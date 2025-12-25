Kinh tế đêm tạo sức bật cho thị trường bất động sản Bãi Cháy

Quảng NinhHoạt động kinh tế về đêm được xem là động lực mới của du lịch và thương mại, qua đó mở ra dư địa tăng giá cho bất động sản tại các đô thị ven biển như Bãi Cháy.

Trên thế giới, nhiều quốc gia coi ban đêm là khung giờ kinh tế quan trọng. Tại Australia, khoảng 1,3 triệu lao động làm việc trong các ngành dịch vụ đêm. Ở Singapore, các tổ hợp như Marina Bay Sands duy trì hoạt động gần như 24/7, tạo doanh thu hàng tỷ USD mỗi năm.

Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), kinh tế đêm là thành tố không thể thiếu trong chiến lược phát triển đô thị dài hạn. Dữ liệu từ Future Market Insights cho thấy thị trường du lịch - giải trí ban đêm toàn cầu đạt hơn 9 tỷ USD năm 2024 và có thể tăng lên gần 25 tỷ USD vào năm 2035.

Marina Bay Sands (Singapore) là một trong những trung tâm kinh tế đêm đẳng cấp châu Á. Ảnh: iStock

Khi hoạt động ăn uống, mua sắm và giải trí ban đêm phát triển, thời gian lưu trú của du khách được kéo dài, mức chi tiêu tăng lên. Điều này tác động trực tiếp đến giá trị khai thác thương mại và bất động sản khu vực.

Theo các chuyên gia, một đô thị càng đa dạng hoạt động mua sắm, giải trí, cảnh quan đẹp và dịch vụ chất lượng, càng dễ trở thành lựa chọn ưu tiên của du khách. Khi lượng khách tăng và quay lại nhiều lần, giá trị khai thác du lịch - thương mại sẽ càng cao và bất động sản tại khu vực đó có cơ sở tăng giá.

Người dân Bãi Cháy thường xuyên tận hưởng bầu không khí lễ hội. Ảnh: Ánh Dương

Tại Quảng Ninh, kinh tế đêm tại các phường trung tâm được ghi nhận đóng góp tới 70% doanh thu du lịch. Mỗi du khách có thể chi tiêu thêm 300-400 USD nhờ dịch vụ đêm. Đây được xem là dư địa lớn để thúc đẩy thương mại - du lịch, đặc biệt tại khu vực Bãi Cháy, nơi tập trung hạ tầng lưu trú và giải trí ven biển.

Trong bối cảnh đó, các khu đô thị tích hợp đa chức năng tại trung tâm Bãi Cháy đang được kỳ vọng tạo thêm lực đẩy cho thị trường bất động sản. Tọa lạc tại trung tâm Bãi Cháy, quy mô 324 ha, Sun Elite City là quần thể đô thị nghỉ dưỡng all-in-one với đa dạng trải nghiệm. Mô hình kết hợp lưu trú, thương mại, giải trí và không gian công cộng giúp hình thành hệ sinh thái hoạt động liên tục, đáp ứng nhu cầu của cả du khách lẫn cư dân địa phương.

Mỗi năm Bãi Cháy đón hàng chục nghìn lượt khách quốc tế qua cảng tàu quốc tế Hạ Long. Ảnh: Ánh Dương

Theo đại diện Sun Property (thành viên Sun Group), Sun Elite City định hướng trở thành "thành phố không ngủ" bên biển Bãi Cháy. Quần thể này còn hội tụ các sản phẩm bất động sản cao cấp từ shophouse mang phong cách châu Âu đến căn hộ Sun Centro Town, kết nối trực tiếp ra vịnh du thuyền. Địa điểm này đáp ứng mô hình kinh doanh F&B, spa, beach club hay cửa hàng thời thượng, góp phần thu hút du khách khi trải nghiệm phố biển về đêm.

Bên cạnh đó, trục quảng trường Sun Carnival, chợ đêm VUI-Fest và công viên ven biển sẽ trở thành tâm điểm của các lễ hội, sự kiện văn hóa, đêm nhạc và pháo hoa nghệ thuật. Việc duy trì dòng khách ổn định sau hoàng hôn giúp kéo dài thời gian lưu trú, đồng thời tạo nền tảng cho các hoạt động kinh doanh dịch vụ vận hành liên tục.

Cư dân Sun Centro Town được hưởng loạt tiện ích tại Sun Elite City. Ảnh: Sun Property

Trong tổng thể Sun Elite City, tổ hợp căn hộ Sun Centro Town được định vị gắn với hệ thống tiện ích thương mại - giải trí liền kề. Mô hình này cho phép cư dân vừa có không gian sinh hoạt riêng tư, vừa tiếp cận nhanh các tuyến phố ẩm thực, mua sắm và không gian công cộng sôi động, đáp ứng nhu cầu an cư kết hợp khai thác cho thuê.

Bắt tay cùng đối tác quốc tế KPF, Sun Group dự định phát triển khu vực trung tâm Bãi Cháy thành tọa độ đa trải nghiệm. Trong đó, Sun Elite City vừa là nơi an cư nghỉ dưỡng, vừa là điểm hẹn văn hóa - nghệ thuật - sáng tạo, cũng như second home cho kỳ nghỉ cuối tuần.

"Hơn một thập kỷ làm đẹp Quảng Ninh từ công viên Sun World đến các khu nghỉ dưỡng cao cấp, Sun Elite City sẽ ngày càng hoàn thiện để tăng sức hút cho Bãi Cháy", đại diện Sun Property kỳ vọng.

Song Anh