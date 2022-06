Kinh nghiệm chơi Disney World của người đi 500 lần

MỹCarly Caramanna lần đầu thăm Disney World vào cuối những năm 1980, và đến nay, cô liên tục tới nơi này.

Carly Caramanna là nhà văn tự do, sinh ra và lớn lên tại New Jersey, Mỹ. Cô được mệnh danh là chuyên gia trong lĩnh vực vui chơi, ăn uống tại các công viên giải trí. Carly bắt đầu đến thăm Dinsey World (bang Florida) từ cuối những năm 1980. Trong 30 năm, cô đến đây 500 lần.

Với thành tích kể trên, Carly được Insider gọi là "siêu người hâm mộ" (supper fan) của Disney World. Dưới đây là lời khuyên của cô dành cho du khách khi ghé thăm nơi được mệnh danh "hạnh phúc nhất thế giới".

Hiện nay, tháng nào Carly cũng đến Disney World ít nhất một lần. Ảnh: Insider

Carly gợi ý du khách nên đến Wine Bar George tại Disney Springs để dùng bữa vì đây là một trong những nhà hàng tốt nhất khuôn viên. Cô ca ngợi đầu bếp là người có tay nghề bậc thầy. Món cô nghiện nhất là bít tết và phô mai burrata. Cô cũng ấn tượng với hơn 140 loại rượu vang tại đây.

Pirates of the Caribbean là khu vui chơi trong nhà tối mà Carly nhắc đến đầu tiên. "Một chuyến đi Disney sẽ không trọng vẹn nếu bạn không đến nơi này. Pirates of the Caribbean là tinh hoa của Disney và là một trong những tác phẩm vui chơi giải trí cuối cùng được đích thân Walt Disney giám sát", cô nói.

Điểm đến tiếp theo là Epcot's Japan pavilion (gian hàng theo chủ đề Nhật Bản). Đây là nơi được nhiều du khách yêu thích với quầy rượu sake, đồ ăn nhẹ, quần áo, đồ chơi nhập khẩu mới nhất đến từ Nhật Bản. Phía sau gian hàng là một triển lãm nhỏ tôn vinh nền văn hóa của quốc gia này được Carly đánh giá là "rất đáng để xem".

Epcot bắt đầu tổ chức các lễ hội từ những năm 1990 và hiện có bốn sự kiện diễn ra quanh năm. Carly khuyến khích mọi người nên ghé thăm Epcot khi đang có lễ hội vì "siêu vui" và đồ ăn, nước uống ngon, độc đáo.

Ngoài ra, cô cũng thích lang thang ở khu vui chơi mang tên Star Wars: Galaxy's Edge. Carly không phải là fan cuồng của loạt phim Chiến tranh giữa các vì sao. Nhưng mỗi lần đến Hollywood Studios nằm trong Disney World, cô đều khám phá khu vực này, dù có lần cô không tham gia trò chơi nào.



Điều cuối cùng mà cô yêu thích và thường làm là khi nhìn thấy các nhân vật hoạt hình nổi tiếng trong công viên đều dừng lại chào hỏi. Các nhân vật này do các nhân viên đóng giả. Theo quan điểm của Carly, những nhân viên đóng vai này đều rất đáng để du khách tôn trọng, chào hỏi vì nhờ có họ, nơi vui chơi này trở nên hoàn hảo hơn. "Hãy tử tế với họ, và đôi khi, sự tử tế của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng", Carly nói.

Tarah Chieffi (ảnh) gợi ý mọi người nên đặt bữa ăn có dịch vụ được gặp gỡ các nhân vật hoạt hình nổi tiếng của Disney. Ảnh: Insider

Tarah Chieffi, một "siêu fan" khác, cũng có thâm niên đến các công viên trong suốt 30 năm. Carly bật mí thay vì xếp hàng chờ, cô thường đặt dịch vụ ăn cùng các nhân vật Disney. Sẽ có 4-5 nhân vật hoạt hình của Disney (do người đóng giả) đi vòng quanh căn phòng ăn, và dừng lại tại mỗi bàn để khách chụp ảnh, xin chữ ký.

"Các cuộc diễu hành tại Vương quốc Phép thuật đều bắt đầu từ góc phía sau của Frontierland (nằm giữa Splash Mountain và Pecos Bill Tall Tale Inn). Đây chính là nơi để bạn có thể xem mọi thứ mà không phải chen lấn với đám đông vì nó là nơi bắt đầu của cuộc diễu hành", cô nói.

Megan duBois cũng là một khách VIP đến Disney World trong 25 năm.Với cô, trải nghiệm tuyệt nhất là chụp ảnh selfie trong mỗi lần đến công viên để lưu lại kỷ niệm. Cô bắt đầu chụp ảnh "sống ảo" cùng bạn bè ngay từ chuyến đi đầu tiên trước các biểu tượng nổi tiếng của công viên như lâu đài Cinderella, Cây sự sống, nhà hát Trung Quốc...

Stephanie Machado,Megan duBois (đầu tiên và thứ hai từ phải qua) được Insider đặt biệt danh "siêu fan" của Disney World vì số lần ghé thăm công viên quá nhiều lần. Ảnh: Insider

Megan luôn tham gia Tower of Terror (một trò chơi cảm giác mạnh) ở Hollywood Studios. Cô phát hiện ra một bí mật, đó là khi nào thời gian chờ là 13 phút điều đó có nghĩa là ở đó đang không có nhiều người xếp hàng chơi, và bạn sẽ được chơi luôn mà không phải đợi. Quy tắc 13 phút này cũng được cô áp dụng khi chơi trò Ngôi nhà ma ám ở Vương quốc Phép thuật. Và nếu bạn muốn chơi trò Flight of Passage tại Vương quốc Động vật, hãy đến sớm vì thời gian chờ đợi đến lượt thường mất một tiếng.

Anh Minh (Theo Insider)