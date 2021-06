Kính Hubble tạm ngừng hoạt động do 'tuổi già'

NASA đang nỗ lực sửa chữa kính viễn vọng không gian Hubble sau khi xảy ra sự cố với một máy tính có từ những năm 1980.

Khoảng 3h sáng ngày 14/6 theo giờ Hà Nội, máy tính chính của kính viễn vọng không gian Hubble đã ngừng nhận tín hiệu từ máy tính tải trọng và gửi một thông báo lỗi đến hệ thống dưới mặt đất, buộc nhóm vận hành NASA phải tạm dừng hoạt động một trong những công cụ quan sát thiên văn mạnh mẽ và nổi tiếng nhất thế giới.

"Phân tích chỉ ra rằng lỗi có thể do sự cố bộ nhớ bị xuống cấp. Bộ nhớ có thể suy giảm theo thời gian do nhiều năm tiếp xúc với bức xạ trong không gian. Vấn đề như thế này đã được lường trước, đó là lý do tại sao có các module bộ nhớ dự phòng trên tàu vũ trụ", NASA cho biết trong một tuyên bố.

Máy tính tải trọng gặp sự cố là NSSC-1, được chế tạo vào những năm 1980 như một phần của mudule Xử lý dữ liệu và Điều khiển Dụng cụ Khoa học trên kính viễn vọng. "Nó có từ khi Hubble được thiết kế và chế tạo. Giống như tất các phần cứng của tàu vũ trụ, môi trường không gian khắc nghiệt có thể ảnh hưởng đến các thiết bị điện tử", nhóm vận hành giải thích.

Ảnh chụp kính viễn vọng không gian Hubble quay quanh Trái Đất vào năm 2009. Ảnh: NASA/ESA.

Ngay sau sự cố, máy tính chính của Hubble đã tự động đặt tất cả thiết bị của nó vào chế độ an toàn. Các chuyên gia tại Trung tâm Bay Không gian Goddard của NASA ở Maryland đã thử khởi động lại NSSC-1 nhưng khi bật lên, máy tính tải trọng này liền gặp các vấn đề tương tự gây ra việc tắt máy ban đầu.

"Nếu vấn đề được khắc phục thông qua một trong nhiều tùy chọn có sẵn cho nhóm vận hành, Hubble có thể tiếp tục mang lại những khám phá đáng kinh ngạc trong tương lai", nhóm vận hành tại NASA Goddard nói với Space trong mail điện tử. "Tuy nhiên, vẫn chưa có mốc thời gian chính xác về thời điểm việc này được hoàn thành".

Đây không phải là lần đầu tiên Hubble gặp sự cố dẫn đến tạm ngừng hoạt động. Vào tháng 3 vừa qua, kính thiên văn cũng phải chuyển sang "chế độ an toàn" do lỗi phần mềm nhưng đã nhanh chóng được khắc phục và bật trở lại sau vài ngày.

Được phóng lên ngày 24/4/1990 bởi tàu con thoi STS-31, kính viễn vọng không gian Hublle đã hoạt động trong vũ trụ hơn ba thập kỷ, vượt xa tuổi thọ dự kiến là 15 năm. Tuy nhiên, NASA vẫn chưa sẵn sàng để nói lời tạm biệt. Các nhà thiên văn học muốn thấy nó hoạt động thêm một thời gian nữa, ít nhất là cho đến khi thiết bị kế nhiệm James Webb được triển khai, dự kiến vào cuối tháng 10 hoặc tháng 11 năm nay.

Đoàn Dương (Theo Space)