Các quyền hạn liên quan đến đối tác đa kênh (MCN) của Yeah1 với YouTube bị ngưng không xác định thời gian.

Chủ tịch Yeah1: ‘Tôi thành tội đồ sau sự cố YouTube’

Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 (mã CK: YEG) vừa thông tin về thông báo chính thức của YouTube, cho biết thỏa thuận lưu trữ nội dung giữa Yeah1 và YouTube đã không còn hiệu lực. Từ ngày 22/5 nền tảng này đã giải phóng các kênh đang hợp tác với Yeah1 và các công ty con (bao gồm các kênh tự sở hữu vận hành và các kênh của bên thứ 3).

"Các quyền MCN của Yeah1 cũng sẽ bị ngừng không xác định thời gian. Việc truy cập lại vào các quyền hạn này sẽ được xem xét trong tương lai", thông báo của YouTube gửi Yeah1 viết.

YouTube cũng cho biết "không giới hạn cơ hội thảo luận" về các thỏa thuận hợp tác nội dung trong tương lai với Yeah1, tuy nhiên các quyền MCN - như quyền thêm kênh, Content ID, hệ thống CMS - sẽ vẫn bị ngừng. Theo nền tảng chia sẻ video này, các kênh tự vận hành và kênh thứ ba tự do có thể đăng ký lại chế độ kiếm tiền qua chương trình YouTube Partnership Program, tuân theo quy trình kiểm duyệt của YouTube.

Diễn biến cổ phiếu YEG của Yeah1 trong 6 tháng gần đây. Ảnh: VNDirect



Yeah1 bắt đầu cung cấp dịch vụ giải trí kết hợp quảng cáo thông qua việc trở thành đối tác đa kênh (Multi Channel Network – MCN) của YouTube từ năm 2015 với tên gọi Yeah1 Network. Vai trò của công ty, có thể hiểu đơn giản, là trung gian kết nối người sáng tạo nội dung video và YouTube. Trong bản cáo bạch niêm yết giữa năm ngoái, Yeah1 cho biết thoả thuận khai thác nội dung trên nền tảng này là vô thời hạn và công ty phải tuân theo chính sách chia sẻ doanh thu của YouTube. Tỷ lệ ăn chia của YouTube và Yeah1 Network là 45-55. Công ty giữ từ 5% đến 30% phần doanh thu nhận được, còn lại thanh toán cho chủ sở hữu các kênh.

Trong thông báo gửi các cổ đông, Yeah1 cho biết sẽ làm việc với YouTube và các đối tác để quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi. Bên cạnh đó, doanh nghiệp này cũng sẽ tiếp tục duy trì các mảng kinh doanh khác và các hợp tác chiến lược. Yeah1 dự kiến tiếp tục tập trung vào sản xuất, quản lý và tạo doanh thu từ nội dung thông qua quảng cáo trên nhiều nền tảng trực tuyến.

Trước diễn biến mới, vào sáng nay (23/5), cổ phiếu YEG rơi vào cảnh "trắng bảng bên mua", giảm sàn 7% xuống 100.500 đồng. Dư bán sàn đến cuối phiên sáng hơn 30.000 đơn vị.

Trước đó, trao đổi với VnExpress đầu tháng 4, đại diện truyền thông của Yeah1 đã xác nhận đàm phán thoả thuận lưu trữ nội dung với YouTube đã kết thúc và không đạt kết quả như mong đợi.

Trong thông báo gửi Sở HoSE gần đây, Yeah1 cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc chấm dứt thoả thuận và điều chỉnh lại các nguồn lực, tài nguyên cần thiết để phát triển nội dung và các kênh tự sở hữu trên Youtube.

"Kết quả kinh doanh mảng MCN vẫn được ghi nhận vào báo cáo tài chính quý I. Riêng kế hoạch cho cả năm, ban lãnh đạo công ty đang xem xét và điều chỉnh lại để trình đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào đầu tháng 5", đại diện Yeah1 thông tin.

Việc Youtube thông báo chấm dứt thoả thuận lưu trữ nội dung được công bố vào ngày 3/3, nguyên nhân là Spring Me Pte. Ltd. – doanh nghiệp có trụ sở tại Thái Lan do Yeah1sở hữu gián tiếp 16,93% cổ phần – có hoạt động tuyển chọn kênh chưa phù hợp.

Thông tin này từng khiến cổ phiếu Yeah1 trải qua 13 phiên giảm sàn liên tiếp, thị giá rơi từ vùng 245.000 đồng về mức 97.500 đồng. Chủ tịch Yeah1 khi đó phải lên tiếng giải thích "diễn biến cổ phiếu trong thời gian qua đang theo quy luật thị trường và nằm ngoài tầm kiểm soát của công ty".

Minh Sơn