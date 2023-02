Tôi định trong tháng tới tự lái xe CR-V 2019 chở bố mẹ về thăm quê từ Bình Dương về Thanh Hóa. (Lương Cường)

Tôi chưa có kinh nghiệm lái xe đường dài nên nhờ độc giả có kinh nghiệm hướng dẫn cho đôi chút để an tâm hơn. Điều tôi lo lắng là các tình huống biển báo tốc độ không rõ ràng hay bị phạt, còn tôi nghĩ mình cứ đi làn đường và chậm rãi an toàn, dù lâu một chút rồi cũng sẽ về đến nhà. Tôi rất mong mọi người chia sẻ cho chút kinh nghiệm làm sao để không bị dính lỗi tốc độ công an trên đường để an tâm về quê.

Xin cám ơn!