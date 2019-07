Không chỉ số lượng xuất khẩu giảm, giá cà phê còn liên tục đi xuống.

Thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu cà phê trong nửa đầu tháng 6 đạt 75.000 tấn, trị giá 124,66 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến giữa tháng 6, xuất khẩu cà phê đạt 851.700 tấn, trị giá 1,454 tỷ USD, giảm 11,2% về lượng và giảm 21,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Giá xuất khẩu bình quân cà phê trong nửa đầu tháng 6 đạt mức 1.662 USD một tấn, giảm 13,2% so với nửa đầu tháng 6/2018. Lũy kế từ đầu năm đến giữa tháng 6, giá xuất khẩu bình quân cà phê đạt mức 1.708 USD một tấn, giảm 11,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Giá cà phê xuất khẩu vẫn ở mức thấp.

Tại thị trường thế giới, giá cà phê giao kỳ hạn giảm do áp lực dư cung. Các nguồn hàng ở những thị trường lớn đang khá dồi dào. Trong khi đó, nhu cầu thị trường ở mức thấp do các thị trường tiêu thụ chính ở phía Bắc bán cầu vẫn đang trong kỳ nghỉ hè. Do đó, giá sản phẩm này cạnh tranh mạnh.

Trên thị trường, người mua đang tìm kiếm những loại cà phê có chất lượng cao hơn, nhất là các loại cà phê đặc sản. Theo Cục Xuất nhập khẩu đây cũng là xu hướng tiêu dùng hiện đại buộc các nước sản xuất cà phê phải nâng cao công nghệ chế biến sau thu hoạch.

Theo Hiệp hội cà phê thế giới (ICO), trong 12 tháng tính đến hết tháng 4/2019, xuất khẩu cà phê robusta toàn cầu tăng 2,2% so với niên vụ trước đó, đạt 45,36 triệu bao.

Trong nước giá cà phê nhân xô đang ở mức 32.900 - 34.000 đồng một kg. Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại huyện Bảo Lộc (Lâm Đồng) ở mức 32.900 đồng một kg, giá cà phê tại Di Linh, Lâm Hà thấp đang có giá 33.000 đồng.

Hồng Châu