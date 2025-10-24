Kình ngư Ánh Viên 'lột xác' thời trang

Tại một sự kiện ở TP HCM hôm 18/10, Ánh Viên diện đầm trắng xếp nếp lấy cảm hứng từ Hy Lạp cổ đại. Thiết kế dáng cột giúp tạo hiệu ứng cao ráo, được cô phối ăn ý sandals cao gót màu bạc.
Ánh Viên trang điểm theo phong cách douyin với bọng mắt cười - xu hướng được giới trẻ yêu thích hiện nay.
Ở một sự kiện khác, Ánh Viên chọn đầm trắng chữ A trễ vai, kết hợp giày mũi nhọn. Cô tô điểm cho gương mặt bằng kiểu tóc xoăn nhẹ chải lệch bên, son môi bóng hồng.
Ánh Viên (tên đầy đủ: Nguyễn Thị Ánh Viên), 29 tuổi, được mệnh danh là huyền thoại bơi, "kình ngư", "nàng tiên cá". Trong 10 năm thi đấu đỉnh cao, cô đoạt 150 huy chương, trong đó có 25 HC vàng ở đấu trường SEA Games, một HC bạc và một HC đồng châu Á, hai HC đồng Asiad, HC vàng Olympic trẻ, HC vàng Đại hội Thể thao Quân sự thế giới, HC bạc World Cup.
Sau khi giải nghệ năm 2022, cô tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, trở thành huấn luyện viên bơi. Cô cho biết hạnh phúc với cuộc sống hiện tại khi có nhiều thời gian để chăm sóc bản thân, tận hưởng những thú vui mới như trang điểm, làm đẹp, phối đồ, tập ăn uống healthy. Cô còn làm mẫu thời trang, dự sự kiện của các nhãn hàng, đăng tải các video chia sẻ kỹ thuật tập bơi trên trang cá nhân.
Ánh Viên hướng dẫn 5 bài tập giúp bơi sải tốt hơn.
Cô cho biết trước đây không quan tâm đến quần áo, quanh năm chỉ mặc vài món như bộ đồ thể thao, áo phông, quần shorts, quần jeans.
Nhờ tìm hiểu về thời trang, Ánh Viên thay đổi gu mặc đáng kể. Cô chọn thêm nhiều kiểu dáng, màu sắc trang phục, làm phong phú tủ đồ như đầm chữ A, sơ mi thắt nơ, váy bodycon, đầm dạ tiệc dáng suông, blazer, giày cao gót. Cô cũng sắm thêm một số món phụ kiện, trang sức, giúp tổng thể bắt mắt hơn.
Tháng 3, Ánh Viên chia sẻ hình ảnh trở lại Paris. Cô còn hài hước khi ghép ảnh để so sánh phong cách thời trang của năm 2015 và hiện tại, cho thấy bản thân đã thay đổi ra sao.
Ánh Viên toát lên vẻ trẻ trung, thanh lịch với sơ mi dáng quấn và chân váy midi. Không chỉ quan tâm đến trang phục, cô còn học thêm cách tết tóc, tạo nhiều kiểu khác nhau sao cho phù hợp với mỗi bộ đồ.
Dịp Tết năm nay, cô thực hiện bộ ảnh để lưu giữ kỷ niệm. Cựu vận động viên chọn áo dài lụa xanh và hoa ly, búi tóc gọn sau gáy.
Tại lễ trao giải Cúp chiến thắng 2024 ở Hà Nội, Ánh Viên được khán giả khen ngợi trong bộ đầm trắng xếp ly bất đối xứng trên sân khấu.
Ánh Viên cho biết cô chỉ trang điểm khi đến các sự kiện. Đời thường, cô ưu tiên để mặt mộc, chải tóc đơn giản. Để phù hợp với công việc trong môi trường mở, cô thường chọn sneakers, giày búp bê, thỉnh thoảng mang giày cao gót khi mặc váy.
Sao Mai
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp