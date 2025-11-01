Kinh tế Mỹ có thể mất 14 tỷ USD vì chính phủ đóng cửa

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) ước tính việc chính phủ đóng cửa khiến Mỹ thiệt hại 7-14 tỷ USD, tương đương gần 2% GDP quý IV.

"Dù phần lớn mức giảm GDP thực sẽ được bù đắp sau này, CBO ước tính khoảng 7-14 tỷ USD sẽ mất vĩnh viễn", Giám đốc CBO Phillip Swagel cho biết trong thư gửi Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Hạ viện Jodey Arrington tuần này.

Cơ quan này ước tính nền kinh tế sẽ chịu thiệt hại 7 tỷ USD nếu việc đóng cửa kết thúc trong tuần này. Nếu kéo dài 6 tuần đến ngày 12/11, con số này sẽ là 11 tỷ USD. Còn nếu chính phủ đóng cửa 8 tuần, đến ngày 26/11, GDP sẽ mất 14 tỷ USD.

CBO lý giải nền kinh tế chịu thiệt hại do chi tiêu liên bang bị đình trệ. Bao gồm tiền lương cho nhân viên chính phủ, chi cho nhiều hàng hóa và dịch vụ, cùng trợ cấp thực phẩm cho người có thu nhập thấp.

Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cúi đầu khi họp báo tại Đồi Capitol ngày 30/9. Ảnh: Reuters

Chính phủ Mỹ đóng cửa từ ngày 1/10 và chưa có dấu hiệu sẽ sớm hoạt động trở lại. Nguyên nhân là hai đảng Dân chủ và Cộng hòa vẫn chưa thể thống nhất về dự luật ngân sách cho các hoạt động của chính phủ.

Phe Dân chủ muốn Tổng thống Mỹ Donald Trump và các đồng minh duy trì trợ cấp bảo hiểm y tế. Nhưng phe Cộng hòa quyết không nhượng bộ, khiến các nỗ lực đàm phán đều rơi vào bế tắc. Các thượng nghị sĩ Cộng hòa vẫn đang kêu gọi đảng Dân chủ ủng hộ biện pháp tạm thời nhằm cấp ngân sách cho các cơ quan liên bang đến ngày 21/11.

Việc này khiến cho nhiều hoạt động chủ chốt như cho vay và hoàn thuế tê liệt. Bên cạnh đó, khi không được trả lương, hàng trăm nghìn nhân viên liên bang trên khắp nước Mỹ đã cắt giảm chi tiêu, gây ra hiệu ứng lan tỏa trong nền kinh tế.

"Ảnh hưởng của việc đóng cửa đối với nền kinh tế vẫn chưa chắc chắn. Mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào các quyết định mà chính quyền đưa ra trong suốt thời gian đóng cửa," Swagel viết.

Khoảng 750.000 nhân viên liên bang đã bị cho nghỉ phép không lương từ ngày 1/10. Chính quyền Trump phải triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo trả lương cho binh sĩ, nhân viên thực thi pháp luật liên bang và lực lượng nhập cư. Dù vậy, nhiều nhân viên khác vẫn đang phải làm việc không lương.

Hà Thu (theo Reuters)