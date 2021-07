Kinh nghiệm giúp cô gái xứ Thanh chinh phục tiếng Đức

Lê Thanh Huyền đạt được những cột mốc quan trọng trong việc học ngoại ngữ nhờ nghiêm khắc với bản thân, đặt mục tiêu bậc thang và thực hành.

Thanh Huyền, 36 tuổi, đã sống và làm việc ở Việt Nam, Trung Quốc, Singapore, Bỉ và Đức, hiện là Marketing Specialist trong tập đoàn hàng đầu của Nhật, văn phòng chi nhánh châu Âu tại Đức. Huyền đồng sáng lập trang song ngữ Anh - Việt, với các khách mời có nhiều kinh nghiệm ở Việt Nam và thế giới - Beyond Tra Da Podcast, để chia sẻ việc học, xin học bổng và định hướng công việc cho các bạn trẻ.

Nhiều năm học tập và làm việc ở nước ngoài, Huyền muốn chia sẻ kinh nghiệm học ngoại ngữ. Ngoài tiếng Anh thành thạo, Huyền có thể sử dụng được tiếng Trung và đang gần hoàn thành lớp tiếng Đức C1 (tương đương với trình độ nâng cao). Sau gần ba năm học, cô có thể xem phim và vừa đạt được cột mốc quan trọng trong việc học ngoại ngữ đó là đọc xong một cuốn sách bằng tiếng Đức.

Huyền sống và làm việc ở Đức đã hơn 4 năm qua. Ảnh: NVCC.

Nhiều người cho rằng để học ngoại ngữ, bạn phải có năng khiếu, nhưng theo Huyền, điều này chỉ đúng một phần. Phần lớn chính là sự nghiêm khắc với chính mình.

Hồi mới bắt đầu học tiếng Đức, Huyền đã phải vật lộn với bản thân hàng ngày để có thể kéo mình đến lớp hay ngồi vào bàn học. Cô thích tiếng Anh nên việc học ngoại ngữ này là niềm vui và mang lại sự hứng thú. Tuy nhiên, tiếng Đức là ngôn ngữ khó nên ban đầu cô muốn nghỉ học. Có thời gian, cô mệt và nản khi theo các lớp học kéo dài 3 tiếng đến 21h (học sau khi đi làm về).

Huyền cho hay điều quan trọng khi học ngôn ngữ là tìm được phương pháp phù hợp. Cô từng đi học ở một trung tâm ngoại ngữ tập trung vào nghe nói. Không phải dùng tiếng Đức trong công việc nên Huyền chỉ muốn học để hòa nhập tốt hơn với môi trường đất nước mình đang sống, có thể tán chuyện với đồng nghiệp ở cơ quan.

Sau gần một năm, cô phát hiện mình học không vào. Lúc đầu Huyền nghĩ là do ngôn ngữ Đức khó song phần lớn là phương pháp học không phù hợp. Để học từ mới, cô cần nhìn thấy mặt chữ và để nói được, cần hiểu rõ ngữ pháp, cấu trúc câu. Huyền quyết định đổi trung tâm, tìm nơi có cách dạy phù hợp với mình.

"Có những người học tốt hơn qua nghe nói. Những người này có khả năng nghe rất nhạy và tập trung nói trước, rồi sau đó sẽ học ngữ pháp. Quan trọng là bạn tìm ra phương pháp học nào phù hợp nhất với mình", Huyền nói.

Khi đã có phương pháp phù hợp, bạn nên duy trì việc học từ những thứ mà mình đam mê. Ngày còn học trung học, tuần nào Huyền cũng xem không bỏ sót chương trình MTV trên tivi. Sau này khi đi làm và có bạn là người nước ngoài, Huyền thường được mọi người nhận xét sự hài hước và những câu đùa vui của cô rất "Mỹ".

"Đó chính là sự ảnh hưởng khi xem sitcom (thể loại hài tình huống của Mỹ). Tôi đã xem Friends chắc không dưới 10 lần. Vậy nên nếu bạn thích đọc sách, thích xem phim, hay thích nghe nhạc, hãy kết hợp nghe, đọc ngoại ngữ từ sách, phim ảnh", Huyền gợi ý.

Khi học ngoại ngữ mới, người học thường thấy khó khăn ở thời điểm ban đầu. Huyền cũng có giai đoạn nói mãi không được một câu và thất vọng vì không tiến bộ nhanh như mình nghĩ. Với tiếng Anh, cô thích đọc báo như The New York Times hay The Economists - những tờ báo sử dụng tiếng Anh hay và chuẩn. Cô đặt ra mục tiêu có thể đọc được Der Spiegel - tờ báo tương đương bằng tiếng Đức.

"Tôi thất bại vì quên mất mình đã gắn bó với tiếng Anh bao nhiêu năm và không có đường tắt để học một ngoại ngữ. Vậy nên thay vì mục tiêu đọc được Der Spiegel, tôi chuyển sang Bild có ngôn ngữ dễ đọc hơn", Huyền cho hay.

Đặt mục tiêu cao cũng tốt tuy nhiên nó khiến chúng ta dễ nản chí. Huyền khuyên hãy đặt những mục tiêu đơn giản trước và nâng cấp dần dần. Với bản thân, cô đề ra mục tiêu bậc thang với tiếng Đức.

Cô cố gắng nói chuyện được với cô bán hàng siêu thị/nhân viên ở nhà hàng, hiểu và trò chuyện được với đồng nghiệp giờ ăn trưa, hiểu được một tập phim bằng phụ đề và đọc tin tức đơn giản (tờ báo Bild) trước. Sau khi đã tiến bộ hơn, cô tiến tới nấc tiếp theo là hiểu một tập phim đơn giản không phụ đề, họp đơn giản bằng tiếng Đức và sau đó là đọc được sách bằng tiếng Đức.

Theo Huyền, quan trọng nhất của việc học ngoại ngữ là thực hành nghe, nói, đọc, viết và không ngại sai khi nói. "Hãy bắt chuyện với người bản xứ, hãy đọc báo bằng ngoại ngữ mình học, xem phim, nghe nhạc, hòa mình vào ngoại ngữ đó", Huyền chia sẻ.

Bình Minh