Kính lái mờ khi trời mưa: nguyên nhân, cách khắc phục

Độ ẩm không khí bên trong xe cao là nguyên nhân chính khiến kính bị mờ, cần bật điều hòa, chế độ gió trong để loại bỏ hơi ẩm.

Vào mùa mưa, khi lái xe các tài xế có thể gặp hiện tượng sương mù đọng trên các mảng kính, khiến khó quan sát và gây nhiều bất tiện nếu không biết cách xử lý.

Nguyên nhân sương bám trên kính xe vào ngày mưa

Nguyên nhân chính của việc các tấm kính bị đọng sương là do hơi ẩm ở bên trong xe tăng cao, và những tấm kính của xe có nhiệt độ thấp hơn điểm sương (dew point) - mức nhiệt độ khi sương hình thành. Hơi ẩm (đo bằng %) càng cao, điểm sương sẽ gần bằng nhiệt độ của môi trường xung quanh.

Bảng biểu thị sự phụ thuộc của điểm sương theo nhiệt độ không khí với độ ẩm tương đối. Ảnh: Eric A. Schiff

Như ví dụ ở bảng trên, khi độ ẩm không khí đạt 90%, nếu nhiệt độ môi trường là 30 độ C, sương sẽ hình thành ở mốc 28-29 độ C, gần với nhiệt độ của mọi trường. Tuy nhiên, nếu độ ẩm giảm xuống mức 50%, thì sương chỉ hình thành khi nhiệt độ xuống dưới mức 20 độ C.

Do đó, việc loại bỏ hơi ẩm bên trong xe sẽ giúp giải quyết triệt để và hiệu quả của tình trạng mờ sương, trong khi đó tài xế vẫn có thể giảm nhiệt độ xuống mức tùy thích để lái xe trong không gian mát mẻ, thoải mái.

Cách khắc phục

Điều hòa làm lạnh không khí trong xe, khiến nước ngưng tụ và chảy ra ngoài, từ đó giảm độ ẩm.Chính vì thế, việc bật điều hòa mát sẽ giúp làm giảm đáng kể độ ẩm bên trong xe, qua đó loại bỏ hiện tượng bị mờ kính vào những ngày mưa, khi độ ẩm của môi trường tăng cao. Khi mới khởi động xe, nên để chế độ quạt mạnh tối đa để tăng hiệu quả làm mát, sau đó giảm từ từ.

Bên cạnh đó, ở điều kiện thời tiết mùa mưa Việt Nam, khi vận hành xe nên dùng chế độ lấy gió trong, nhằm hạn chế luồng không khí bên ngoài vốn có độ ẩm cao hơn thâm nhập vào bên trong xe, làm kính dễ đọng sương. Ngoài ra, chủ xe không nên để hướng các họng gió điều hòa ở hai bên chĩa sát vào phần kính bên hông.

Dọng sương khí lái xe có thể khiến giảm tầm nhìn, gây nguy hiểm cho tài xế. Ảnh: Dubizzle

Ngoài ra, đa số các xe hiện nay đều có chế độ sấy kính, nếu các cách làm trên không giải quyết được tình trạng đọng sương, tài xế có thể bật chế độ này để giúp kính lái hết bị mờ. Tuy nhiên chế độ này chỉ làm tan sương bám trên kính lái và kính sau, không áp dụng ở các tấm kính bên cạnh.

Để phòng ngừa tình trạng mờ kính, có thể dùng các dung dịch chống đọng sương, giá bán khoảng vài trăm nghìn đồng, ở cả phần kính bên trong bên trong lẫn bên ngoài xe. Lớp phủ này nên được bôi lên kính lại mỗi tháng một lần.

Cuối cùng, chủ xe có thể loại bỏ những đồ vật mang hơi ẩm bên trong xe như quần áo đã mặc, giày dép hoặc các loại khăn, giẻ lau. Một cách hữu hiệu để giảm ẩm bên trong xe là dùng cát vệ sinh cho mèo, hoặc baking soda bỏ vào một bọc vải sạch, đặt bọc này ở dưới sàn xe, thay định kỳ mỗi 1-2 tuần một lần. Sau khi di chuyển ngoài mưa, cần dùng khăn khô để thấm sạch và lau những vị trí bị ướt, đưa xe vào chỗ khô ráo, để hở kính để giúp khoang xe khô nhanh hơn.

Hồ Tân