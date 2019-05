Sở hữu vị trí đẹp, tiềm năng hút khách, tiện ích nội khu và ngoại khu đa dạng, chính sách bán hàng ưu đãi... là lợi thế của sản phẩm.

Vị trí đắc địa

Theo đại diện New Vision - chủ đầu tư tổ hợp nghỉ dưỡng Grand World Phú Quốc, Dương Đông là địa điểm du lịch nghỉ dưỡng sầm uất, tập trung nhiều du khách đến tham quan và lựa chọn để lưu trú tại đảo ngọc. Tuy nhiên, đa số bãi biển đẹp tại khu vực này đã khai thác để xây dựng các khách sạn quy mô lớn. Hiện, chỉ còn khu vực bãi Ông Lang là địa điểm có thể phát triển loại hình khách sạn quy mô nhỏ (mini-hotel) cũng đã khai thác tối đa.

"Có thể nói mini-hotel Grand World Phú Quốc tại Bãi Dài là cơ hội duy nhất cho các nhà đầu tư phát triển khách sạn của riêng mình. Đây cũng là một trong những bãi biển đẹp nhất hòn đảo", đại diện doanh nghiệp nhận định.

Tiềm năng thu hút du khách

Thống kê của Sở Du lịch Kiên Giang cho thấy trong tháng 4, Phú Quốc có 387.487 lượt khách tham quan du lịch, tăng 18,8% so cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế là 63.155 lượt, vượt 29,2%. Doanh thu ước tính 819 tỷ đồng, cao hơn 66,5% so với tháng 4/2018.

Lượng du khách tăng trưởng liên tục dẫn đến tỷ lệ lắp đầy khả quan tại các khách sạn, căn hộ khách sạn (condotel), biệt thự nghỉ dưỡng, nhất là vào những dịp cao điểm. Theo các chuyên gia, nguồn cung các sản phẩm lưu trú tại Phú Quốc vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của du khách, nhất là trong bối cảnh lượng khách đến đây đang có sự gia tăng ổn định. Mô hình mini-hotel hướng đến số đông du khách ưu tiên tìm kiếm những khách sạn với mức giá "vừa túi tiền".

Tiện ích nội khu sẵn có

Nằm trong tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Grand World Phú Quốc, 86 lô đất được quy hoạch để xây dựng mini-hotel hưởng lợi trực tiếp từ những tiện ích nội khu như quảng trường biển, công viên, bể bơi... Dự án còn triển khai xây dựng tuyến phố đi bộ bao gồm 979 căn shop thương mại cao cấp, chia thành 3 phân khu The Shanghai, The Indochine và The Mallorca với những phong cách kiến trúc khác nhau, hướng đến kinh doanh đa dạng ngành hàng, phục vụ tối đa nhu cầu mua sắm của du khách. Với lợi thế từ tiện ích nội khu sẵn có, mini-hotel khi hoàn thiện có thể đưa vào khai thác mà không cần chờ đợi hoặc theo dõi tiến độ các công trình xung quanh.

Hưởng lợi từ các địa điểm giải trí liền kề

Tổ hợp nghỉ dưỡng Grand World Phú Quốc sở hữu quy mô tầm cỡ bậc nhất đảo ngọc mang tiềm năng thu hút một lượng lớn du khách trong tương lai. Dự án nằm trong tổ hợp Corona Resort and Casino Phú Quốc, liền kề Corona Casino - casino đầu tiên tại Việt Nam thí điểm phục vụ du khách trong nước.

Bà Dương Thùy Dung - Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam nhận định, điểm lợi nhất khi casino ở Phú Quốc mở ra thí điểm cho người Việt vào chơi là sẽ ngay lập tức thu hút lượng khách rất đông đến Phú Quốc nói chung và đến casino nói riêng.

"Với lượng lớn khách đến casino thì tất cả bất động sản liền kề sẽ được gia tăng giá trị trong việc thu hút nhiều du khách hơn, nhà đầu tư dễ dàng cho thuê các sản phẩm hơn", bà Dung cho biết.

Cách Grand World Phú Quốc vài phút di chuyển là công viên ngoài trời Vinpearl Land, vườn thú bán hoang dã Vinpearl Safari... tạo nên một quần thể du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí hoàn thiện, mà các mô hình khách sạn đơn lẻ không thể có. Ngoài ra, chủ đầu tư cho biết sẽ thường xuyên tổ chức các hoạt động lễ hội, festival với đa dạng chủ đề để thu hút khách du lịch đến khu vực này.

Bên cạnh các tiện ích nội khu hấp dẫn, khu vực mini-hotel trong tổ hợp Grand World Phú Quốc còn hưởng lợi sức hút của các địa điểm giải trí liền kề.

Số lượng hạn chế với chính sách bán hàng ưu đãi

New Vision công bố chỉ chào bán 86 lô đất tại Grand World để nhà đầu tư tự phát triển mô hình mini-hotel. Chính sách bán hàng với dòng sản phẩm này cũng khá linh hoạt, khi người mua chỉ cần trả trước 40% giá trị tài sản, ngân hàng sẽ hỗ trợ cho vay 60% còn lại. Hơn thế nữa, nhà đầu tư không cần trả gốc, lãi và phí trả nợ trước hạn trong vòng 18 tháng đầu và chỉ trả lãi trong 2 năm tiếp theo.

