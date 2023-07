Kinh nghiệm chọn trường quốc tế của phụ huynh

Phụ huynh trường quốc tế chọn trường cho con theo ba tiêu chí, gồm: mục tiêu học tập, tình hình tài chính và lộ trình phát triển, theo khảo sát của VAS.

Mới đây, Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) đã thực hiện khảo sát về các tiêu chí chọn môi trường giáo dục cho con với 1.006 phụ huynh có con đang học ở 23 trường quốc tế và ba trường công lập, tư thục tại quận 1, TP HCM.

Kết quả cho thấy, người tham gia lựa chọn theo ba tiêu chí sau:

Phù hợp với mục tiêu của gia đình

Với tiêu chí này, phụ huynh chia làm hai nhóm: xác định sẽ cho con đi du học hoặc định cư nước ngoài trong tương lai (36%) và chưa chắc chắn học trong nước hay du học nhưng muốn đảm bảo con sẵn sàng cho môi trường sống hiện đại (64%).

Trong đó, nhóm một muốn trang bị cho con tâm lý, ngôn ngữ, kỹ năng sẵn sàng để sống tự lập ở nước ngoài trong tương lai gần. Điều này đòi hỏi cha mẹ chú trọng tới yếu tố thời lượng tiếng Anh và chương trình học, bằng cấp đầu ra có phù hợp với kế hoạch du học của con hay không.

Hai lựa chọn có thể tối ưu về thời lượng tiếng Anh cho nhóm này là trường quốc tế đơn ngữ (hay quốc tế toàn phần) với 100% giảng dạy bằng tiếng Anh và chương trình tích hợp quốc tế toàn phần tại các trường song ngữ, thời lượng Tiếng Anh từ 40% - 80% theo chương trình học.

"Lựa chọn này phụ thuộc chủ yếu vào vấn đề tài chính vì học phí các trường quốc tế đơn ngữ thường cao hơn gấp 2-3 lần so với trường song ngữ", đại diện VAS khẳng định.

Ngoài ra, nhóm phụ huynh này cũng cân nhắc đến các yếu tố của gia đình như văn hóa, phong cách sống, sự gắn kết giữa con cái và cha mẹ. Để cân bằng các yếu tố này, nhiều phụ huynh VAS đã chọn chương trình quốc tế toàn phần Cambridge (CAPI) với thời lượng tiếng Anh cao (60% - 80%), đồng thời, giữ gìn các giá trị văn hóa của gia đình Việt.

Học sinh VAS học cùng giáo viên bản xứ Cambridge. Ảnh: VAS

Trong khi đó, nhóm hai ưu tiên chọn trường quốc tế song ngữ. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh này cũng cân nhắc chọn chương trình song ngữ để con có song bằng của cả chương trình giáo dục quốc tế và Việt Nam, hoặc chỉ học chương trình Việt Nam và tăng cường thêm môn tiếng Anh theo chương trình quốc tế.

"Hai chương trình này tương ứng với lộ trình song ngữ CAP và CEP, CEP Tiêu chuẩn tại VAS, trong đó CAP được đông đảo phụ huynh lựa chọn nhất", đại diện VAS chia sẻ.

Ngoài ra, nếu chưa có định hướng du học cụ thể, phụ huynh có thể chọn các chương trình giáo dục phổ biến với bằng cấp được chấp nhận rộng rãi trên thế giới nhằm đảm bảo con sẵn sàng học tập tại bất kỳ đâu trong tương lai. Theo kết quả khảo sát của VAS, cha mẹ ưu tiên lựa chọn Cambridge (62%), IB (11%), Oxford (11%), WACE (2%)... Trong đó, Cambridge là chương trình giáo dục quốc tế phổ biến hàng đầu hiện nay với hơn 13.000 trường thuộc hệ thống trường quốc tế Cambridge tại gần 170 quốc gia trên thế giới.

Trương Thị Bảo Châu (học sinh lớp 11, VAS Sala) nhận giải "Top in Vietnam" từ Cambridge khi đạt điểm cao nhất Việt Nam môn Kinh doanh, kỳ thi Cambridge IGCSE 2022. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Phù hợp với sự phát triển của trẻ theo độ tuổi

Theo khảo sát này, ở mỗi độ tuổi, cha mẹ có kỳ vọng khác nhau về sự phát triển của con. Từ đó, tiêu chí về sự phù hợp cũng khác nhau.

Bậc mầm non và tiểu học, phụ huynh tham gia khảo sát quan tâm đến việc phát triển kỹ năng mềm, tinh thần, tâm lý, cảm xúc của trẻ. Do đó, cha mẹ ưu tiên yếu tố môi trường học tập, phương pháp giáo dục, chương trình học giúp phát triển toàn diện thể chất, tinh thần và sự chăm sóc của giáo viên, nhà trường; cũng như chất lượng đào tạo tiếng Anh và các yếu tố đảm bảo sự thoải mái, an toàn cho trẻ như cơ sở vật chất, bữa ăn, tương tác giữa nhà trường và gia đình...

Phần lớn phụ huynh bậc mầm non và tiểu học của VAS nhận định, hai yếu tố khiến họ hạnh phúc nhất là con vui vẻ khi đi học và được phát triển Tiếng Anh ở trong môi trường tự nhiên, bản ngữ.

Kinh nghiệm chọn trường của phụ huynh trường quốc tế Phụ huynh VAS chia sẻ về tiêu chí chọn trường. Video: VAS

Với bậc trung học, người tham gia quan tâm tới chương trình học và bằng cấp, chứng chỉ đầu ra được công nhận tại Việt Nam và thế giới hay không; chương trình ngoại khóa về học thuật, năng khiếu, hoạt động xã hội... Những tiêu chí này giúp con phát triển toàn diện, đồng thời, tăng lợi thế trong hồ sơ đăng ký học bổng.

Ngoài ra, nhóm phụ huynh này cũng chú trọng sự hỗ trợ của nhà trường trong quá trình đăng ký học bổng, làm hồ sơ du học, chọn trường, ngành học phù hợp...

Phù hợp với tình hình tài chính

Tài chính là vấn đề được quan tâm hàng đầu của nhóm phụ huynh này. Học phí trường quốc tế tương đối cao. Do đó, nếu gia đình không có sự ổn định về tài chính trong dài hạn, nhóm cha mẹ này thường cân nhắc các ngôi trường có các chương trình học linh động, dễ chuyển đổi từ lộ trình này sang lộ trình khác, thậm chí nếu chuyển sang trường công, con vẫn có thể thích nghi và học tập tốt.

Học sinh VAS học tập với phương pháp đa trải nghiệm. Ảnh: VAS

"Ở một số trường quốc tế, học sinh không thể chuyển sang trường công hoặc chuyển đổi chương trình học. Cha mẹ cần yêu cầu nhà trường cung cấp thông tin đầy đủ và tư vấn chi tiết trước khi quyết định", đại diện VAS chia sẻ.

Trong đó, nhóm phụ huynh từ VAS bày tỏ sự hài lòng với chương trình linh hoạt từ trường. VAS có bốn lộ trình học tập, cho phép người học chuyển đổi theo định hướng và tình hình tài chính của gia đình mỗi giai đoạn.

"Điều đó không chỉ giúp cha mẹ an tâm hơn mà còn giúp con có thể phát huy năng lực học tập và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp nhất", vị đại diện khẳng định.

Thiên Minh