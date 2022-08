Kinh nghiệm đi 'biển vô cực' Thái Bình

Cũng là biển, nhưng bãi ở Thụy Xuân không phải để tắm, mà để ngắm tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời.

Nguyễn Đình Long, 33 tuổi, bác sĩ khoa sản của Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh, biết tới biển vô cực ở Thụy Xuân, Thái Bình từ năm 2021. Anh tò mò trước cái tên "vô cực" mà mọi người đặt cho bãi biển, và chuyến đi hai ngày một đêm tới đây khiến anh bất ngờ.

Lịch trình

Long và hai người bạn xuất phát từ Bắc Ninh lúc 17h chiều thứ 6 ngày 29/7, sau khi đã hoàn thành mọi công việc trong tuần. Vì lý do công việc, cả đoàn khá bận rộn do chưa tìm hiểu trước cách đi lại, ăn ngủ ở khu vực này. Họ đi theo cao tốc Bắc Ninh - Hà Nội - Hải Phòng tới đầu ra trạm thu phí An Lão (Hải Phòng) thì đi thêm 18-20 km nữa để tới điểm ra của bãi.

Đoàn của Long đi tới điểm như trên thì dừng lại để tìm nhà nghỉ và chỗ ăn uống.

May mắn có đông người dân để hỏi, nên đoàn của Long tìm ra nhà nghỉ và chỗ ăn uống cách chỗ đi bộ ra bãi khoảng 800 m. Để săn bình minh, du khách phải dậy từ rất sớm, từ khoảng 4h để theo chân ngư dân dẫn đường ra biển. Đoàn của Long, người cầm ghế, người cầm loa, đồ ăn uống, máy ảnh đi theo những ngư dân đi cào ngao và ốc móng tay.

Trời tối, nếu không đi theo người dân sẽ rất dễ lạc. Đoạn đường đi bộ đều là lội nước ngang mắt cá chân, nên khá vất vả. Di chuyển khoảng 3-5 km với thời gian khoảng một tiếng thì cả đoàn đến nơi.

"Thực sự xứng đáng! Đó là điều bọn mình thốt lên khi ngồi trên ghế, nhâm nhi lon cà phê và ngắm bình minh lên", Long nhớ lại khoảnh khắc ấy. Anh hiểu vì sao người ta đặt tên cho bãi biển là "vô cực" khi xung quanh toàn là nước thấp, tạo ra một mặt gương phản chiếu mọi thứ.

Cảnh bình minh rực rỡ tại biển vô cực Thái Bình. Hôm Long tới, trời khá nhiều mây, mặt trời lấp ló nên ảnh chưa đẹp "hoàn hảo".

"Đôi khi không thấy chân trời đâu nữa, mọi thứ hòa vào nhau. Mình từng đón bình minh ở rất nhiều nơi nhưng ở đây thực sự rất đẹp, choáng ngợp", Long nhớ lại. Cầm trên tay cốc cà phê, những người bạn bật loa để nghe "Đưa nhau đi trốn" của ca sĩ Đen Vâu và tận hưởng cảm giác thư giãn, "thấy cuộc sống ý nghĩa". Sau đó, đoàn trở về, vẫn theo lộ trình cũ.

Chi phí và lưu ý

Tổng chi phí cho chuyến đi mất 2,5 triệu đồng cho nhóm 3 người. Ở xung quanh khu vực này không có khách sạn cao cấp, chỉ có nhà nghỉ bình dân, giá 250.000 đồng một phòng một đêm.

Long cho biết, ngoài biển vô cực, anh ấn tượng trước hải sản ngon và rẻ của vùng Thụy Xuân. Nhóm anh ăn hết 50 con bề bề, 30 con hàu, ngoài ra tôm nướng và gà rim mắm chỉ hết khoảng một triệu đồng. Phí xăng xe, cầu đường mất thêm một triệu đồng.

Kinh nghiệm đi biển vô cực Thái Bình Long và các bạn dựng bàn ghế, uống cà phê và trời đang sáng dần lên.

Về kinh nghiệm chụp ảnh, Long khuyên du khách nên quay timelapse để có hiệu ứng ấn tượng, hoặc chụp ảnh góc rộng. Để giữ cảnh quan thiên nhiên, du khách không được xả rác và phải thu gom mọi thứ sau khi chụp xong. Long cho biết, tiếc nuối vì không có thời gian ở lại để ngắm hoàng hôn, song được biết chiều tối thì nước dâng cao hơn, khó xuống hơn ban ngày.

Trung Nghĩa

Ảnh, video: NVCC