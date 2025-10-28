Kinh tế Mỹ bắt đầu chịu hậu quả khi chính phủ đóng cửa

Doanh nghiệp không thể vay vốn hay nhận tiền hoàn thuế, trong khi nhà hàng, bể bơi vắng vẻ vì thu nhập của khách sụt giảm khi chính phủ Mỹ đóng cửa.

"Việc chính phủ đóng cửa đang bóp nghẹt khả năng tăng trưởng của chúng tôi", Grant Richardson (Texas) - người sáng lập hãng nhập khẩu rượu vang Pangea Selections cho biết trên CNN.

Richardson không thể hoàn tất khoản vay trị giá hàng trăm nghìn USD từ Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp nhỏ (SBA) khi chính phủ liên bang ngừng hoạt động. Ông vẫn đang chờ nhận khoản hoàn thuế 10.000 USD trong quý vừa qua và cũng không thể ký hợp đồng với một hãng rượu ở California để ra mắt dòng sản phẩm mới, vì chính phủ chưa phê duyệt nhãn chai trong thời gian thiếu ngân sách.

Tuy nhiên, Richardson vẫn phải trả 20.000 USD thuế nhập khẩu trong tháng này. "Chính phủ vẫn thu tiền của chúng tôi, nhưng không trả những gì họ nợ", ông nói.

Chính phủ Mỹ đã đóng cửa từ đầu tháng 10. Nguyên nhân là hai đảng Dân chủ và Cộng hòa vẫn chưa thể thống nhất về dự luật ngân sách cho các hoạt động của chính phủ. Phe Dân chủ muốn Tổng thống Mỹ Donald Trump và các đồng minh duy trì trợ cấp bảo hiểm y tế. Nhưng phe Cộng hòa quyết không nhượng bộ, khiến các nỗ lực đàm phán đều rơi vào bế tắc.

Việc chính phủ đóng cửa khiến nhiều hoạt động chủ chốt như cho vay và hoàn thuế tê liệt. Bên cạnh đó, khi không được trả lương, hàng trăm nghìn nhân viên liên bang trên khắp nước Mỹ đã cắt giảm chi tiêu, gây ra hiệu ứng lan tỏa trong nền kinh tế.

Thông báo "Tòa nhà Quốc hội Mỹ tạm ngừng mở cho khách tham quan" ngày 20/10/2025. Ảnh: Reuters

Sean Han - quản lý quán ăn Market to Market tại tòa nhà Ronald Reagan ở Washington cho biết lượng khách đã giảm khoảng 20%-30% kể từ khi chính phủ đóng cửa. Năm nay, họ vốn đã làm ăn khó khăn sau khi Mỹ cho nghỉ việc hàng loạt nhân viên liên bang.

Ông cho biết hiện chưa giảm giờ làm của nhân viên, nhưng điều đó có thể xảy ra. Thậm chí, họ có thể phải sa thải nếu tình trạng này kéo dài. Khi lượng khách giảm, Han yêu cầu nhân viên tập trung vào việc mang lại trải nghiệm ăn uống tốt hơn cho những người vẫn còn lui tới.

"Chúng tôi đã hoạt động khoảng 20 năm và từng chứng kiến điều này trước đây. Sau đại dịch, chúng tôi mất tới 9 tháng để phục hồi. Lần này chắc cũng vậy", Han nói. Theo dữ liệu của OpenTable, số lượt đặt bàn tại các nhà hàng ở Washington đã giảm 9% trong tuần trước so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại bang North Carolina, Pam Anderson chỉ còn chăm sóc vài chú chó tại khu nghỉ dưỡng Ocean Sands K-9 Resort ở Kill Devil Hills. Một số khách hàng của bà đã hủy hoặc rút ngắn thời gian gửi thú cưng, do không thể đi du lịch khi nhiều địa điểm không mở vì chính phủ đóng cửa. Hoặc chỉ đơn giản họ là nhân viên liên bang và thời gian này không được trả lương.

Tuần này, một gia đình hủy dự định gửi hai chú chó cho bà trông vài ngày giữa tháng 11. Việc này khiến bà mất 500 USD. Cả hai khách này đều làm việc cho chính phủ.

Lượng đặt chỗ trong tháng 10 giảm 40% và tháng 11 giảm 60% khiến vợ chồng Anderson phải thắt chặt chi tiêu. Họ đã ngừng ra ngoài ăn tối vài lần mỗi tuần và tạm hoãn các khoản quyên góp từ thiện.

"Tôi nói với chồng rằng: Đừng tiêu thêm tiền nữa", Anderson nói. Bà cho biết đang cân nhắc tìm việc làm thêm ban đêm.

Pam Anderson cùng một chú chó tại khu nghỉ dưỡng ở Kill Devil Hills. Ảnh: Pam Anderson

Hồi tháng 3, Fran Bolden mở một nhà ăn tại Redstone Arsenal - một căn cứ của quân đội Mỹ gần Huntsville, bang Alabama. Họ từng có lợi nhuận khá tốt, nhưng hiện phải đóng cửa cho đến khi chính phủ hoạt động trở lại. Bolden cho biết trước đây họ đón khoảng 150 khách mỗi ngày cho bữa sáng và trưa, nhưng hai tuần gần đây chỉ còn 25-30 khách.

"Về cơ bản là chúng tôi không còn khách nữa", bà nói. Bolden cho biết nhiều doanh nghiệp ở trung tâm Huntsville và vùng lân cận đều bị ảnh hưởng. Trong đó, các doanh nghiệp nhỏ chịu thiệt hại nặng nhất.

"Nền kinh tế địa phương phụ thuộc vào hoạt động quân sự. Nhưng giờ mọi người không ra ngoài, mà cũng chẳng chi tiêu", Bolden nói.

Tại trung tâm thể thao và bơi lội của Bernard Jackson ở thủ đô Washington, các học viên từ già đến trẻ thường xuyên tới đây suốt 2 năm qua. Nhưng việc chính phủ đóng cửa đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của trung tâm.

Nhiều khách hàng ở đây là nhân viên liên bang đang phải nghỉ việc không lương. Khi nhiều gia đình không còn đủ khả năng trả học phí và chi phí vận hành tăng, Jackson buộc phải đưa ra nhiều lựa chọn khó khăn để duy trì trung tâm.

"Vì không được trả lương, họ không đến học nữa. Doanh thu của tôi đã giảm ít nhất 40%", Jackson nói với CNN. Dù vậy, Jackson vẫn tìm cách hỗ trợ khách hàng bằng cách gửi hướng dẫn và bài tập để họ luyện tập tại nhà. "Hồ bơi vẫn phải mở thôi", ông nói.

