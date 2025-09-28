Kinh nghiệm tránh bị móc túi khi đi du lịch

Tại các điểm du lịch đông đúc, rủi ro bị móc túi, cướp giật luôn tiềm ẩn, nhưng du khách hoàn toàn có thể làm chủ tình hình bằng các biện pháp phòng ngừa đơn giản.

Độc giả Trịnh Hằng, ngoài 40 tuổi, ở Hà Nội, từng đi hàng chục quốc gia trên thế giới, chia sẻ kinh nghiệm giúp du khách tự bảo vệ trước những rủi ro khi du lịch châu Âu.

Khi chúng tôi chuẩn bị đi Pháp, bạn bè và người thân đều dặn phải thật cẩn thận "kẻo bị móc túi hết sạch tiền". Khi chúng tôi sắp đến Italy, lại có thêm nhiều người dọa trộm cắp ở đây từng khiến nhiều du khách phát khóc. Còn khi tôi đến Tây Ban Nha, tất cả đều nói chính là "lãnh địa" của những tay trộm và lừa đảo, không cẩn thận mất cả tài sản và giấy tờ.

Chúng tôi đã trải qua chuyến du lịch tự túc dài ngày ở các nước trên và nhiều nước khác không bị mất gì, còn mang về vô số kỷ niệm đẹp. Ở mọi quốc gia, đa số người dân nhiệt tình, tốt bụng và thân thiện. Thực tế, không điểm du lịch nào không có kẻ gian, nhưng đó là số ít, và chúng ta cần có những biện pháp an toàn để tự bảo vệ mình thật tốt.

Luôn đứng áp lưng vào vách khi đi phương tiện công cộng

Trên các phương tiện công cộng, hãy đeo balo phía trước, thay vì sau lưng. Ảnh: Trịnh Hằng

Sử dụng phương tiện công cộng là điều phổ biến khi đi du lịch ở bất kỳ quốc gia châu Âu nào. Vào giờ cao điểm, số người trên tàu điện, xe buýt có thể đông đến mức nhiều khi chân bạn không còn chạm đất. Đó là lúc kẻ gian "hành nghề".

Tốt nhất bạn hãy đứng áp lưng vào vách tàu, xe, đảm bảo không ai có thể "giở trò" sau lưng bạn, và bạn có thể quan sát xung quanh. Nếu không thể đứng ở vách, bạn nên ôm ba lô, túi xách trước ngực và không đeo bất kỳ món đồ gì ở sau lưng. Cảnh sát Italy, Tây Ban Nha cũng thường nhắc du khách nước ngoài không nên đeo ba lô sau lưng khi lên tàu xe.

Nếu bạn đi tàu đường dài với hành lý cỡ lớn, luôn có các khoang để hành lý ở giữa toa nơi bạn có thể dễ dàng quan sát. Hãy lên tàu sớm để tận dụng không gian này. Trong trường hợp buộc phải để ở đầu toa, bạn có thể dùng khóa dây hoặc dây buộc hành lý vào các thanh ngang, thanh dọc của giá hành lý. Hãy nhớ mọi vali, túi du lịch cần có khóa kéo chắc chắn. Nếu túi bị hỏng bạn hãy khắc phục bằng cách quấn bọc nilon, băng dính thật kín như ở sân bay.

Xe buýt đường dài không cho phép để hành lý cỡ lớn trên khoang khách, vì thế ở các trạm dừng, bạn nên xuống xe, vừa để thư giãn, tránh mỏi mệt, vừa đảm bảo không ai "lấy nhầm" hành lý của mình.

Đừng mải mê chụp ảnh mà lơ là túi xách

Chụp ảnh check in là nhu cầu của mọi du khách. Một số người trong lúc mải mê chụp ảnh thấy áo khoác, túi xách vướng víu nên để tạm trên vỉa hè, bậc thang với suy nghĩ chỉ chụp vài cái ảnh sẽ không gặp rắc rối gì. Nhưng kẻ gian luôn nhanh hơn bạn, chúng có thể biến mất cùng với tài sản của bạn chỉ trong "một nốt nhạc".

Tốt nhất bạn không bao giờ nên rời khỏi túi xách của mình. Nếu đi từ hai người trở lên, một người chụp ảnh hoặc mua sắm, thanh toán thì người kia nên để ý trông giữ đồ đạc.

Bạn nên giữ tiền và hộ chiếu trong túi đeo chéo loại mỏng và nhỏ, có khóa kéo, tuyệt đối không tháo khỏi người. Nếu trời lạnh, bạn nên đeo túi bên trong áo khoác. Trời nóng, bạn có thể đeo túi quanh hông và trùm áo bên ngoài. Các vật dụng ít quan trọng như chai nước, giấy ăn, khăn quàng nên cất trong ba lô, túi đeo vai. Không nên để chung tiền và hộ chiếu trong ba lô, túi xách đeo sau lưng hoặc khoác bên người, dễ mất khi bị rạch túi.

Hạn chế sử dụng điện thoại

Khi "cắm mặt vào điện thoại" chính là lúc du khách lơ là nhất, dễ bị móc túi, cướp giật. Chuyến đi của bạn với vô vàn cảnh đẹp ở bên ngoài chứ không phải trong điện thoại, vì thế hãy cố gắng hạn chế sử dụng nó, chỉ lấy ra khi thật cần thiết. Điện thoại luôn cất trong túi khóa kín, không để ở túi áo túi quần hở miệng.

Một mẹo nhỏ tránh việc bị giật điện thoại là bạn có thể đeo nó trên cổ với những chiếc dây thời trang và cá tính, như trào lưu những năm 2000. Như vậy bạn có thể yên tâm phần nào, đồng thời cũng được rảnh tay nếu muốn lấy chai nước, rút tiền hoặc tìm vé tham quan trong túi xách, và tránh bỏ quên điện thoại.

Không nên mải mê sử dụng điện thoại và khoác túi hờ hững, du khách có thể dễ bị giật đồ. Ảnh: Trịnh Hằng

Hạn chế dùng đồ đắt tiền

Tay đeo đồng hồ xịn, cổ đeo dây chuyền đắt giá, tay xách túi hàng hiệu là cách để bạn rơi vào tầm ngắm của kẻ gian. Ai cũng có nhu cầu ăn diện thật đẹp khi đi du lịch, nhất là khi chụp ảnh, nhưng việc phô trương quá nhiều sẽ biến bạn thành con mồi cho đám móc túi. Tất nhiên điều này không có nghĩa bạn ăn mặc xuề xòa, giản dị thì sẽ an toàn. Nhưng nếu trang phục, trang sức của bạn không đắt tiền và gây chú ý thì nguy cơ "gặp họa" sẽ ít hơn.

Nếu bạn dùng tiền mặt, khi rút ví cũng không nên để lộ số tiền mặt quá lớn. Bạn nên giữ các tờ tiền mệnh giá cao trong ngăn riêng có khóa kéo, chỉ để một ít tiền mệnh giá nhỏ bên ngoài. Và tốt nhất bạn nên tận dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt (mua vé trước qua mạng, sử dụng app thanh toán, thẻ thanh toán quốc tế).

Trịnh Hằng