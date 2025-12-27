Kinh nghiệm chọn mua iPhone cũ giá trên 10 triệu đồng

Khi mua iPhone cũ cần lưu ý về pin, hiệu năng, nguồn gốc và tình trạng bảo hành.

Mua iPhone cũ giúp tiết kiệm chi phí nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không kiểm tra kỹ. Để chọn được chiếc iPhone cũ ổn định và xứng đáng với số tiền bỏ ra, khách hàng nên nắm rõ những kinh nghiệm dưới đây.

Kiểm tra ngoại hình và tình trạng máy: Cần quan sát tổng thể ngoại hình iPhone cũ như khung viền, mặt kính, mặt lưng để phát hiện các vết trầy xước, móp méo hay dấu hiệu từng rơi vỡ. Những chi tiết này phần nào phản ánh mức độ sử dụng và khả năng máy đã từng va đập mạnh hay chưa.

Kiểm tra pin và hiệu năng: Pin là yếu tố quan trọng khi mua iPhone cũ. Mọi người có thể vào phần Cài đặt để kiểm tra tình trạng pin, ưu tiên những máy còn dung lượng pin cao để đảm bảo thời gian sử dụng ổn định. Pin quá chai sẽ ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm hằng ngày.

Kiểm tra nguồn gốc và bảo hành: Trước khi mua, cần kiểm tra kỹ nguồn gốc của iPhone cũ bằng cách đối chiếu IMEI trên thân máy với trong phần cài đặt. Điều này giúp khách hàng tránh mua phải máy khóa iCloud, máy "dựng" hoặc hàng không rõ xuất xứ.

Cuối cùng, ưu tiên mua điện thoại cũ tại cửa hàng uy tín có chính sách bảo hành rõ ràng. Bảo hành và hỗ trợ hậu mãi tốt sẽ giúp yên tâm hơn trong quá trình sử dụng lâu dài.

Trên thị trường đang có những dòng iPhone giá từ 10 triệu đồng, phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng.

Có thể kể đến iPhone 13 cũ, giá từ 10,1 triệu đồng với thời lượng pin và hiệu năng tương đối tốt nhờ chip A15 Bionic. Máy đáp ứng mượt mà các tác vụ nặng như chỉnh ảnh, dựng video và chơi game. Bên cạnh đó, hệ thống camera của iPhone 13 ổn so với nhiều mẫu cùng tầm giá.

Dòng iPhone 13 cũ giá từ 10 triệu bao gồm nhiều ưu đãi trả góp. Ảnh: Điện Thoại Vui

iPhone 14 cũ cũng là lựa chọn cho người dùng muốn hiệu năng gần bằng đời máy mới nhưng chi phí giảm. Máy trang bị chip A15 Bionic, camera được cải tiến và nhiều tính năng tiện ích. Cùng với đó, thiết bị này thiết kế hiện đại và thời gian hỗ trợ phần mềm dài. Máy có giá từ 11,7 triệu đồng.

Còn iPhone 15 cũ từ 17,5 triệu đồng được trang bị chip mạnh, hỗ trợ chụp ảnh và quay video chất lượng, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày và giải trí. Đây là chiếc iPhone cũ cân đối giữa hiệu năng, camera và giá thành.

iPhone 15 cũ có hiệu năng mượt mà. Ảnh: Điện Thoại Vui

iPhone 16 cũ có tốc độ xử lý nhanh và khả năng tối ưu pin tốt. Ngoài ra, thiết kế hiện đại và hệ thống camera chất lượng cũng là điểm cộng của máy. Giá bán từ 20,6 triệu đồng.

iPhone 16 Pro Max cũ đã kích hoạt. Ảnh: Điện Thoại Vui

Cuối cùng, iPhone 17 cũ giá từ 23,4 triệu đồng là lựa chọn cao cấp nhất trong dòng iPhone đã qua sử dụng. Máy đáp ứng tốt nhu cầu từ làm việc, học tập đến giải trí, chụp ảnh và quay video chất lượng cao. Đây là lựa chọn phù hợp nếu bạn muốn một chiếc iPhone đời mới nhất của Apple với giá tốt hơn.

