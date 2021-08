Kinh tế Mỹ ngấm đòn biến thể Delta

Nhu cầu đi lại, ăn uống, giải trí việc làm của người dân Mỹ đang quay đầu giảm khi biến thể Delta giáng đòn vào tiến trình phục hồi, mở lại nền kinh tế.

Hàng không

Số lượng hàng khách di chuyển qua các sân bay tại Mỹ đã bắt đầu giảm trở lại.

Di chuyển bằng đường hàng không tại Mỹ đã tăng liên tục từ cuối năm 2020 nhưng giảm trở lại kể từ tháng 8. Ảnh: Bloomberg

Tuần trước, dữ liệu của Cơ quan Quản lý An ninh Vận tải cho thấy, lượng khách di chuyển trên các chuyến bay trong một ngày chỉ đạt 1,47 triệu du khách, mức thấp nhất trong ba tháng gần đây. Mức trung bình trong tuần cuối tháng 8 đã giảm xuống còn khoảng 1,76 triệu hành khách mỗi ngày, so với khoảng 2,05 triệu lượt khách một tháng trước đó.

Dịch vụ nhà hàng

Theo OpenTable, công ty đặt chỗ trực tuyến, nhu cầu đặt chỗ tại các nhà hàng của Mỹ đã giảm khoảng 10-11% so với mức năm 2019 trong những tuần gần đây, sau khi thu hẹp khoảng cách giảm còn 5-6% vào cuối tháng 7. Theo công ty này, mối quan tâm về diễn biến của biến thể Delta là yếu tố được quan tâm hàng đầu.

Nhu cầu đặt chỗ tại các nhà hàng của Mỹ đã giảm từ cuối tháng 7 và tháng 8 khi biến thể Delta lan rộng. Ảnh: Bloomberg

"Chúng tôi thấy sự sụt giảm rõ rệt vào cuối tháng 7 và tháng 8", Debby Soo, giám đốc điều hành tại OpenTable cho biết. "Mặc dù diễn biến này chịu tác động từ nhiều yếu tố, nhưng chúng tôi tin rằng nguyên nhân chính dẫn đến sự suy thoái là mối quan tâm của thực khách về sự gia tăng các trường hợp nhiễm Covid-19".

Khách sạn

Mặc dù du lịch giải trí đã giúp thúc đẩy một số điểm đến nổi tiếng trong mùa hè, công suất khách sạn đã giảm trong bốn tuần liên tiếp, theo STR, một công ty theo dõi dữ liệu. Giá phòng trung bình cũng giảm trong ba tuần liên tục.

Trong số 25 điểm đến lớn của Mỹ, không có thị trường nào chứng kiến công suất thuê tăng trong tuần kết thúc vào ngày 21/8 so với cùng thời điểm của năm 2019 - trước khi Covid-19 bùng phát. Tỷ lệ lấp đầy trong các khách sạn tại San Francisco đã giảm hơn 40%, mức giảm chung của hầu hết thị trường.

Không có thị trường nào tại Mỹ ghi nhận sự trở lại của ngành khách sạn so với trước đại dịch. Ảnh: Bloomberg

"Nhu cầu có vẻ đang kém hơn so với diễn biến sụt giảm theo mùa điển hình", Bill Crow, nhà phân tích tại Raymond James Financial cho biết. "Có một cơn gió lạnh đối với ngành du lịch do biến thể Delta gia tăng khiến các thị trường hoạt động kém hiệu quả".

Việc làm

Có một số dấu hiệu cho thấy nhu cầu tuyển dụng đang giảm dần khi diễn biến Covid-19 phức tạp trở lại do biến thể Delta. Một trong số đó là sự sụt giảm trong các bài đăng tuyển dụng trên Indeed cho các công việc như nha khoa và chăm sóc trẻ em, những vị trí đòi hỏi sự tiếp xúc chặt chẽ với khách hàng.

"Trong làn sóng Covid-19 mới nhất, những lĩnh vực nhạy cảm đã chứng kiến sự sụt giảm trong các vị trí đăng tuyển", Jed Kolko, nhà kinh tế trưởng của Indeed cho biết. "Nếu làn sóng kéo dài, nhu cầu lao động có thể giảm xuống khi mọi người cắt giảm chi tiêu đi du lịch, ăn uống và các dịch vụ khác".

Doanh nghiệp trở lại hoạt động

Kế hoạch của các công ty lớn tại Mỹ để đưa người lao động trở lại văn phòng cũng đang bị đảo ngược. Theo dữ liệu từ Kastle Systems, công suất sàn văn phòng trung bình tại những khu kinh doanh lớn nhất đã giảm xuống 31,3% trong tuần kết thúc vào ngày 18/8.

"Việc quay trở lại các văn phòng bình thường đã bị chậm lại một chút do biến thể Delta", Anthony Paolone, nhà phân tích từ quỹ đầu tư bất động sản JPMorgan Chase cho biết.

Điều đó không chỉ ảnh hưởng đến thị trường bất động sản mà còn ảnh hưởng đến một loạt các doanh nghiệp dịch vụ liên quan, như tiệm giặt khô, nhà hàng.

Minh Sơn (theo Bloomberg)