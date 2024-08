Kình ngư Sun Yang đoạt danh hiệu sau bốn năm bị cấm thi đấu

Trung QuốcKình ngư 33 tuổi ba lần đoạt HC vàng Olympic, Sun Yang về nhất nội dung bơi 400m tự do nam giải quốc gia, sau bốn năm bị cấm.

Sau khi hết án cấm tháng 5/2024, Sun trở lại thi đấu hôm 25/8 ở giải quốc gia tại thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Ở vòng loại buổi sáng, anh đạt kết quả 3 phút 54,98 giây. Còn tại chung kết, anh về đầu với kết quả 3 phút 49,58 giây. Hai thông số này vẫn còn kém thành tích của tám kình ngư vào chung kết Olympic Paris 2024, nơi có thông số thấp nhất là 3 phút 47 giây.

Sun Yang khóc sau chung kết bơi 400m tự do nam tại giải quốc gia ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Ảnh: chụp màn hình

Dù vậy, Sun Yang vẫn xúc động và bật khóc sau cả hai phần thi, bởi đây là lần đầu anh trở lại tranh tài sau bốn năm bị cấm thi đấu vì doping giai đoạn 2020-2024. Kình ngư 33 tuổi bị cáo buộc đập vỡ hộp đựng mẫu thử doping của anh tháng 9/2018, nên ban đầu bị cấm thi đấu tám năm. Sau khi kháng cáo, án cấm dành cho anh được giảm xuống bốn năm.

Tưởng như án cấm sẽ khiến phải chấm dứt sự nghiệp, Sun vẫn tỏ ra quyết tâm dự Olympic Los Angeles 2028, khi anh bước sang tuổi 37. "Nếu có cơ hội dự Olympic 2028, tôi sẽ cố gắng cật lực để giành lấy", anh nói trên kênh CCTV.

Sun còn cho biết anh vẫn có thể cải thiện tốt hơn nữa thông số ở nội dung 400m tự do. "Sau bốn năm vắng mặt và không được tập luyện nghiêm túc, tôi không kiểm soát được nhịp độ thi đấu", anh nói thêm. "Nhưng đây là khởi đầu tốt, và tôi hài lòng với kết quả này".

Nhưng theo quy định phòng chống doping thể thao Trung Quốc, Sun sẽ không thể được đại diện nước nhà dự các giải thể giới. Theo quy định từ năm 2021, VĐV bị cấm thi đấu nhiều hơn một năm vì doping sẽ không còn cửa khoác áo đội tuyển quốc gia.

Sun là kình ngư nam đầu tiên của Trung Quốc đoạt HC vàng Olympic, chính ở nội dung 400m tự do tại London 2012. Anh còn đoạt thêm HC vàng 1500m tự do tại London, và 200m tự do ở Rio 2016, để trở thành kình ngư nam đầu tiên trong lịch sử đoạt HC vàng mọi cự ly bơi tự do ở Olympic và giải VĐTG. Báo Mỹ NBC News còn coi Sun Yang là kình ngư bơi tự do nam vĩ đại mọi thời.

Hoàng An