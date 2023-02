Kinh nghiệm khám phá Qatar khi transit

Du khách không phải xin visa transit, thủ tục tham quan thuận tiện, có thể lựa chọn thời gian từ một đến 4 tiếng, tùy nhu cầu và chi phí.

Độc giả Trịnh Hằng, ngoài 40 tuổi, Hà Nội trong chuyến đi châu Âu cuối tháng 1 đã transit tại thủ đô Doha (Quatar) và kết hợp tham quan trong 3 tiếng. Chị chia sẻ với độc giả VnExpress một số kinh nghiệm.

Lần đầu tiên được đến Trung Đông, chúng tôi chọn tour có tên "Discover Doha" (Khám phá Doha), giá 99 QAR (khoảng 645.000 đồng), bao gồm xe đưa đón từ sân bay, thời gian 3 tiếng, tới những địa điểm nổi tiếng ở thủ đô của quốc gia Hồi giáo này.

Tour tham quan được Qatar thiết kế với 6 lịch trình và mức giá khác nhau tùy thời gian quá cảnh và túi tiền của khách. Bạn có thể chọn tour 1-2-3 hoặc 4 tiếng (rẻ nhất là 36 QAR (khoảng 235.000 đồng), đắt nhất là 867 QAR (khoảng 5,6 triệu đồng). Tour có nhiều khung giờ trong ngày, chương trình đa dạng: văn hóa, thể thao, khám phá thiên nhiên và có cả tour riêng tham quan các sân vận động tổ chức World Cup.

Đặt tour và thanh toán qua mạng xong, tôi hơi lo lắng. Đây là lần đầu tiên đi tour trong thời gian quá cảnh, tức là phải nhập cảnh, không rõ có phải xin visa hay không. Tra tài liệu tôi mới biết du khách Việt Nam không được miễn visa Qatar. Đọc kỹ giới thiệu của bên tổ chức tour, tôi được biết "nhân viên sẽ hỗ trợ khách về vấn đề visa". Tôi email hỏi thì được trả lời rằng "khách phải đủ điều kiện được miễn visa nhập cảnh, hoặc có sẵn visa quá cảnh hợp lệ, hoặc đủ điều kiện xin visa tại chỗ (visa on arrival) để mua vé Discover Doha. Bạn có thể xác minh khả năng đủ điều kiện cấp thị thực với Bộ Nội vụ Qatar".

Hộ chiếu chúng tôi không đáp ứng được điều kiện nào. Họ cũng không nói nên làm gì tiếp theo. Tôi "cầu cứu" hãng hàng không, gửi email cho Bộ Nội vụ, Đại sứ quán Qatar tại Việt Nam nhưng đều không có hướng dẫn cụ thể. Lúc ấy tôi đã định hủy tour và nhận lại tiền (được hủy muộn nhất 72 tiếng trước giờ khởi hành) nhưng nghĩ không biết bao giờ mới có dịp đến Trung Đông nữa. Thế là chúng tôi đánh cược, cứ đến Doha với hy vọng mong manh "nhân viên tour sẽ hỗ trợ du khách về vấn đề visa".

Tour bắt đầu lúc 7h thì 5h chúng tôi đã có mặt ở văn phòng tổ chức Discover Doha Tour ngay trong sân bay quốc tế Hamad. Có gần 20 du khách tham gia, tất cả đều đến từ những nước được miễn visa Qatar. Nhân viên phát cho mỗi người một vé đã in sẵn tên tuổi, quốc tịch, số hộ chiếu, số hiệu chuyến bay và dẫn chúng tôi tới cửa nhập cảnh để mỗi người tự làm thủ tục. Lúc này tôi càng hồi hộp. Hoặc sẽ được chiêm ngưỡng một góc của Trung Đông xinh đẹp hoặc sẽ phải quay vào sân bay đợi chuyến tiếp theo và mất luôn số tiền đã mua tour.

Nhưng không ngờ, mọi chuyện lại rất đơn giản. Tôi đưa hộ chiếu và vé tour cho nhân viên hải quan. Cô đề nghị lấy dấu vân tay, không hỏi thêm bất kỳ giấy tờ nào, và cộp luôn dấu visa on arrival vào hộ chiếu. Thời hạn 4 ngày dù tôi chỉ ở đây vài giờ đồng hồ. Cô nói "Welcome to Qatar" và chúng tôi thở phào ra khỏi sân bay.

Chiếc xe đưa đoàn đi tham quan mới và hiện đại, có toilet, chỗ cắm sạc điện thoại, ghế ngồi rộng rãi. Nếu có cụm từ nào để mô tả về Doha, thì đó là Đẹp - sạch - giàu. Thành phố rất mới, tất cả nhà cửa dường như chỉ vừa xây trong vài năm trở lại đây, theo phong cách kiến trúc hiện đại, tông màu ưa nhìn, cho thấy việc quy hoạch khá cẩn thận. Đường rộng, chất lượng tốt, với từng dải phân cách, cột đèn đường được thiết kế cầu kỳ, giống cảnh quan ở mấy nước phát triển phương Tây. Không có ngôi nhà nào cũ, không có biển hiệu lộn xộn, không có cửa hàng nhếch nhác, và đặc biệt là không có rác.

Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo bên bờ vịnh Ba Tư.

Khi hỏi Khaled - hướng dẫn viên - rằng ở đây không có rác à. Anh cười và trả lời "Có chứ, chúng ở trong thùng rác". Người dân không coi việc dọn rác là của Chính phủ hoặc công ty vệ sinh mà là của tất cả mọi người. "Nếu nhìn thấy một mẩu rác thì chúng tôi sẽ nhặt lên và bỏ vào thùng", Khaled nói. Chưa từng có quốc gia nào tôi đi qua mà sạch đẹp đến như thế.

Khaled đến từ Jerusalem và là người Palestine, anh lái xe thì đến từ Iran. Theo Khaled, toàn bộ dân số của quốc gia này chỉ bằng một phần ba Hà Nội và trong đó chỉ khoảng 340.000 người gốc Qatar.

Điểm dừng chân đầu tiên là Corniche - tuyến đường đi dạo ven vịnh Ba Tư. Bản thân từ "Doha" bắt nguồn là từ "dohat", trong tiếng Ảrập có nghĩa là "vịnh". Từ đây, bạn có thể chiêm ngưỡng bến cảng nhộn nhịp của Doha, Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo và toàn cảnh phu phức hợp toàn những tòa nhà cao ngất ở đường chân trời - một cảnh tượng pha trộn đặc sắc giữa truyền thống và hiện đại.

Tiếp đó, chúng tôi đến làng văn hóa Katara. Trong làng có một trung tâm hàng hiệu miễn thuế Galleries La Fayette theo mô hình ở Paris, có sân khấu lớn ngoài trời được xây dựng bằng đá trắng, nhiều nhà hàng, quán cà phê với thiết kế đẹp, thích hợp để sống ảo, có hai nhà thờ Hồi giáo. Điều thu hút chúng tôi là những ngôi nhà theo phong cách Qatar cổ xưa, với rãnh nước bao quanh nhà. Khaled giải thích, rãnh nước nhiều tác dụng, vừa làm mát cho ngôi nhà vào mùa nóng, vừa giúp xua đuổi bò sát, vừa là nơi làm muối. Người dân lấy nước biển đổ vào rãnh, khi nước bay hơi hết sẽ thu được muối tự nhiên.

Khu chợ bán chim cảnh và thú.

Điểm dừng hấp dẫn nhất trong hành trình là khu chợ truyền thống Souq Waqif, nơi mà nếp sống và phong cách sinh hoạt của người Qatar hiện ra một cách sống động và tràn ngập hương vị: các shop thời trang với các trang phục đủ màu sắc của phụ nữ địa phương, những tiệm đồ gia dụng với rất nhiều bộ bình trà, bát đĩa Hồi giáo, quầy thực phẩm, hương liệu, gia vị đặc trưng Trung Đông, thậm chí còn có hẳn một khu chợ chim và thú nuôi. Nhiều du khách ngẩn ngơ đứng trước những quầy bán nệm và thảm bằng vải được dệt họa tiết cầu kỳ - vốn là một đặc sản của vùng đất này.

Trong chợ có nhiều hàng bán đồ lưu niệm. Du khách có thể thanh toán bằng USD, euro, Nhân dân tệ, Yên Nhật. Trong đoàn chúng tôi, hầu như ai cũng mua dăm ba món làm kỷ niệm.

Trên đường đi, chúng tôi còn được chiêm ngưỡng Bảo tàng Quốc gia Qatar - công trình kiến trúc mới đưa vào hoạt động từ năm 2017. Chúng tôi cũng có dịp ngắm nhìn 974 - sân vận động độc đáo nhất thế giới, được lắp ghép từ 974 container tái chế, nơi diễn ra 7 trận đấu của World Cup 2022.

Kết thúc lịch trình, chúng tôi quay lại sân bay Hamad với sự thán phục. Thực ra nếu bạn quá cảnh ở Doha và không có thời gian đi tour, bạn vẫn có thể cảm nhận sự kinh ngạc và thán phục ngay trong sân bay.

Sân bay Hamad có nhiều góc sống ảo.

Hamad nhiều năm được bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới, với những tiện nghi bậc nhất để chiều lòng du khách. Ở đây có rất nhiều phòng TV, phòng đọc sách, phòng cầu nguyện, khu vui chơi trẻ em, phòng ngủ. Trong sân bay có hai tuyến tàu điện không người lái trên cao để du khách đi lại giữa các cổng và một khu vườn lớn với thác nhân tạo và hồ nước. Tất cả những tiện nghi đó đều hoàn toàn miễn phí.

Bài và ảnh: Trịnh Hằng