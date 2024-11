Kinh nghiệm thuê phòng tiện và rẻ ở Thổ Nhĩ Kỳ

Thuê phòng gần trung tâm, dễ tiếp cận giao thông công cộng, chủ động giao tiếp với chủ nhà sẽ giúp du khách tiết kiệm chi phí, thêm tiện ích khi đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Độc giả Trịnh Hằng ở Hà Nội, từng đi nhiều nước trên thế giới, chia sẻ kinh nghiệm thuê phòng tối ưu chi phí và được hỗ trợ thông tin trong thời gian du lịch ở Thổ Nhĩ Kỳ sau chuyến đi hồi hè.

Thuê phòng gần trung tâm

Nhiều thành phố tại Thổ Nhĩ Kỳ có diện tích lớn, trải dài trên địa hình đồi núi, các quận cách xa nhau. Vì thế, du khách định tham quan vui chơi ở khu nào nên thuê phòng tại khu đó. Nếu ở quá xa, khách tốn thời gian và chi phí di chuyển đến các điểm.

Giá thuê phòng tại trung tâm có thể cao hơn một chút so với thuê xa, nhưng vẫn thấp hơn so với chi phí phải bỏ ra nếu phải đi lại quá nhiều. Mặt khác, ở trung tâm du khách sẽ dễ tiếp cận các phương tiện giao thông công cộng, cũng dễ tìm hàng quán để thưởng thức ẩm thực địa phương. Một phòng ở bình thường cho hai người có giá từ 600.000 đồng đến 1,5 triệu đồng một đêm, tùy khu vực. Bạn có thể dễ dàng tìm được nhiều lựa chọn trên các nền tảng như Airbnb, Booking, Agoda.

Thuê phòng có đủ bếp và nội thất

Một căn hộ có đầy đủ nội thất. Ảnh: Trịnh Hằng

Những căn hộ chung cư hoặc nhà riêng trên Airbnb có giá thấp hơn so với thuê khách sạn. Bạn không cần gặp chủ nhà bởi họ sẽ cấp cho bạn mã số khóa cửa để bạn tự check in và check out. Những căn hộ này thường có đủ bếp, máy giặt, tủ lạnh, bàn là, giúp người thuê sử dụng linh hoạt theo nhu cầu.

Lợi thế khác khi thuê căn hộ là khách có thể nhận phòng sớm và trả phòng muộn một chút so với giờ quy định, nếu trước và sau đó không có khách nào khác. Chủ nhà ở Thổ Nhĩ Kỳ sẵn lòng miễn phí cho bạn thời gian ở thêm, điều không xảy ra nếu bạn thuê khách sạn.

Đổi lại, bạn sẽ không có người dọn dẹp phòng mỗi ngày, không có lễ tân chào đón, không có dịch vụ giặt là hay phục vụ bữa ăn như ở khách sạn.

Kết nối với chủ nhà hoặc nhân viên

Dù truy cập được vào mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ, sự trợ giúp của chủ nhà hoặc nhân viên nơi ở trọ vẫn rất hữu ích. Trong nhiều trường hợp, các ứng dụng bản đồ có thể thiếu hoặc cập nhật sai tình hình giao thông. Khi đó, bạn sẽ tốn thời gian và tiền để đi tìm địa chỉ mình muốn đến. Ví dụ, cùng một hành trình, Google Maps có thể không gợi ý phương tiện công cộng hoặc chỉ đường vòng khiến bạn đi xa hơn; trong khi thực tế phương tiện công cộng ở đó hoạt động liên tục và bạn có thể đi quãng ngắn để tiết kiệm thời gian.

Vì vậy, hãy hỏi luôn chủ nhà trước khi bạn đến. Đa số chủ nhà nhiệt tình và sẵn sàng tư vấn cho bạn chi tiết: cách đi từ sân bay, bến tàu về chỗ trọ; cách đi từ chỗ trọ đến các điểm tham quan, đổi tiền ở đâu, mua sắm ở chỗ nào, quanh đó có nhà hàng hoặc chợ địa phương nào đáng trải nghiệm.

Lưu ý Facebook Messenger không phổ biến ở Thổ Nhĩ Kỳ, bạn nên dùng WhatsApp - một ứng dụng thông dụng hơn.

Hãy tôn trọng nơi bạn ở

Khách thuê phòng cần tôn trọng nơi ở trọ, dù ở homestay hay khách sạn. Hạn chế gây tiếng ồn, làm bẩn thảm trải sàn, tường hay cửa nhà, giữ gìn các vật dụng trong nhà, không xả rác bừa bãi là những yêu cầu tối thiểu với du khách.

Đối với người Thổ Nhĩ Kỳ, câu "xin chào" và "cảm ơn" rất quan trọng, bạn hãy chủ động chào hỏi khi gặp gỡ và cảm ơn chủ nhà mỗi khi họ giúp đỡ mình. Điều này khiến chủ nhà vui vẻ hơn và có thể tăng chất lượng dịch vụ của họ. Dù bạn chỉ đến một lần, sự tôn trọng dành cho ngôi nhà và chủ sẽ tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng du lịch nói chung, trong đó có những người Việt Nam tiếp theo đến đây du lịch.

Trịnh Hằng