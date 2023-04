Kinh nghiệm thi IELTS đạt 9.0

Hà NộiCao Nguyên Cường (26 tuổi) đạt IELTS 9.0 nhờ tận dụng tính năng của hình thức thi trên máy tính và kỹ thuật ôn luyện riêng cho từng kỹ năng.

Trong kỳ thi IELTS Academic ngày 29/1 tại Hội đồng Anh (British Council), anh đạt điểm tổng thể 9.0. Trong đó, kỹ năng nghe, nói, đọc đạt 9.0, kỹ năng viết đạt 8.5. "Kết quả thi là sự phản ánh quá trình học tập rất dài của tôi. Lần thi đầu tiên vào năm cuối đại học, tôi đạt IELTS 8.5", chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tài chính) chia sẻ thêm.

Nguyên Cường từng giành nhiều giải thưởng trong các cuộc thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp thành phố, quốc gia. Điều này giúp Cường có không gian luyện tập tiếng Anh trong suốt quá trình học phổ thông.

Bên cạnh đó, trong quá trình học chương trình tiên tiến ngành Kinh tế đối ngoại (Đại học Ngoại thương), chàng trai trẻ vừa học, vừa làm thêm công việc gia sư để nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm học ngoại ngữ và kỹ năng sư phạm.

Cao Nguyên Cường - chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tài chính) đạt IELTS 9.0. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo Nguyên Cường, sự tăng điểm trong lần thi IELTS thứ hai có đóng góp lớn từ hình thức thi trên máy, đặc biệt là kỹ năng Viết (Writing). Phương thức thi này có hệ thống đếm từ, thời gian tự động, giao diện trình bày giúp bài thi dễ nhìn hơn. Từ đó, thí sinh có thể tăng cường khả năng kiểm tra và điều chính ngữ pháp, đánh vần, diễn đạt và từ vựng.

Với kỹ năng nghe (Listening), anh tập trung nắm từ khóa, liên tục tận dụng thời gian chuyển tiếp giữa các phần để bôi vàng hoặc ghi nhớ những từ quan trọng trong câu hỏi. Đối với anh, phần ba là khó nhất vì phải chọn tiêu đề cho nội dung nghe.

Trong phần đánh giá khả năng đọc (Reading), anh nhận định đây là bài kiểm tra từ vựng. Vốn từ càng nhiều, nhất là từ đồng nghĩa, thí sinh càng có cơ hội đạt điểm cao. Bên cạnh đó, người học cần nắm vững kỹ năng Đọc lướt (Skimming), Đọc quét (Scanning) và kiểm soát thời gian.

Theo nam chuyên viên, đề bài gần như luôn viết lại thông tin dưới dạng từ ngữ khác. Do đó, người thi nên bôi vàng thông tin để có cơ sở khẳng định đáp án đã chọn là đúng. Khi còn thời gian thừa, việc kiểm tra lại cũng nhanh hơn.

"Lưu ý dạng bài chọn đáp án Đúng, Sai, Không có thông tin (True, False, Not Given), chúng ta nên tập trung vào những thông tin theo nghĩa đen được đưa ra trong bài, tránh suy diễn nhiều", anh nhấn mạnh.

Với kỹ năng Viết (Writing), người học nên phát triển ý sâu bằng cách đặt các câu hỏi vì sao, thế nào và đưa ra lời giải thích, dẫn chứng, sau đó, liên hệ lại với lý do ban đầu đưa ra. Đồng thời, thí sinh cần liên tục viết lại các diễn đạt dưới dạng từ ngữ khác (Paraphrasing), sử dụng vốn từ vựng, cấu trúc đa dạng, hiếm và mang tính học thuật.

Người thi có thể tối ưu điểm số bằng cách kết nối các câu, đoạn văn linh hoạt giữa các cấu trúc dạng "công nghiệp" như first, second, moreover... và "hữu cơ" như mệnh đề trạng ngữ, mệnh đề phân từ...

"Thí sinh cũng nên ghi nhớ cấu trúc bốn đoạn và áp dụng thành thạo đối với nhiều dạng đề khác nhau", Cường nói thêm.

Cuối cùng, khi luyện kỹ năng mói (Speaking), anh Cường nhận định hình thức thi nói trực tiếp (face-to-face) có tác động lớn tới kết quả cuối cùng, do tương tác giữa người nói và người nghe rất quan trọng. Hình thức này giúp biểu đạt rõ thông điệp không phải bằng lời, sự gần gũi, tôn trọng và chân thực.

Trong suốt thời gian thi, anh luôn giữ thái độ tôn trọng, nói đủ dài và không quên cảm ơn trước khi ra kết thúc. Sự bình tĩnh, trôi chảy và ngữ điệu tự nhiên, đầy đủ âm cuối, trọng âm cũng là những yếu tố quan trọng giúp nâng điểm IELTS.

Ở lần thi này, Nguyên Cường không luyện theo sách hay học tại trung tâm. Anh chủ yếu luyện tập kỹ năng Writing và tự sửa, tìm cách cải thiện. Anh thường xuyên làm bài thi mẫu (Mock test) trước để nắm được cách làm bài (dạng đề, chọn đáp án) và các công cụ (bôi vàng, ghi chú, điều hướng). Đồng thời, nam chuyên viên chuẩn bị kỹ lưỡng trong ngày diễn ra cuộc thi, đến điểm thi sớm và tránh ăn uống quá nhiều.

Nhật Lệ