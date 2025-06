Kinh nghiệm chinh phục núi Hoàng Ngưu Sơn

Khánh HòaDu khách khi leo núi Hoàng Ngưu Sơn cần lập kế hoạch kỹ, chuẩn bị thể lực tốt và đi cùng người có kinh nghiệm để xác định đúng phương hướng, tránh bị lạc.

Núi Hoàng Ngưu Sơn cao 972 m, thuộc chiến khu Đồng Bò, xã Phước Đồng, được ví như nóc nhà TP Nha Trang. Khu vực này có địa hình dốc, nhiều tảng đá lớn, một số đoạn trơn trượt, tiềm ẩn nguy hiểm nếu không có kinh nghiệm.

Anh Phạm Vũ Thanh An, giáo viên trường THCS Võ Văn Ký, TP Nha Trang, người có nhiều năm leo núi Hoàng Ngưu Sơn, nhận định ngọn núi này "không dành cho những người nghiệp dư".

Từ trên đỉnh Hoàng Ngưu Sơn có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Nha Trang. Ảnh: Thanh An

Theo anh An, Hoàng Ngưu Sơn có nhiều khe vực, cây cối rậm rạp, cỏ tranh cao che mất tầm nhìn và phương hướng. Vì vậy, người leo núi cần chuẩn bị thể lực tốt, kỹ năng xác định phương hướng trước khi trải nghiệm. Nếu cần có thể đi cùng những người có kinh nghiệm, am hiểu địa hình lẫn thời tiết rừng núi ở địa phương để đảm bảo an toàn.

"Khác với núi Cô Tiên - là đồi trọc, sườn thoải, người leo núi có thể đi theo đường mòn lên đỉnh ngắm cảnh dễ dàng. Với Hoàng Ngưu Sơn, việc leo núi không thể 'hứng lên là đi'", anh An cho hay.

Địa hình suốt chặng leo núi Hoàng Ngưu Sơn đa dạng, từ khu rừng rậm rạp đến các đồng cỏ. Ảnh: Thanh An

Lộ trình leo núi Hoàng Ngưu Sơn dài khoảng 8 km (cả đi lẫn về) và có thể mất cả ngày, tùy người leo và kế hoạch trải nghiệm. Thông thường người trải nghiệm sẽ đi từ 5h và xuống chân núi lúc 17h. Quá trình di chuyển lên đỉnh núi ở độ cao 972 m có thể mất hơn 5 tiếng, gồm cả nghỉ giải lao và ăn trưa.

"Hiện nay chưa có tour leo núi chính thức lên Hoàng Ngưu Sơn, phần lớn là tự phát. Vì vậy, đối với những đoàn leo núi đông người, cần phải đi cùng những người chuyên nghiệp và có kinh nghiệm", anh An nói.

Suốt quá trình leo núi, điều quan trọng nhất là không được chủ quan, kể cả với người đã leo nhiều lần vì rừng núi rất phức tạp, một sẩy chân nhỏ cũng dẫn đến nguy hiểm và ảnh hưởng đến người khác.

Trước khi leo núi, mỗi cá nhân cần chuẩn bị quần áo bảo vệ toàn cơ thể, dạng trang phục thể thao rút mồ hôi. Ngoài ra, cần chuẩn bị giày leo núi có độ bám tốt, gậy leo núi chuyên dụng hoặc gậy tre (trúc) chắc chắn; mũ chống nắng; các loại thuốc, băng cá nhân, kem chống côn trùng.

Người leo cũng cần chuẩn bị ít nhất 4 lít nước uống, lúc di chuyển cần để lại bớt dọc đường, tại vị trí dễ nhớ, để dành khi xuống núi; các loại C sủi, điện giải; balo đeo vai chắc chắn để bỏ gọn tất cả đồ đạc; còi (chỉ sử dụng khi đi lạc), đèn pin, sạc dự phòng; cắt ngắn móng chân; áo mưa. Cần chuẩn bị đồ ăn đủ một bữa trưa, một ít lương khô ăn nhẹ lúc di chuyển.

Dọc đường di chuyển, hai tiếng đầu leo người trải nghiệm sẽ gặp cánh đồng nguyên sinh lá thấp, dốc đứng, những tảng đá có thể check in "sống ảo" như Hòn Rùa, hòn Sư Tử, đá cây cô đơn, đá cá sấu...Sau 3 km, du khách gặp con suối có thể dừng chân nghỉ ngơi, ăn uống.

Qua suối là cánh đồng cỏ, rừng cây thưa thớt... Suốt chặng đường trekking, nếu thấy nhiều ngã rẽ thì cứ men theo sườn bên trái hoặc theo dấu sợi dây màu đỏ đã được nhiều người leo núi trước đó đánh dấu, các phiến đá có dấu mũi tên để đi.

"Cũng cần tìm hiểu kỹ thời tiết và đề phòng những cơn mưa mùa hè, nước lớn, xối xả", anh An nói.

Núi Hoàng Ngưu Sơn cao 972 m. Ảnh: Nguyên Kaio

Anh An cho biết có nhiều trường hợp người trekking nhìn thấy điểm đến, nhưng phía trước lại là vực sâu, rừng rậm chằng chịt. Trong trường hợp này, du khách cần chọn cách đi đường vòng, mất thời gian nhưng đảm bảo an toàn.

"Biết sử dụng la bàn, biết xác định phương hướng... là một trong những yếu tố giúp bạn yên tâm khi tham gia môn thể thao đầy mạo hiểm này", anh An nói.

Nguyên Kaio, một trong những người dày dặn kinh nghiệm chinh phục những đỉnh núi lớn ở Khánh Hòa, đánh giá địa hình Hoàng Ngưu Sơn có độ dốc lớn. Người lần đầu leo cần tìm hiểu kỹ về ngọn núi.

"Leo núi cần có sức bền, đừng 'bộc phá' leo nhanh quá, về sau sẽ rất mệt", anh Nguyên nói. Nếu bị lạc, cần bình tĩnh, tìm chỗ thoáng và từ từ nhớ lại những đoạn đường mình đã đi, rồi sau đó quay lại để tìm hướng đi đúng.

"Chịu khó quan sát trong lúc đi sẽ là một cách để xác định phương hướng tốt nếu lỡ may bị lạc", anh Nguyên nói.

