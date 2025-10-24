Kình ngư Ánh Viên 'lột xác' thời trang

Ánh Viên (tên đầy đủ: Nguyễn Thị Ánh Viên), 29 tuổi, được mệnh danh là huyền thoại bơi, "kình ngư", "nàng tiên cá". Trong 10 năm thi đấu đỉnh cao, cô đoạt 150 huy chương, trong đó có 25 HC vàng ở đấu trường SEA Games, một HC bạc và một HC đồng châu Á, hai HC đồng Asiad, HC vàng Olympic trẻ, HC vàng Đại hội Thể thao Quân sự thế giới, HC bạc World Cup.

Sau khi giải nghệ năm 2022, cô tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, trở thành huấn luyện viên bơi. Cô cho biết hạnh phúc với cuộc sống hiện tại khi có nhiều thời gian để chăm sóc bản thân, tận hưởng những thú vui mới như trang điểm, làm đẹp, phối đồ, tập ăn uống healthy. Cô còn làm mẫu thời trang, dự sự kiện của các nhãn hàng, đăng tải các video chia sẻ kỹ thuật tập bơi trên trang cá nhân.