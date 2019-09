Sự kết hợp giữa Nokia và ZEISS đem đến những smartphone có chất lượng ống kính không thua kém các máy ảnh chuyên nghiệp.

Gần đây, giới trẻ nhắc nhiều đến các xu hướng chụp ảnh mới lạ từ Nokia smartphones như chụp ảnh xóa phông (bokeh), chụp camera kép (bothie) và chụp thiếu sáng (low light). Đây là kết quả của sự hợp tác giữa thương hiệu Nokia và Zeiss.

Các tính năng này đã tạo ra nhiều xu hướng chụp ảnh thú vị trên mạng xã hội, giúp mọi người có những kiểu ảnh kỷ niệm với bạn bè, người thân theo một cách mới, khác với những tấm ảnh selfie thông thường.

Sự kết hợp của Nokia smartphones và Zeiss đã mang đến những tính năng chụp ảnh mới lạ điển hình như bothie.

Đại diện Zeiss chia sẻ, sự hợp tác này không chỉ là mang đến những tính năng chụp ảnh mới mẻ cho người dùng mà còn mở rộng sự nhận diện của Zeiss tại thị trường di động Việt Nam, mang đến ống kính camera cải tiến cho người đam mê công nghệ và đam mê nhiếp ảnh di động. Bất cứ ai cũng dễ dàng có những tấm ảnh sắc nét và chuyên nghiệp.

Anh Ngô Trần Hải An hiện là phóng viên ảnh, một travel blogger, một nhiếp ảnh gia chia sẻ cảm nhận: "Đồng hành cùng An trên từng hành trình trải nghiệm không chỉ là chiếc balo mà còn chiếc máy ảnh trang bị ống kính Zeiss, gom góp từng khung cảnh và con người nơi An gặp gỡ. Ống kính Zeiss đã lưu giữ những kỷ niệm một cách chân thật và rõ nét nhất".

Ống kính Zeiss là người bạn đồng hành của Ngô Trần Hải An trong mỗi chuyến đi.

Smartphone bắt đầu bùng nổ vào giữa những năm 2000. Không bỏ lỡ xu hướng mới nổi này, Zeiss đã hợp tác với Nokia vào năm 2004 để nghiên cứu công nghệ máy ảnh bên trong series N của Nokia năm 2005. Nokia N90 là một trong những điện thoại thông minh đầu tiên được trang bị cảm biến 2 MP và ống kính Zeiss.

Hàng loạt Nokia smartphones có camera trang bị công nghệ Zeiss liên tục ra mắt với người dùng, như Nokia 8.1, được đánh giá chụp ảnh như máy ảnh chuyên nghiệp. Nhờ cụm camera kép 12MP + 13MP ống kính ZEISS, Nokia 8.1 mang tới những bức ảnh chân thực, hình ảnh lung linh dù là trong đêm tối.

Chụp ảnh thiếu sáng cũng là một trong những tính năng thể hiện sự hợp tác giữa Zeiss và thương hiệu Nokia.

Carl Zeiss là một trong những nhà sản xuất ống kính nổi tiếng của nước Đức. Công ty thành lập tại Jena năm 1856 với tên gọi Carl Zeiss Jena. Trải qua hơn 160 năm nghiên cứu và phát triển, nhiều ống kính huyền thoại của thương hiệu nổi tiếng Zeiss là nhân chứng ghi lại những thời khắc lịch sử quan trọng, đồng thời đem đến cho các nhiếp ảnh gia phương tiện chuyên nghiệp, sáng tạo nên những bức ảnh để đời.

Nokia 7.2 sở hữu ống kính Zeiss - chiếc điện thoại đạt được những giải thưởng quan trọng tại sự kiện IFA 2019.

Trong nỗ lực đưa thương hiệu Nokia trở lại vị thế khi xưa của HMD Global, hợp tác với Zeiss được đánh giá sẽ đóng góp lớn đến việc tạo dựng hình ảnh những chiếc Nokia smartphones tại thị trường Việt Nam.

(Nguồn: Nokia)