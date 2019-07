Ngoài các mặt hàng xuất khẩu chủ lực, nửa đầu năm nay có thêm 2 mặt hàng mới đóng góp giá trị tỷ USD là rau quả và sợi dệt.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 6 tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 122,72 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong nửa đầu năm có 22 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 86,9% tổng kim ngạch xuất khẩu, bao gồm gỗ, hàng dệt may, điện thoại và linh kiện, giày dép, máy móc thiết bị.. Đặc biệt, có thêm 2 mặt hàng mới đạt giá trị trên 2 tỷ USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước là rau quả và xơ, sợi dệt với giá trị lần lượt là 2,08 tỷ USD và 2,01 tỷ USD.

Trong số các mặt hàng xuất khẩu chủ lực có kim ngạch tăng mạnh so với cùng kỳ thì một số mặt hàng nông thủy sản giảm mạnh do giá xuất khẩu bình quân của hầu hết mặt hàng này giảm so với cùng kỳ.

Cụ thể, thủy sản đạt 3,9 tỷ USD, giảm 0,8%; cà phê đạt 1,6 tỷ USD, giảm 21,1%; hạt điều đạt 1,5 tỷ USD, giảm 11,8% (lượng tăng 12,5%); gạo đạt 1,5 tỷ USD, giảm 17,6%.

Đối với thị trường hàng hóa xuất khẩu trong 6 tháng thì Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 27,5 tỷ USD, tăng 27,4% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là thị trường EU đạt 20,6 tỷ USD, giảm 0,4%; Trung Quốc đạt 16,8 tỷ USD, tăng 1%; thị trường ASEAN đạt 13,1 tỷ USD, tăng 6,7%; Nhật Bản đạt 9,7 tỷ USD, tăng 9,1%; Hàn Quốc đạt 9,2 tỷ USD, tăng 6%.

Hồng Châu