Kính 'ngàn lớp' của mũ bảo hiểm tay đua

Tay lái liên tục đưa tay lên kính xé "roẹt" và lớp bùn đất che kín tầm nhìn biến mất.

Loại kính 'xé mãi không hết' trong đua xe địa hình Video: SuperMotocross

Hình ảnh một tay đua đưa tay lên mũ bảo hiểm để bóc lớp dán trên kính chắn gió ở tốc độ cao không phải là hiếm gặp. Trong môn thể thao tốc độ diễn ra trên những cung đường nhiều bùn lầy, kính chắn gió là một phần quan trọng, nhưng lớp phim dán trong suốt còn quan trọng hơn.

Loại kính có thể bóc từng lớp (tear-off) cho phép các tay đua nhanh chóng và dễ dàng loại bỏ bụi, đất, dầu, giọt mưa, hạt cao su, hoặc thậm chí là côn trùng, khỏi kính chắn gió. Điều này đảm bảo duy trì tầm nhìn rõ ràng, tăng sự an toàn và phản ứng nhanh chóng nếu kính bị bẩn hoặc ướt.

Goggle tear-off Tay đua của một giải đua rally liên tục phải bóc lớp dán bảo vệ kính vì bùn đất bắn lên phủ kín tầm nhìn. Video: interestingengineering

Lớp dán trong suốt xếp chồng lên nhau thành nhiều lớp, có thể hàng chục hoặc lên đến hàng trăm lớp, chỉ cần đảm bảo tầm nhìn cho tay đua. Kính có thể dùng trong đua môtô địa hình, ôtô đường trường, hay trên đường đua MotoGP thông thường. Nhưng ở các giải đua diễn ra trên những địa hình bùn đất, nhiều bụi bẩn, kính sẽ được dán nhiều lớp bảo vệ hơn.

Trên thực tế, trong một sự cố kỳ lạ tại Phillip Island thuộc MotoGP Australia năm 2024, Marc Márquez đã phải tháo ngay một lớp phim ngay trên vạch xuất phát vài giây trước khi cuộc đua bắt đầu do một con côn trùng lớn che khuất tầm nhìn. Thông thường, các tay đua tránh gỡ lớp phim trên vạch xuất phát với lý do an toàn và thể thao, khi tránh làm mất tập trung hoặc cản trở các tay đua khác.

Tay đua Red Bull và kính tear-off Một tay đua của đội Red Bull gỡ phim trên đường đua bùn lầy. Video: Redbullmotorsports

Nhưng do kích thước của con côn trùng trên kính chắn gió của Marquez, anh không còn lựa chọn nào khác và lớp phim bị bóc rơi ra thực tế đã kẹt dưới lốp sau của chính anh, khiến bánh xe quay tròn và xuất phát kém. Sự cố này khiến anh tụt một vài vị trí, nhưng bất chấp điều đó, Marquez đã giành chiến thắng.

Mỹ Anh (theo MotoGP)