Kinh nghiệm hành hương viếng miếu Bà Chúa Xứ núi Sam

Du khách có thể di chuyển bằng cáp treo để viếng miếu Bà Chúa Xứ, trên núi Sam (Châu Đốc, An Giang).

Núi Sam cao 284m là địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng ở Châu Đốc, An Giang bởi huyền tích về Bà Chúa Xứ. Theo truyền thuyết, cách đây khoảng 200 năm, khi phát hiện và thấy sự linh thiêng của tượng Bà (tọa trên đỉnh núi Sam), người dân địa phương đã thỉnh tượng xuống chân núi để tiện việc thờ cúng.

Nhưng khi rước Bà đến nơi lập miếu hiện tại, bức tượng nặng trĩu không thể di chuyển tiếp, người dân nơi đây cho rằng Bà chọn vị trí này để an vị. Từ đó đến nay, khách thập phương kéo đến viếng Bà ngày một đông.

Miếu Bà Chúa Xứ cách TP HCM khoảng 250 km. Nếu đi phương tiện cá nhân, từ TP HCM, khách du lịch có thể đi theo cao tốc Sài Gòn - Cần Thơ rồi chạy dọc Long Xuyên. Đến thành phố Châu Đốc, đi thẳng con đường Tân Lộ Kiều Lương đến cáp treo núi Sam tọa lạc trên con đường Châu Thị Tế.

Du khách chọn loại hình vận tải dịch vụ, có thể tham khảo một số nhà xe như Phương Trang, Kim Mai... xuất phát từ bến xe miền Tây và có điểm đến là Châu Đốc.

Cáp treo dài gần 1 km đưa du khách lên thăm khu du lịch Núi Sam. Ảnh: Cáp treo Núi Sam

Trước đây, khách hành hương thường chọn đi xe máy quanh sườn núi để lên viếng Bà. Tuy nhiên, từ năm 2021, tỉnh An Giang đã đưa vào vận hành hệ thống cáp treo với tổng chiều dài 900 m, với 37 cabin, mỗi cabin có sức chứa 8 hành khách vận hành liên tục nhằm đáp ứng nhu cầu lễ Bà Chúa Xứ của khách thập phương. Hiện tại, giá vé cáp treo hai chiều dành cho người lớn là 150.000 đồng. Trên tuyến cáp treo lên đỉnh núi Sam khách du lịch có cơ hội chiêm ngưỡng toàn cảnh tượng Phật Thích Ca Mâu Ni được tạc vào vách núi.

Theo ban quản lý khu du lịch quốc gia núi Sam, mỗi năm nơi đây thu hút hàng triệu lượt khách khắp nơi đến viếng thăm và thưởng ngoạn cảnh sắc. Đặc biệt, dịp đầu năm và thời gian diễn ra lễ hội vía bà Chúa Xứ núi Sam (từ 22 đến 27/4 âm lịch).

Gia đình chị Thu An (TP HCM) thường đến Châu Đốc viếng miếu Bà vào dịp đầu năm mới và các ngày rằm, mùng 1 hàng tháng, để cầu bình an. "Không chỉ bởi sự linh thiêng, nơi đây mang vẻ đẹp yên bình, giúp tôi tái lấy lại năng lượng sau những căng thẳng cuộc sống", chị An nói.

Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam nổi tiếng vì sự linh thiêng và lối kiến trúc ấn tượng. Trước đây, nơi này được xây dựng khá đơn sơ bằng tre lá. Đến năm 1870, người dân địa phương trùng tu lại ngôi chùa bằng gạch hồ ô dước.

Từ năm 1972 - 1976, hai kiến trúc sư Huỳnh Kim Mảng và Nguyễn Bá Lăng đã cải tạo để ngôi chùa có dáng vẻ như ngày nay. Theo ban quản lý di tích, toàn bộ kiến trúc được xây theo hình chữ "quốc", các tháp có hình dáng hoa sen nở. Phía ngoài là cánh cổng được chạm trổ với nhiều liễn đối, hoành phi vàng son. Dù đã nhiều lần sửa chữa, bức tường phía sau tượng Bà và bốn cây cột cổ lầu trước chánh điện vẫn giữ nguyên hình dáng ban đầu. Mái tam cấp của ba tầng lầu có phần góc cong, được lợp ngói đại ống màu xanh ngọc bích.

Tượng Bà Chúa Xứ được đặt ở chánh điện. Ảnh: Cáp treo Núi Sam

Sau khi viếng Miếu Bà chúa Xứ, du khách có thể ghé khu du lịch cáp treo núi Sam, trải nghiệm cảm giác cưỡi mây ngắm toàn cảnh Châu Đốc và đắm mình vào không gian Phật giáo thanh bình, chiêm bái "Phật Ngọc hòa bình song sinh" trên đỉnh núi được gieo duyên an vị từ 2019 bởi dòng truyền thừa Tây Tạng Bhutan.

Bức tượng nằm trong đền Phật Ngọc, cạnh nhà ga cáp treo núi Sam. Khối ngọc dùng chế tác tượng Phật Thích Ca Mâu Ni có tổng chiều cao hơn 2,5m và nặng hơn 3 tấn, được khai thác tại vùng Đông Bắc Vancouver (Canada) - nơi được mệnh danh là mỏ quý của thế giới về trữ lượng tài nguyên ngọc bích.

Bên cạnh đó, du khách cũng có thể viếng thăm Điện Phật Dược sư, chùa một cột ngay trong khuôn viên Khu du lịch núi Sam.

Ngoài các công trình tâm linh còn có tòa tháp đôi – một công trình mang dáng dấp nhà thờ Đức Bà tọa tại nhà ga cáp treo, các điểm check-in kết hợp văn hóa đông, tây như cầu tình yêu, đài Vọng Cảnh,...

Đặc biệt, từ nay đến hết ngày 28/4, khi độc giả đăng ký giải chạy online "An Giang - Dấu chân huyền bí", khu du lịch Núi Sam sẽ tặng vé đi cáp treo miễn phí. Riêng top 150 VĐV có thành tích tốt được tặng một đêm nghỉ dưỡng và trải nghiệm du lịch tâm linh.

Lan Anh