Kinh nghiệm đưa con nhỏ du lịch 'bụi' Singapore

Đi chơi với người lớn và với trẻ nhỏ thường khác nhau về điểm đến, cách di chuyển, chọn khách sạn và nhiều thứ khác.

Độc giả Chu Anh, ngoài 30 tuổi, ở Hà Nội, từng đi nhiều quốc gia trên thế giới khi chưa có gia đình. Từ khi có con, chị chọn cách du lịch khác để mẹ con cùng được trải nghiệm, khi không có bố hay ông bà. Chị chia sẻ kinh nghiệm chuyến xuất ngoại đầu tiên đến Singapore với con trai 5 tuổi.

Chọn quốc gia nào và lúc nào?

Singapore là quốc gia an toàn cho trẻ nhỏ, phương tiện đi lại và điều kiện an ninh khá tốt.

Khi con còn nằm nôi bạn hoàn toàn có thể đưa con đi du lịch. Tuy nhiên, nếu chỉ có hai mẹ con thì độ tuổi hợp lý nhất là từ 5 trở lên. Ở tuổi này, con đã chủ động được nhiều hoạt động cá nhân, đã có hiểu biết về thế giới, biết tận hưởng nhiều trải nghiệm và quan trọng là có thể nhớ được chuyến đi. Tầm tuổi này con cũng đã có sức đề kháng tốt hơn trước những thay đổi thời tiết và môi trường.

Về địa điểm, 3 yếu tố quan trọng nhất là gần, an toàn và sạch sẽ. Singapore là một trong những nước ở Đông Nam Á đáp ứng được cả 3 tiêu chí này. Bạn có thể rủ thêm bạn bè đồng hành để hỗ trợ nhau. Chuyến đi lần này, ngoài hai mẹ con, mình có thêm hai cô bạn thân cũng dắt theo hai con. Đi đông mọi người sẽ phân công nhau mỗi người một việc và hỗ trợ khi cần. Cả mẹ và con cũng sẽ vui hơn khi có bạn. Các em bé rất dễ làm quen và vui vẻ hơn.

Chọn khách sạn thế nào?

Nếu du lịch bụi khi độc thân, bạn dễ dàng tìm một khách sạn bình dân giá rẻ, hoặc những homestay có phòng tập thể (dorm). Nhưng đi với con thì không thể làm thế. Khách sạn ở Singapore đã khá lâu đời, nhiều nơi phòng đã xuống cấp, cũ và ẩm. Nếu xem không kỹ và ham rẻ, bạn rất dễ chọn phải một khách sạn như vậy.

Tiêu chí của mình là gần ga tàu điện hoặc bến buýt, phòng mới sạch sẽ, ở khu an ninh tốt. Bạn phải chấp nhận một giá cao hơn để đảm bảo có được những tiêu chí trên. Khách sạn mình chọn mới xây dựng năm 2019, gần ga tàu điện Lavender ở trung tâm Singapore, bến xe buýt, xung quanh sạch sẽ, an toàn, gần siêu thị và nhiều khu ăn uống. Lavender cũng không nhộn nhạo và đông đúc như Chinatown, Little India hay Geylang. Khách sạn có nhân viên niềm nở, thân thiện và dễ mến. Phòng diện tích khoảng 11 m2, dao động từ 2,8 đến 3 triệu đồng.

Nên đi đâu?

Vườn thú là nơi nên đến trong các chuyến đi có trẻ nhỏ.

Có con đi cùng, bạn không nên ham đi nhiều và nên "nhường" cho con có trải nghiệm khám phá. Với mình, tiêu chí để chọn lựa là những trải nghiệm con sẽ hiếm có được ở Việt Nam.

Trong chuyến đi 5 ngày 4 đêm, mình chọn Singapore Zoo - River Wonder, bảo tàng ArtScience, du thuyền trên sông Singapore River Cruise, khu Canopy Park - cầu kính ở sân bay Changi, Gardens By The Bay và OCBC Skyway. Nếu có thêm thời gian, bạn có thể đưa con đi Universal Studios, xem nhạc nước Wings of Time ở đảo Sentosa, bảo tàng kem (Museum of Ice-cream) hay bảo tàng Quốc gia Singapore (National Museum of Singapore). Trong những địa điểm trên, ArtScience là địa điểm cậu con trai 5 tuổi của mình thích nhất và cũng giữ chân được các bạn nhỏ lâu nhất. Để nghỉ ngơi vào tầm giữa trưa, bạn có thể chọn vào một số khu vui chơi trẻ con trong nhà hoặc kids café.

Các bạn có thể đặt vé thăm quan trước ở Việt Nam hoặc sang Singapore và đặt trước khoảng 1 ngày, tùy thuộc vào sức khỏe và lịch trình có thể thay đổi. Đi với con, đôi khi việc lên lịch trình trước thành vô ích.

Chuẩn bị hành lý ra sao?

