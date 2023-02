Kình ngư Vũ Thị Phương Anh: 'Đối thủ lớn nhất là chính mình'

Phương Anh - tài năng của bơi lội Việt Nam, muốn vượt ra khỏi vùng an toàn để khám phá giới hạn bản thân và truyền cảm hứng cho người trẻ.

Vũ Thị Phương Anh là một trong số những tài năng trẻ của bơi lội Việt Nam vài năm qua. Kình ngư sinh năm 2001 từng chiến thắng thần tượng Nguyễn Thị Ánh Viên - kình ngư số một Việt Nam, và mang về HC vàng đầu tiên trong sự nghiệp khi mới 16 tuổi. Ở tuổi 22, Phương Anh đang sở hữu một bộ sưu tập thành tích đồ sộ, từng hơn một lần bước lên ngôi vị cao nhất của Giải vô địch bơi lội châu Á và là một đại diện tiêu biểu cho thế hệ Gen Z dám nghĩ, dám làm để chinh phục ước mơ.

Gần đây, nữ kình ngư có những chia sẻ xoay quanh sự nghiệp và dự định tương lai.

Kình ngư Vũ Thị Phương Anh. Ảnh: Sun Life

- Điều gì đã đưa Phương Anh đến con đường trở thành vận động viên bơi lội chuyên nghiệp?

- Lúc nhỏ, ba mẹ hướng tôi đến con đường nghệ thuật nên đã cho tôi tham gia nhiều lớp học năng khiếu từ múa ba lê, hát và vẽ. Nhưng do gầy gò nên ba mẹ cũng muốn tôi tập luyện thể thao nhiều hơn. Tôi lựa chọn bơi lội để cải thiện thể chất. Khi nhận ra mình sở hữu năng khiếu vượt trội so với các bạn và bắt đầu có những thành tích đầu tiên, tôi bắt đầu nung nấu quyết định đi theo con đường bơi lội chuyên nghiệp.

Năm 2016, tôi được tham gia giải đấu quốc tế đầu tiên là Vô địch bơi nhóm nữ châu Á. Nhiều người, ngay cả HLV cũng chỉ nghĩ đây là sân chơi lớn để thử sức và không đặt kỳ vọng đạt danh hiệu nhưng tôi mang được về hai huy chương đồng. Mọi người rất bất ngờ. Từ đó, tôi gắn bó với bơi lội chuyên nghiệp và thi đấu đến bây giờ.

- Đâu là những trở ngại khi Phương Anh bắt đầu con đường này?

- Tôi nghĩ con đường đến bơi lội của tôi khá êm ả và suôn sẻ, vì luôn có các thầy định hướng và chỉ dẫn mọi lúc, cũng như gia đình là nguồn động viên lớn nhất. Nếu có thể kể đến một việc khó khăn thì đó là phải làm quen với khối lượng tập luyện cường độ cao khi chuyển đổi từ bơi lội nghiệp dư sang chuyên nghiệp.

Mỗi lần kết quả không được như kỳ vọng, tôi sẽ cùng ngồi lại với huấn luyện viên để đánh giá những sai sót của bản thân và tìm cách cải thiện tốt hơn. Nhìn lại, tôi thấy mình chưa bao giờ hối hận từ lúc tôi lựa chọn gắn bó với con đường này. Tôi cũng luôn giữ cho mình một tâm thế cởi mở học hỏi. Thắng hay thua là chuyện đương nhiên trong thể thao, nhưng điều mình có được sau đó là những bài học kinh nghiệm đầy quý báu.

Có một thứ mà tôi sợ là chấn thương. Khi gặp chấn thương, kể cả không quá nặng, cũng ảnh hưởng nhiều đến khả năng và tiến độ tập luyện. Có một số bài tập khiến tôi không thể phát huy hết 100% sức mạnh và buộc bỏ dở giáo án vì gặp phải chấn thương trong quá trình thi đấu. Từng có một người thầy nói với tôi rằng, 1% là do mình may mắn sở hữu năng khiếu trời ban, 99% còn lại là do bản thân chăm chỉ và nỗ lực. Tôi đã luôn ghi nhớ câu nói đó mỗi khi bước lên đường đua hay gặp thách thức để mạnh mẽ và lạc quan bước tiếp.

Với tôi, khoảnh khắc toả sáng trong mỗi cuộc thi đều được tính bằng những bước đột phá rất nhỏ. Tôi vẫn đang chiến đấu để vượt qua bản thân mỗi ngày và không làm phụ kỳ vọng của những người tin tưởng mình.

Tổng giám đốc Sun Life Việt Nam (thứ ba từ trái sang) đồng hành cùng năm VĐV tiêu biểu của TP HCM. Ảnh: Sun Life

- Điều gì khiến Phương Anh hạnh phúc nhất trong thi đấu?

- Trước đây tôi nghĩ thứ làm tôi hạnh phúc nhất khi thi đấu là giành huy chương vàng. Nhưng sau này, dù có đạt được vị trí cao nhất hay không, tôi cũng luôn nhìn vào thành tích của mình đầu tiên. Nếu thành tích đó không cải thiện hơn so với lần trước thì tôi cũng không cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn. Nhìn lại mọi thứ từ ngày bước vào con đường này, tôi không sợ thất bại, nhưng sợ mọi người thất vọng về mình. Tôi coi sự không thoả mãn với bản thân là một động lực để tiến lên. Tôi tin, khi thực hiện được ước mơ, đó là hạnh phúc quý giá nhất.

Trên hành trình chinh phục ước mơ, gia đình luôn là động lực to lớn, đồng hành và thúc đẩy tôi. Có gia đình bên cạnh, tôi cũng hạnh phúc.

Phương Anh bày tỏ mong muốn truyền cảm hứng cho giới trẻ. Ảnh: Sun Life

- Phương Anh sẽ làm gì nếu không trở thành VĐV chuyên nghiệp?

- Hiện tại bên cạnh là một VĐV, tôi cũng đang tiếp tục con đường học tập để trở thành huấn luyện viên bơi lội chuyên nghiệp, nhằm góp một phần công sức nhỏ để đào tạo và bồi dưỡng những thế hệ tiếp theo của thể thao nước nhà. Nếu trở thành huấn luyện viên, mong muốn lớn nhất của tôi là có thể truyền cảm hứng cho các bạn bằng chính những kỹ năng, kinh nghiệm của mình trong quá trình thi đấu chuyên nghiệp.

Nhiều người khi nhìn vào một vận động viên chuyên nghiệp sẽ thường nghĩ rằng họ chỉ có một con đường để tiếp tục khi kết thúc sự nghiệp thi đấu là gắn bó với nghề huấn luyện viên. Nhưng tôi đang cố gắng trau dồi bản thân để thay đổi suy nghĩ đó. Từ trước đến nay, tôi luôn muốn vượt ra khỏi vùng an toàn và giới hạn của chính mình. Nếu làm huấn luyện viên, tôi vẫn sẽ huấn luyện tốt nhất cho học trò của mình. Nhưng nếu không phải bơi lội, tôi vẫn sẽ có thể cống hiến và trở thành người có ích cho xã hội.

Đối thủ lớn nhất của tôi là chính mình. Tôi biết mình có khả năng làm rất nhiều thứ ngoài bơi lội. Trên hết, dù làm bất cứ điều gì, tôi mong muốn bản thân có thể truyền cảm hứng cho thật nhiều người để họ tự tin theo đuổi ước mơ và chạm đến ước vọng cao nhất của chính mình.

Kình ngư Vũ Thị Phương Anh: 'Đối thủ lớn nhất là chính mình' Phương Anh nằm trong top 5 gương mặt tài năng trẻ thể thao do Sun Life Việt Nam và Sở Văn hóa Thể thao TP HCM công bố. Nguồn: Sun Life

Hoài Phương