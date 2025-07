Kinh tế châu Âu 'tốt hơn lo ngại'

Kinh tế eurozone gần như đi ngang trong hai quý vừa qua nhưng cải thiện đáng kể so với cùng kỳ 2024, theo dữ liệu của Eurostat.

Dữ liệu do Cơ quan thống kê châu Âu (Eurostat) vừa công bố cho biết, GDP quý II của khu vực đồng tiền chung euro tăng 0,1% so với quý I. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, GDP khu vực tăng 1,4%.

Reuters đánh giá kinh tế eurozone đã "tốt hơn lo ngại", khi giới chuyên gia trước đó dự đoán quý II sẽ không tăng trưởng so với quý I và chỉ tăng 1,2% so với cùng kỳ. Tính chung toàn Liên minh châu Âu gồm 27 thành viên, GDP quý II tăng trưởng 0,2% so với quý I và 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Bert Colijn, Chuyên gia kinh tế trưởng ngân hàng ING (Hà Lan), cho rằng tăng trưởng quý II là tín hiệu tín cực, cho thấy khả năng chống chịu của nền kinh tế eurozone. "Dù sự bất ổn chi phối nửa đầu năm, tăng trưởng cộng dồn của hai quý đầu tiên vẫn không gây thất vọng", ông nhận định.

Khách hàng mua sắm ở Madrid, Tây Ban Nha ngày 15/2/2024. Ảnh: Reuters

Trong khối, Tây Ban Nha tiếp tục dẫn đầu với mức tăng 0,7% theo quý, tiếp theo là Bồ Đào Nha (0,6%) và Estonia (0,5%). Pháp cũng tăng cao hơn trung bình ở mức 0,3% nhờ sản lượng ôtô và máy bay tăng, bất chấp tiêu dùng nội địa yếu. Ngược lại, Italy và Đức đều giảm 0,1%. Còn so với cùng kỳ 2024, các nước đều tăng trưởng dương.

Về triển vọng sắp tới, việc Mỹ và EU đã đạt thỏa thuận khung về thương mại giúp phần nào giảm bất ổn và cải thiện triển vọng tăng trưởng, theo Reuters. Đầu tàu kinh tế Đức có kế hoạch tăng mạnh chi tiêu công, qua đó hỗ trợ tăng trưởng, bù đắp phần lớn tác động từ thuế quan, theo các chuyên gia.

"Mức độ bất ổn có thể đang giảm nhẹ, nhất là sau thỏa thuận với Mỹ. Ngay cả trước đó, các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ và sản xuất đã bắt đầu thể hiện dấu hiệu lạc quan trở lại", ông Bert Colijn nhận định.

Giới đầu tư dự đoán Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) sắp kết thúc chu kỳ nới lỏng tiền tệ, sau khi hạ lãi suất chủ chốt xuống 2%. Thị trường hiện chỉ đánh giá xác suất khoảng 50% khả năng ECB tiếp tục cắt giảm lãi suất trước tháng 12, và thậm chí có thể bắt đầu tăng trở lại vào cuối năm 2026.

Về thách thức, AP cho rằng mức thuế nhập khẩu 15% do Mỹ áp lên hàng hóa châu Âu sẽ làm gia tăng chi phí cho hàng xuất khẩu, buộc doanh nghiệp chuyển gánh nặng thuế sang người tiêu dùng Mỹ hoặc chấp nhận giảm lợi nhuận. Ngoài ra, thỏa thuận Mỹ - EU vẫn chưa ký và còn nhiều chi tiết cần thống nhất, đồng nghĩa các doanh nghiệp có thể phải chờ vài tháng nữa mới đủ tự tin đầu tư.

Nhìn chung, chuyên gia ING đánh giá những biến động trong thương mại sẽ tiếp tục ảnh hưởng, khiến GDP tăng chậm. "Trong ngắn hạn, không nên kỳ vọng vào điều thần kỳ, nhưng đồng thời, những dấu hiệu hồi phục đang dần hiện rõ với kinh tế eurozone", ông Bert Colijn nhận định.