Ban đầu, mình dự định mang hai vali, một chung cho hai mẹ con và một đựng đồ cá nhân, ăn vặt cho con. Tuy nhiên, khi nhớ ra mình chỉ có một mình với con, một tay đã đẩy xe đẩy thì chỉ còn một tay đẩy nốt valy còn lại. Chính vì vậy, mình đã thay vali thứ hai bằng balo đeo gọn gàng. Đồ đạc hai mẹ con cũng giản tiện nhất có thể. Số lượng quần áo tính một bộ một ngày, ưu tiên không gian vali cho thuốc. Những đồ dùng làm điệu cho mẹ cũng được giản tiện một cách tối đa. Những ngày đi chơi ở Singapore đôi khi mệt quá, con cũng sẽ hỗ trợ ôm giúp balo hoặc túi khi ngồi trên xe.

Với mẹ, đi bộ một mình không tốn sức bằng việc vừa di chuyển và vừa đẩy xe. Sau ngày đầu di chuyển, không chỉ chân mà tay mình cũng rã rời vì mỏi. Lúc này, bạn nên mang theo ít salonpas để dán vào bàn chân và cổ.

Di chuyển thế nào?

Xe đẩy để thuận tiện cho việc di chuyển của con.

Về di chuyển, bạn nhất thiết nên mang theo một chiếc xe đẩy cho con. Mình đã thuê một chiếc xe đẩy gấp gọn phù hợp với trọng lượng của con trong những ngày bên Singapore. Việc thuê xe đẩy cũng là điều mình thấy có ích nhất trong chuyến đi chỉ có hai mẹ con.

Đôi lúc, con cũng sẽ có thể tự đi bộ cùng mẹ nhưng vẫn cần xe đẩy để đảm bảo sức khỏe. Quãng đường di chuyển từ khách sạn đến ga tàu, từ các ga tàu khác nhau hoặc từ ga ra điểm tham quan thường phải đi bộ khá xa. Con ngồi trên xe đẩy sẽ bền sức hơn. Mình đã cho con trải nghiệm từ tàu điện ngầm, xe buýt đến thuyền. Khi di chuyển đến sở thú, để tiết kiệm thời gian, mình đã thuê một chiếc xe riêng để chở cả đoàn.

Đảm bảo sức khoẻ cho con thế nào?

Về thời tiết, Singapore là nước có khí hậu khá giống với Việt Nam. Điểm khác biệt là các phương tiện công cộng, trung tâm thương mại ở Singapore thường để nhiệt độ rất thấp. Việc di chuyển liên tục giữa nóng - lạnh rất dễ khiến con bạn bị ho hoặc cảm.

Vì vậy, bạn nên mang thêm áo khoác mỏng, tất mỏng và mũ cho con. Về thuốc, ngoài một số loại thuốc thông thường nên mang thêm viên muối để pha nước muối súc miệng hai lần sáng - tối, vitamin uống vào buổi sáng nhằm tăng sức đề kháng, vệ sinh mắt mũi hàng ngày bằng nước muối. Quá trình đi chơi, bình nước cũng là vật bất ly thân của hai mẹ con. Ở Singapore luôn có chỗ để bạn lấy thêm nước uống.

Lưu ý thêm

Xuất nhập cảnh tại Singapore hoàn toàn tự động. Nhưng khi bạn đi cùng với con nhỏ thì vẫn phải qua cửa hải quan bình thường. Nhân viên hải quan sẽ xem hộ chiếu của hai mẹ con, chụp ảnh và lấy vân tay của mẹ.

Trẻ dưới 2 tuổi không cần thẻ đi tàu điện ngầm. Còn trên 2 tuổi, bạn có thể đổi thẻ miễn phí tại các quầy Passenger Service tại các ga MRT. Mình đã đổi thẻ cho con tại ga MRT ở Terminal 2 sân bay Changi. Khi đổi thẻ bạn cần đưa hộ chiếu của con cho nhân viên.

Thang máy ở ga MRT đều có chỗ cho người sử dụng xe đẩy. Bạn nên chú ý biển chỉ dẫn thang máy. Lên xuống tàu điện ngầm, bạn nên chú ý xe đẩy để bánh xe không bị kẹt hoặc mắc ở rãnh giữa tàu và phần đường đứng chờ.

Ăn uống ở Singapore có đủ các món đa dạng, có cả quán ăn Việt Nam. Mình mang thêm rong biển, gia vị rắc để con dễ ăn hơn. Cơm ở Singapore khá khô nên cần ăn thêm cùng canh. Bạn cũng nên mang theo đồ ăn vặt cho con để nạp năng lượng trên hành trình.

Khi đến các ga, bạn có thể hỏi nhân viên hoặc người dân cửa lên để đến nơi thăm quan gần nhất.

Việc thuê xe, đặt vé, mua sim hay thẻ Ezlink đều đặt được qua công ty du lịch tại Việt Nam. Thẻ Ezlink bạn chỉ nên nạp 10-15 SGD. Tải app SimplyGo để có chỉ dẫn chi tiết nhất với việc di chuyển.

Bài và ảnh: Chu Anh