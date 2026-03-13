Kinh tế Hải Phòng thúc đẩy thị trường bất động sản

Sự tăng trưởng của kinh tế công nghiệp, logistics và hạ tầng đang tạo động lực cho thị trường bất động sản tại Hải Phòng, đặc biệt ở khu vực trung tâm thành phố.

Hải Phòng hiện là một trong những trung tâm công nghiệp và logistics lớn của miền Bắc. Sau khi mở rộng địa giới hành chính, quy mô dân số thành phố dự kiến đạt gần 4,6 triệu người, trong khi quy mô kinh tế ước khoảng 29,3 tỷ USD.

Theo nhiều báo cáo kinh tế, Hải Phòng nằm trong nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng cao và đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng của khu vực phía Bắc. Nếu Hà Nội giữ vai trò trung tâm chính trị - hành chính, TP HCM là đầu tàu tài chính - thương mại, thì Hải Phòng đang từng bước định vị vai trò giao thương quốc tế. Thành phố có hệ thống cảng biển nằm trong top 30 cảng container hiệu quả nhất thế giới, theo xếp hạng của World Bank và S&P Global Market Intelligence 2025.

Lợi thế cạnh tranh về logistics biến thành phố cảng thành lựa chọn của hàng loạt nhà sản xuất hàng đầu từ LG, VinFast cho đến Pegatron.

Phối cảnh vị trí dự án ANmaison tại trung tâm Hải Phòng. Ảnh: Frasers Property

Hạ tầng giao thông cũng đang được đầu tư mạnh. Năm 2026, Hải Phòng dự kiến triển khai hàng loạt công trình giao thông với tổng vốn đầu tư công khoảng 38.800 tỷ đồng, bao gồm các tuyến vành đai, cầu vượt sông và các trục đường liên vùng.

Bên cạnh đó, một số dự án hạ tầng lớn đang được triển khai như tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, dự kiến hoàn thành vào năm 2028, và tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng kết nối với Trung Quốc. Thành phố cũng có kế hoạch mở rộng nhà ga T2 của sân bay Cát Bi và phát triển thêm các đường bay quốc tế.

Theo các chuyên gia, sự phát triển của hạ tầng giao thông và hoạt động công nghiệp - logistics đang góp phần gia tăng nhu cầu nhà ở, đặc biệt là phân khúc nhà ở chất lượng cao phục vụ cộng đồng chuyên gia và quản lý làm việc tại các khu công nghiệp.

Trong bối cảnh đô thị mở rộng, nhiều nhà đầu tư có xu hướng quay lại khu vực trung tâm - nơi quỹ đất ngày càng hạn chế và hạ tầng dịch vụ đã hình thành.

Theo giới quan sát, tại nhiều đô thị lớn trên thế giới, khu vực lõi trung tâm thường duy trì giá trị ổn định nhờ sự tập trung của các hoạt động kinh tế, thương mại và văn hóa. Các khu phố trung tâm tại London, Tokyo hay New York là ví dụ cho xu hướng này.

ANmaison - dự án nhà ở mang phong cách kiến trúc Indochine do Frasers Property phát triển tại lõi đô thị trung tâm Hải Phòng. Ảnh: Frasers Property

Tại Việt Nam, các khu vực trung tâm như Phố cổ Hà Nội hoặc khu vực quanh chợ Bến Thành (TP.HCM) cũng ghi nhận mức giá bất động sản cao trong nhiều năm nhờ vị trí và sự khan hiếm quỹ đất.

Riêng tại Hải Phòng, ANmaison - dự án nhà ở được phát triển tại khu vực trung tâm, được đánh giá có nhiều lợi thế trên thị trường. Dự án do Frasers Property phối hợp với Hạ tầng Gelex phát triển, sử dụng phong cách kiến trúc Indochine kết hợp các yếu tố cổ điển phương Đông và nhiều chi tiết hiện đại.

Theo chủ đầu tư, dự án hướng tới nhóm khách hàng là cư dân địa phương có nhu cầu nhà ở chất lượng cao, đồng thời đáp ứng nhu cầu lưu trú của chuyên gia và quản lý quốc tế làm việc tại các khu công nghiệp tại Hải Phòng.

Hoài Phương