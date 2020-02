Cơ quan chức năng sẽ kiểm tra việc độc quyền, gian lận thương mại tại các doanh nghiệp chăn nuôi heo có thị phần lớn.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận, ý kiến của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng ban chỉ đạo giá tại cuộc họp ngày 31/1.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, giá thịt heo trong tháng 1 đã tăng gần 8,3% so với tháng 12/2019, đẩy CPI tháng đầu năm nay tăng 1,23% so với tháng 12/2019 và 6,43% so với cùng kỳ 2019.

Ban chỉ đạo giá nhận định, với nền CPI tháng 1 tăng cao nhất trong 7 năm qua và tác động diễn biến dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra (dịch nCoV) đang gây áp lực lớn lên điều hành giá của Chính phủ, kiểm soát lạm phát 4% năm nay.

"Các bộ, ngành phải có các giải pháp đưa mặt bằng giá thịt heo xuống mức hợp lý và dần xuống mức bình thường như trước khi có dịch, trên cơ sở nguyên tắc thị trường, đảm bảo cung cầu hàng hoá", Phó thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Trưởng ban chỉ đạo giá giao Bộ Công Thương chủ trì, lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các doanh nghiệp chăn nuôi heo có thị phần lớn việc chấp hành pháp luật về độc quyền, cạnh tranh, gian lận thương mại. Các doanh nghiệp này phải công khai, minh bạch chi phí, giá thành sản xuất, chăn nuôi heo.

"Nếu có hiện tượng lợi dụng dịch bệnh găm hàng, thao túng giá thì xử nghiêm theo quy định pháp luật", Phó thủ tướng yêu cầu. Việc kiểm tra này cần hoàn thành và báo cáo Thủ tướng, Phó thủ tướng trong quý I.

Sau Tết, thịt heo tại các chợ dân sinh, siêu thị vẫn đứng ở mức cao như thời điểm cận Tết Nguyên đán. Ảnh: Anh Minh

Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan thuế kiểm tra việc hạch toán chi phí, giá thành, lợi nhuận, nộp ngân sách của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thịt heo có thị phần lớn. Cơ quan này phối hợp cùng các bộ, ngành làm việc với doanh nghiệp, hộ sản xuất, chăn nuôi lớn, thương nhân đầu mối nhập khẩu thịt... đưa ra giải pháp bình ổn giá, giảm giá mặt hàng thịt heo về mức bình thường khi hết dịch và như trước khi có dịch.

Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn chủ trì, báo cáo kết quả phòng chống dịch tả heo Châu Phi, đảm bảo nguồn cung thịt trong nước và nhập khẩu 100.000 tấn thịt heo trong quý I để ổn định giá, thị trường mặt hàng này sau Tết.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán giá thịt heo tại các chợ dân sinh, siêu thị vẫn giữ nguyên mức giá như trước Tết, chưa giảm. Hiện giá thịt heo tại các chợ dân sinh vẫn giữ ổn định như thời điểm trước Tết, thịt nạc thăn, sườn thăn heo dao động170.000-180.000 đồng một kg, ba chỉ heo 170.000 đồng một kg...

Tại hệ thống siêu thị, một số nhà cung cấp đã điều chỉnh giảm 1-2 giá tuỳ loại mặt hàng, số khác vẫn duy trì mức giá từ giữa tháng 1. Mỗi kg thịt ba chỉ CP tại hệ thống siêu thị Coopmart ở mức 169.000 đồng một kg, sườn thăn 196.000 đồng, thịt nạc vai 170.000 đồng mỗi kg. Còn mỗi kg thịt ba chỉ MeatDeli tại các siêu thị vẫn được báo giá 215.000 đồng; bắp giò 200.000 đồng, nạc nọng heo 340.000 đồng...

Với các vật tư tiêu dùng phục vụ chống dịch nCoV (khẩu trang y tế, nước sát khuẩn...) đang có hiện tượng bị đẩy giá lên cao vừa qua, Phó thủ tướng giao Bộ Y tế sớm có báo cáo về nguồn cung, năng lực sản xuất, nhu cầu sử dụng và các giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu người dân, khách du lịch, quốc tế và các hỗ trợ cần thiết khác trong phòng, chống dịch.

Quản lý thị trường kiểm tra trên toàn quốc và xử phạt nghiêm các trường hợp không thực hiện niêm yết giá, không bán đúng giá niêm yết.

Anh Minh