã hạ lãi suất tham chiếu lần đầu kể từ tháng 12/2024 và phát tín hiệu có thêm hai lần cắt giảm nữa năm nay. Tuy nhiên, tăng trưởng GDP quý II bất ngờ mạnh mẽ sau điều chỉnh dữ liệu có thể khiến Fed bớt động lực để hạ lãi suất dù chịu sức ép lớn từ ông Trump, theo AP.

Phiên An (theo AP, Reuters)