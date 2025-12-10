Kinh nghiệm xin cả hàng ghế trên máy bay

Nếu chuyến bay không kín chỗ, hành khách nên đề nghị nhân viên làm thủ tục để được ngồi ở hàng ghế cuối cùng và khóa những chỗ trống bên cạnh.

Theo anh Lâm Nguyễn, hướng dẫn viên du lịch, nguyên giảng viên Đại học Hà Nội, việc chọn được chỗ ngồi thoải mái giúp giảm đáng kể mệt mỏi trên chuyến bay dài.

Từng đi hơn 60 nước, anh cho rằng hành khách hoàn toàn có thể thương lượng với nhân viên làm thủ tục để có vị trí ưng ý. Anh Lâm đã vài lần áp dụng thành công việc xin ba ghế liền nhau, dù chỉ mua một vé trên các chuyến bay quốc tế. Anh cho biết hầu hết khách đi máy bay thường thụ động nhận chỗ ngồi từ nhân viên check in tại quầy hoặc thông qua check in online.

Câu hỏi đầu tiên cần đặt ra là máy bay có kín khách không. Nhiều chuyến còn chỗ trống nhưng nếu bạn không hỏi, nhân viên không bao giờ nói, anh Lâm cho biết.

Nếu chuyến bay vắng khách, bạn hãy đề nghị ngồi hàng cuối cùng và nhờ nhân viên khóa (block) các ghế trống bên cạnh để tránh bị xếp thêm người. Khi máy bay ổn định độ cao, hành khách có thể nâng tay vịn, tận dụng không gian này thành chỗ nằm nghỉ ngơi.

Để đạt được thỏa thuận, thái độ lịch sự với nhân viên làm thủ tục là yếu tố quyết định. Về nguyên tắc, tiếp viên không ngăn cấm hành khách sử dụng những chỗ trống bên cạnh. Trường hợp chưa xin chỗ khi làm thủ tục check in, bạn cũng có thể trao đổi với tiếp viên trên máy bay.

Trường hợp chuyến bay kín chỗ, bạn nên yêu cầu ngồi tại một trong hai vị trí:

- Gần cửa thoát hiểm: Nơi có khoảng trống rộng để duỗi chân. Tuy nhiên, hành khách bắt buộc phải trên 18 tuổi, đủ sức khỏe để hỗ trợ mở cửa khi khẩn cấp.

- Ghế sát lối đi: Vị trí thuận tiện để đứng lên, đi lại giúp lưu thông máu, giảm đau mỏi lưng, cổ.

Lưu ý:

- Không gây phiền hà cho hành khách khác. Đây là lý do bạn chỉ nên xin ngồi hàng ghế cuối để hạn chế ảnh hưởng người xung quanh, đồng thời tăng khả năng giữ được 2-3 ghế liền nhau.

- Chủ động nhường chỗ nếu ngồi gần người già, trẻ em hoặc hành khách cần trợ giúp.

- Cư xử đúng mực với tiếp viên. Về nguyên tắc, họ không ngăn cấm hành khách dùng ghế trống, song thái độ hợp tác sẽ giúp bạn thoải mái hơn suốt hành trình.

Kinh nghiệm này chỉ áp dụng cho hạng phổ thông, với khách chưa làm thủ tục trực tuyến và không đảm bảo thành công tuyệt đối.

Chỗ ngồi rộng rãi ở khu vực cửa thoát hiểm trên máy bay của Vietnam Airlines. Ảnh: Reddit

Tâm Anh